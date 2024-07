Gendern: Wie ein falsch gestimmtes Instrument

Das Gendern ist ein Symptom für das am-Volk-Vorbeiregieren in den Elfenbeintürmen der Parteizentralen. Je nach Umfrage lehnen zwischen 80 und 90 Prozent das Gendern ab. Dennoch wird es von den Bessermenschen und einigen Parteien immer weiter forciert. Symptomatisch ist auch, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, trotz große Ablehnung in der Bevölkerung, unbeirrt gegendert wird. Nach dem Motto: “Schaut, es ist uns egal, was Ihr denkt – denn wir wissen es besser! Wir benutzen ‘gerechte’ Sprache, während Ihr uninformiert, dumm, rückständig oder bösartig seid! Sonst würdet Ihr ja auch gendern…” Das ist die Message die man damit sendet.

Das Gendern ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, was gänzliche Ignoranz gegenüber dem Bürgerwillen anbelangt. Nehmen wir die Migrationspolitik: 75 Prozent der Deutschen sind laut Umfrage der Ansicht, dass Deutschland seit 2015 zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Knapp 90 Prozent wollen, dass Zuwanderer ohne Aufenthaltsrecht schneller aus Deutschland ausgewiesen werden. Doch was sind die Reaktionen der Politik? Weiter wie bisher – sonst müsste man sich ja am Ende noch mit unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen, bisherige Irrtümer eingestehen oder gar plötzlich konkret handeln.

Geld für Gehirnwäsche

Aber was tun, wenn die Regierung die Probleme partout nicht in den Griff bekommt? Ganz einfach: Dann verbietet man den Bürgern einfach, sich darüber zu beschweren – unter dem Vorwand der Bekämpfung des Rechtsextremismus (was auch sonst?) arbeiten Frau Faeser und Herr Haldenwang daran, dass die Bürger Missstände nicht einmal mehr benennen dürfen. So erklärte Faeser auf der Pressekonferenz im Februar bereits, eine “Früherkennungseinheit” soll “Desinformationskampagnen” frühzeitig ausmachen. Die “Resilienz“» von systemtreuen Journalisten soll gestärkt und der öffentlich-rechtliche Rundfunk “geschützt” werden.

Dafür braucht man natürlich Geld. Viel Geld. Jährlich neue Rekordeinnahmen bei den Steuern scheinen aber immer noch nicht genug zu sein. Da Sparen nicht in Frage kommt, wird nun mal wieder eine Reichensteuer ins Gespräch gebracht, unter Bemühung des alten sozialistischen Traums. “Hey – Ihr findet es doch auch doof ungerecht, dass die so viel Geld haben und Ihr nicht, oder?” Ich mag noch jung sei – aber selbst ich habe mittlerweile begriffen, wie das läuft: Man redet von einer Reichensteuer und am Ende kommt eine Mehrbelastung des Mittelstands heraus. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Und das Gendern werden sie auch nicht lassen können.