Es gehört zu den bemerkenswertesten Tricks der politischen Linken, die Rückkehr zur Normalität als Rückschritt zu verkaufen. Was einmal unter dem Etikett des Fortschritts eingeführt wurde, soll offenbar für alle Zeiten gelten. Ob es sich bewährt hat, ob die Bevölkerung es überhaupt wollte und ob es seinen angeblichen Zweck erfüllt, spielt keine Rolle mehr. Wer einen Irrweg verlässt, gilt nicht als lernfähig, sondern als rückständig. Besonders schön lässt sich das derzeit am Umgang mit der deutschen Sprache beobachten. Außenminister Johann Wadephul (CDU) will die unter seiner Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) etablierten Genderzeichen aus der amtlichen Kommunikation verbannen. Auch das Goethe-Institut soll sich wieder an die amtliche Rechtschreibung halten. Eigentlich wäre das so wenig bemerkenswert wie die Anweisung an einen Finanzbeamten, richtig zu rechnen. Doch im progressiven Milieu herrscht Aufregung: von ideologischer Verbissenheit und parteipolitischem Kulturkampf schreibt Christoph Schult im “Spiegel”. Die Rückkehr zur normgerechten Sprache ist für ihn “Rückfall” und “Rückschritt”.

Man muss sich diese Umkehrung der Verhältnisse auf der Zunge zergehen lassen. Nicht diejenigen, die eine jahrhundertelang gewachsene Sprache aus politischen Gründen verändern wollten, betreiben angeblich einen Kulturkampf, sondern diejenigen, die diese Veränderungen rückgängig machen. Nicht die Abweichung von der amtlichen Rechtschreibung ist rechtfertigungsbedürftig, sondern ihre Beachtung. Die selbsternannten Sprachreformer haben es geschafft, sich als Verteidiger einer Ordnung aufzuspielen, die sie selbst erst vor wenigen Jahren durcheinandergebracht haben.

Das angebliche Genderverbot

Schon die Rede vom Genderverbot ist eine sprachliche Manipulation. Wadephul verbietet weder die Verwendung weiblicher Berufsbezeichnungen noch die Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“. Niemand hindert einen Diplomaten daran, von Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Es geht um Sonderzeichen innerhalb von Wörtern, um Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche, die nicht Bestandteil der amtlichen Rechtschreibung sind. Auch wird niemandem vorgeschrieben, wie er privat zu schreiben hat. Wer unbedingt seine Freunde als “Freund*Innen” bezeichnen möchte, darf das weiterhin tun. Wer sich in seiner Freizeit an der Entwicklung neuer Personalpronomen versuchen will, kann das ebenfalls tun. Der Staat verlangt lediglich von seinen eigenen Institutionen die Beachtung gemeinsamer sprachlicher Regeln. Das sollte in einem Land, das von seinen Schülern die Beherrschung dieser Regeln erwartet, eigentlich selbstverständlich sein.

Doch genau darin liegt das Problem. Die Genderzeichen sind längst mehr als orthographische Experimente. Sie sind politische Erkennungszeichen. Wer sie verwendet, signalisiert die Zugehörigkeit zu einem bestimmten gesellschaftlichen Milieu. Wer sie nicht verwendet, muss sich dafür rechtfertigen. Das Sternchen funktioniert wie ein kleines weltanschauliches Abzeichen, das man mitten im Wort trägt. Seine Abschaffung wird deshalb nicht als sprachliche Korrektur empfunden, sondern als Verlust politischer Deutungshoheit.

Deutsch für Fortgeschrittene und Gesinnungsfeste

Besonders grotesk wird die Angelegenheit, wenn man sie aus der Perspektive eines Ausländers betrachtet, der Deutsch lernen möchte. Nehmen wir einen japanischen Studenten, einen brasilianischen Ingenieur oder eine indische Ärztin. Sie müssen sich zunächst mit drei grammatischen Geschlechtern, vier Fällen, unterschiedlichen Pluralformen, trennbaren Verben und wechselnden Adjektivendungen herumschlagen. Schon Mark Twain hat sich in seinem berühmten Essay über die schreckliche deutsche Sprache mit einiger Verzweiflung über deren Tücken ausgelassen. Nun stelle man sich vor, Twain hätte zusätzlich lernen müssen, was „eine erfahrener Mitarbeiter*In“ bedeutet. Weshalb steht mitten im Wort ein Sternchen? Warum verwenden andere Deutsche an derselben Stelle einen Doppelpunkt? Was unterscheidet den Unterstrich vom Binnen-I? Wie spricht man das alles aus? Und weshalb findet sich keine dieser Schreibweisen in den verbindlichen Rechtschreibregeln, wohl aber in Veröffentlichungen deutscher Kulturinstitutionen?

Der ausländische Deutschschüler, der sich lediglich auf ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit in Deutschland vorbereiten möchte, muss sich plötzlich mit den ideologischen Befindlichkeiten deutscher Akademiker beschäftigen. Er soll nicht nur eine schwierige Fremdsprache erlernen, sondern auch verstehen, welche ihrer Schreibweisen Ausdruck welcher politischen Überzeugung ist. Vielleicht könnte das Goethe-Institut künftig neben den Sprachzertifikaten A1 bis C2 noch ein Zusatzdiplom in angewandter Identitätspolitik anbieten. Wer die richtige Verwendung des Gendersterns, die Aussprache des Glottisschlags und die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität beherrscht, erhält die Qualifikation „Deutsch mit Haltung“.

Ausgrenzung durch Inklusion

Ausgerechnet im Namen der Inklusion werden zusätzliche Verständnishürden errichtet. Wer Deutsch als Muttersprache spricht und über eine solide Bildung verfügt, kann sich viele Genderkonstruktionen noch aus dem Zusammenhang erschließen. Wer die Sprache gerade erlernt, wer Schwierigkeiten beim Lesen hat oder auf technische Vorlesehilfen angewiesen ist, steht unter Umständen vor zusätzlichen Problemen. Die angeblich besonders rücksichtsvolle Sprache nimmt auf diese Menschen erstaunlich wenig Rücksicht. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat gute Gründe, die Sonderzeichen nicht in das amtliche Regelwerk aufzunehmen. Zu seinen Kriterien gehören Verständlichkeit, Lesbarkeit, grammatische Richtigkeit, Übersetzbarkeit und Erlernbarkeit. Gerade die letzten beiden Punkte sollten für das Goethe-Institut von besonderem Interesse sein. Schließlich besteht seine Aufgabe darin, Menschen in aller Welt einen möglichst guten Zugang zur deutschen Sprache zu ermöglichen.

Doch die symbolische Sichtbarkeit bestimmter Geschlechtsidentitäten scheint manchen Sprachpolitikern wichtiger zu sein als die praktische Verständlichkeit für Millionen Menschen. Die Sprache soll für einige wenige ausdrücklich inklusiver werden und riskiert dabei, für viele andere komplizierter zu werden. Das ist eine ziemlich exklusive Form der Inklusion. Wer dagegen Einwände erhebt, gilt ausgerechnet als unsensibel.

Goethe dreht sich im Grabe um

Und dann wäre da noch die Initiative „Queer@Goethe“. Schon die Bezeichnung ist ein kulturpolitisches Kunstwerk eigener Art. Ein englisches Modewort, ein Web-Zeichen und der Name des größten deutschen Dichters ergeben zusammen offenbar ein zeitgemäßes Angebot deutscher Kulturvermittlung. Man muss sich Goethe als zunehmend unruhigen Bewohner der Weimarer Fürstengruft vorstellen. Bei jeder neuen identitätspolitischen Initiative seines Namensinstituts dürfte sich seine Rotationsgeschwindigkeit erhöhen. Goethe war gewiss kein prüder Zeitgenosse; Wer seine Römischen Elegien, seine Wahlverwandtschaften oder seinen West-östlichen Divan gelesen hat, weiß um seine Offenheit gegenüber den vielfältigen Erscheinungsformen menschlicher Beziehungen.

Gerade deshalb hätte er vermutlich wenig Verständnis dafür gehabt, die ganze Vielgestaltigkeit des menschlichen Lebens in das enge Korsett politischer Identitätskategorien zu zwängen. Er konnte über menschliche Leidenschaften schreiben, ohne zuvor deren gesellschaftspolitische Förderwürdigkeit prüfen zu müssen. Vor allem aber beherrschte Goethe die deutsche Sprache. Er benötigte weder Sternchen noch Unterstriche, um das Besondere, das Ungewöhnliche und das Widersprüchliche auszudrücken. Er konnte die Grenzen gesellschaftlicher Konventionen literarisch überschreiten, ohne deshalb die Grammatik zum politischen Gegner erklären zu müssen. Vielleicht wäre es für das Goethe-Institut tatsächlich einmal ein innovativer Ansatz, sich wieder stärker mit Goethe zu beschäftigen.

Nicht traditionell, sondern natürlich

Besonders aufschlussreich ist die Formulierung von den „Lebensweisen außerhalb der traditionellen Geschlechterbinarität“, mit der „Queer@Goethe“ gegen Wadephul institutsintern intervenierte. Man beachte das Wort „traditionell“. Es suggeriert, die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen sei eine überlieferte gesellschaftliche Konvention. So, als hätten sich unsere Vorfahren irgendwann darauf verständigt, dass es Männer und Frauen gibt, und als könne eine fortschrittlichere Generation diese Übereinkunft nun aufkündigen. Die Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Fortpflanzung ist aber keine Tradition. Sie ist Natur. Dass es Ei- und Samenzellen gibt, ist weder das Ergebnis patriarchalischer Herrschaft noch eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses.

Die entsprechenden biologischen Voraussetzungen existierten lange vor der Entstehung menschlicher Kulturen. Auch seltene Varianten der Geschlechtsentwicklung ändern nichts an diesem Grundprinzip. Davon zu unterscheiden sind persönliche Geschlechtsidentitäten und gesellschaftliche Rollenbilder. Traditionell mag die Vorstellung sein, dass der Mann das Geld verdient und die Frau den Haushalt führt. Traditionell sind bestimmte Kleidungsgewohnheiten, Familienmodelle oder Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Über all das kann man diskutieren. Aber die Existenz männlicher und weiblicher Fortpflanzungsfunktionen ist keine Frage des Zeitgeistes. Sie wird auch nicht dadurch zur gesellschaftlichen Konstruktion, dass man ihr einen möglichst komplizierten akademischen Namen gibt.

Die Ausnahme bestimmt die Regel

Sprache richtet sich nicht nach Ausnahmen. Sie lebt davon, dass sie allgemeine Begriffe für unterschiedliche Menschen und Sachverhalte besitzt. Wer von einem Autofahrer spricht, muss nicht zugleich dessen Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung und Familienstand benennen. Die Bezeichnung informiert darüber, dass jemand ein Auto fährt. Alles Weitere ist für diesen Zusammenhang unerheblich. Genau diese Fähigkeit zur Verallgemeinerung macht Sprache leistungsfähig. Würde man verlangen, dass sich jeder Mensch in jedem allgemeinen Begriff mit sämtlichen Besonderheiten seiner Existenz ausdrücklich wiederfinden müsse, wäre eine vernünftige Verständigung unmöglich. Die Sprache würde unter der Last ihrer Differenzierungsmöglichkeiten zusammenbrechen. Schon heute produziert das Gendern mitunter Satzkonstruktionen, deren Entschlüsselung mehr Aufmerksamkeit verlangt als ihr eigentlicher Inhalt. Die Existenz von Menschen mit besonderen Geschlechtsidentitäten ist kein zwingender Grund, die allgemeine Grammatik umzubauen.

Man stelle sich vor, ein deutscher Maschinenbauer würde seinen ausländischen Kunden technische Dokumentationen voller Genderzeichen vorlegen. Die Bedienungsanleitung müsste nicht nur erklären, wie eine Maschine funktioniert, sondern auch, wie die darin verwendeten Personenbezeichnungen gesellschaftspolitisch zu interpretieren sind. Der Kunde, der eigentlich wissen möchte, wie man das Gerät einschaltet, bekäme nebenbei eine Einführung in die jüngste deutsche Geschlechterdebatte. Kein vernünftiges Unternehmen würde darin einen Wettbewerbsvorteil erkennen. Warum sollte ausgerechnet das Goethe-Institut nach anderen Kriterien handeln? Hinzu kommt, dass Deutschland mit seinen Kulturinstituten in Gesellschaften auftritt, deren Vorstellungen von Familie, Geschlecht und Religion teilweise erheblich von denen deutscher Großstadtmilieus abweichen. Wer diese Gesellschaften respektiert, sollte ihnen nicht bei jeder Gelegenheit erklären, wie rückständig ihre Vorstellungen angeblich sind. Kultureller Austausch ist keine Einbahnstraße. Und Deutschunterricht sollte keine weltanschauliche Aufnahmeprüfung sein.

Der Fortschritt mit Sperrklinke

Besonders pikant ist, dass ausgerechnet jene Milieus, die sich mit großer Leidenschaft der Aufarbeitung des europäischen Kolonialismus widmen, bei der Verbreitung ihrer eigenen gesellschaftspolitischen Vorstellungen erstaunlich wenig Zurückhaltung kennen. Früher, so lautet ihre Anklage, hätten die Europäer anderen Völkern ihre Religion, ihre Moral und ihre Vorstellungen von Zivilisation aufgedrängt. Heute sollen dieselben Gesellschaften offenbar lernen, ihre Geschlechtervorstellungen anhand der neuesten westlichen Identitätstheorien zu überprüfen. Natürlich ist ein staatlich finanziertes Kulturprojekt keine Kolonialherrschaft. Aber die moralische Überheblichkeit, mit der man die eigenen Vorstellungen zum Maßstab des Fortschritts anderer erhebt, besitzt durchaus Wiedererkennungswert. Der Missionar von einst wollte fremde Gesellschaften zum Christentum bekehren. Sein zeitgenössischer Nachfolger möchte sie für Geschlechtervielfalt sensibilisieren. Geändert hat sich die Botschaft. Geblieben ist mitunter die Überzeugung, man wisse besser als die anderen, wie diese zu leben hätten.

Hinter der Empörung über Wadephuls Entscheidung verbirgt sich schließlich ein grundsätzliches Demokratieproblem. Regierungen müssen politische Entscheidungen ihrer Vorgänger korrigieren können. Das gilt für die Energiepolitik ebenso wie für die Kulturpolitik. Was Annalena Baerbock in ihrem Ministerium eingeführt hat, darf Johann Wadephul wieder abschaffen. Andernfalls wäre ein Regierungswechsel zwar personell möglich, politisch aber weitgehend bedeutungslos. Genau darauf läuft jedoch ein Fortschrittsverständnis hinaus, das jede Rücknahme einer linksgrünen Entscheidung als Rückschritt bezeichnet. Die eine politische Richtung darf verändern, die andere soll das Veränderte lediglich verwalten. Die eine darf ihre Vorstellungen institutionell verankern, die andere muss sich mit diesen Institutionen arrangieren. Die Linke regiert, die Konservativen dürfen anschließend die Ergebnisse betreuen. Demokratie funktioniert anders. Sie lebt von der Möglichkeit, Entscheidungen zu revidieren.

Deutsch muss nicht die Welt erziehen

Vielleicht sollte man sich wieder auf eine einfache Erkenntnis besinnen: Sprache dient der Verständigung. Sie soll Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Überzeugungen und unterschiedlicher Lebensweisen ermöglichen, miteinander zu sprechen. Ihre Stärke besteht gerade darin, dass man nicht dieselbe Weltanschauung teilen muss, um dieselbe Sprache zu verwenden. Ein Staat, der seinen Bürgern in normgerechtem Deutsch begegnet, verlangt ihnen kein politisches Bekenntnis ab. Ein Goethe-Institut, das die deutsche Sprache nach allgemein anerkannten Regeln vermittelt, schließt niemanden aus. Und ein Außenminister, der die amtliche Rechtschreibung wieder zur Grundlage der Kommunikation seines Ministeriums macht, betreibt keinen Kulturkampf. Er beendet ein Stück davon.

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Wadephuls Entscheidung wäre deshalb auch eine Chance für das Goethe-Institut, sich von einem überflüssigen gesellschaftspolitischen Sendungsbewusstsein zu verabschieden und wieder stärker seiner eigentlichen Aufgabe zuzuwenden. Deutschland hat der Welt kulturell einiges zu bieten. Seine Literatur, seine Philosophie, seine Musik und seine wissenschaftlichen Leistungen benötigen keine identitätspolitische Gebrauchsanweisung. Die Würde eines Menschen hängt nicht davon ab, ob seine Geschlechtsidentität durch ein Sonderzeichen repräsentiert wird. Die Freiheit der Ausnahme verlangt nicht ihre Erhebung zur Regel. Und die Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen setzt nicht voraus, natürliche Gegebenheiten zu gesellschaftlichen Konventionen umzudeuten. Deutsch muss nicht die Welt erziehen. Es sollte ihr ermöglichen, uns zu verstehen. Und wenn die Rückkehr zu dieser Selbstverständlichkeit inzwischen als Rückschritt gilt, dann wäre Deutschland tatsächlich ein wenig mehr Rückschritt zu wünschen.