Genehmigungspflichtige Ausreisen: Mobilmachungsstaat ohne Mobilmachungskunst

„Männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung … einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als drei Monate verlassen wollen.“ Der Satz klingt wie ein Dokument aus einer anderen Epoche – und genau deshalb zirkuliert er nun, nach einem ursprünglichen Bericht der “Frankfurter Rundschau”, in Medien und sozialen Netzwerken als Schockformel. Er steht so wörtlich im Wehrpflichtgesetz (Paragraph 3, Absatz 2) und verweist auf eine Genehmigung durch das zuständige Karrierecenter der Bundeswehr für längere Auslandsaufenthalte von wehrfähigen Männern.

Seit dem 1. Januar 2026 ist diese Regel im Zuge des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes wieder praktisch relevant geworden – jedenfalls als Normtext. Betroffen sind Männer zwischen 17 und 45 Jahren; Zweck sei eine „belastbare Wehrerfassung“ für den Bedarfsfall. Zugleich heißt es, es gebe bislang keine Sanktionen, und das Verteidigungsministerium arbeite an Verwaltungsvorschriften, die die Genehmigung im Regelfall als erteilt behandeln sollen, solange kein Dienst ansteht. Dies hat sich gestern Abend als unwahr herausgestellt; Verteidigungsminister Pistorius musste eingestehen, dass diese “automatisch” greifende Regelgenehmigung noch nicht formal in Kraft gesetzt wurde, es fehle noch “eine Unterschrift”.

Doch selbst wenn diese als Dauergenehmigung greift, liegt hier schon das erste Problem: Der Staat formuliert “Genehmigung”, meint aber offenbar “Meldung” oder “Bestandsführung”. Und diese begriffliche Unschärfe ist nicht nur ein juristisches Detail, sondern ein politischer Fehler. „Genehmigung“ ist die Sprache des Obrigkeitsstaats; sie klingt nach Ausreiseverbot auf Widerruf. Wenn man in einem freiheitlichen Gemeinwesen tatsächlich nur wissen will, wo potenziell Wehrpflichtige sind, dann schreibt man „Anzeige-/Meldepflicht“, nicht „Genehmigungspflicht“. Denn Worte sind Institutionen – und wer an der Freiheit rührt, braucht maximale Klarheit.

Die berechtigte Angst vor dem Präzedenzfall

Die Empörung im Netz folgt einem simplen Muster: Was wie „Republikflucht“ klingt, weckt historische Erinnerungen – DDR, Ausreiseanträge, Erlaubnisstaat. Einige Beiträge überhöhen das zur These „Ausreise nur noch mit Erlaubnis“. Andere winken ab: reine Formsache, historischer Passus, keine praktische Wirkung. Beide Reflexe sind verständlich – beide greifen zu kurz.

Denn die eigentliche Frage lautet nicht, ob morgen am Flughafen ein Offizier Pässe stempelt; die Frage lautet: Welche politische Grammatik etabliert der Staat in einer Krisenzeit? Wer die Bewegungsfreiheit von Millionen Menschen im Gesetzestext von einer „Genehmigung“ abhängig macht, setzt einen Präzedenzfall. Und Präzedenzfälle wirken auch dann, wenn sie zunächst „verwaltungstechnisch abgefedert“ werden. Dass die Norm „weitgehend unbemerkt“ wirksam wurde, verstärkt das Misstrauen, selbst wenn es sich um eine technokratische Wehrüberwachungsregel handelt: Gerade bei Grundrechtsnähe ist „leise einführen“ das Gegenteil dessen, was Vertrauen schafft.

Die Verteidigungslogik ist nicht schwer zu rekonstruieren: Deutschland will im Ernstfall wissen, wo potenziell Verfügbare sind. Das ist, nüchtern betrachtet, eine Konsequenz aus der verschärften Sicherheitslage. Aber konservativ ist entscheidend, wie der Staat Prioritäten setzt. Denn parallel zur neuen Mobilmachungsgrammatik besteht seit Jahren ein anderes Bild: Beschaffungspannen, Planungschaos, Munitionsmangel, zähe Strukturen. Es entsteht der Eindruck, der Staat sei schnell darin, Freiheitsräume formal zu verkleinern, und langsam darin, seine eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Genau dieser Widerspruch ist politisch toxisch: Er produziert nicht Wehrbereitschaft, sondern Wehrskepsis. Kurzum: Wer Bürgerpflichten verschärft, muss zuerst Staatsleistungen plausibel machen. Ohne diese Reihenfolge wirkt jede „Genehmigung“ wie ein Symbol für eine Macht, die sich an den Bürgern beweist, weil sie sich an sich selbst nicht bewährt.

Der heikle Kern: Geschlecht, Gleichheit, Legitimität

Hinzu kommt ein zweiter Sprengsatz: Die Regel richtet sich ausdrücklich an „männliche Personen“. Das kann man mit der tradierten Wehrpflichtordnung begründen; aber in einer Gesellschaft, die Gleichheit rhetorisch zur Staatsreligion erhoben hat, wirkt es wie ein neuer Widerspruch: gleiche Rechte – aber im Zweifel spezielle Pflichten. Das muss nicht automatisch falsch sein. Es muss aber begründet werden, – und zwar offen, politisch und nicht nur durch Verweis auf historische Konstruktionen. Vom Gleichstellungsgesetz ganz zu schweigen. Wenn der Staat junge Männer in eine neue Erfassungs- und Genehmigungslogik zieht, muss er zugleich erklären, warum und mit welchem Ziel – und wo die Grenzen liegen. Sonst bleibt ein Gefühl: Man wird zur Verfügungsmasse, während andere politische Tabus genießen. Und dass junge Männer dagegen aufbegehren, ist vor dieser Folie verständlich: In der Politik spielen ihre Interessen nur eine untergeordnete Rolle. In der Corona-Pandemie wurden sie ver-nachlässigt, von der Rente ist immer weniger zu erwarten, in Schulen regnet es rein – gleichwohl sollen sie möglichst viel arbeiten, sich für die Gesellschaft engagieren und im Notfall für das Land in den Schützengraben legen.

Und nun erfahren sie gewissermaßen zufällig, dass sie auch noch die Bundeswehr um Erlaubnis fragen müssen, wenn sie etwa ein Auslandssemester absolvieren wollen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn einige von ihnen entscheiden, nicht mehr zurückzukommen: Laut der Studie „Jugend in Deutschland“ überlegt inzwischen jeder fünfte junge Mensch, die Bundesrepublik zu verlassen. Eine ernsthafte, staatskluge Wehrpolitik kann die Datenfrage nicht wegdiskutieren, sie jedoch sehr wohl freiheitsverträglich lösen: Aus „Genehmigung“ muss eine Anzeigepflicht werden, mit klaren Fristen, klaren Ausnahmen, klarer Rechtsgrundlage – und ohne Obrigkeitsvokabular. Wenn Genehmigungen „grundsätzlich als erteilt gelten“ sollen, gehört das ins Gesetz, nicht in nachgelagerte Verwaltungsvorschriften. Jede grundrechtsnahe Maßnahme braucht eine Befristung oder Evaluationsklausel. Und: Wer Pflichten schärft, muss parallel die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr sichtbar erhöhen – sonst ist es nur Symbolmacht.

Freiheit ist kein Verwaltungsdetail

Die Debatte zeigt weniger, wie “hysterisch” Social Media ist, als vielmehr, wie dünn das Vertrauen in staatliche Selbstbegrenzung geworden ist. Ein Staat, der in einer freien Ordnung bestehen will, muss die Bürger nicht nur erfassen, sondern überzeugen. Und er muss die Freiheitsräume so behandeln, dass schon der Gesetzestext Respekt ausstrahlt.

Die hessische Linken-Politikerin Desirée Becker sagte gegenüber “Ippen Media”, die aktuelle Aufregung zeige, wie „handwerklich schlecht“ das Gesetz gemacht sei. Und der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen meinte, die Bundesregierung wäre gut beraten, “eine pragmatische Lösung ohne großen Verwaltungsaufwand und unnötige Zumutungen an junge Männer zu erarbeiten”.

Wenn der Staat tatsächlich nur wissen will, wo seine potenziell Wehrpflichtigen sind, dann soll er es offen sagen – und entsprechend regeln. Solange aber im Gesetz „Genehmigung“ steht und in der Praxis „wird schon durchgewunken“ gemeint ist, bleibt der Eindruck eines schleichenden Mobilmachungsstaats; denn das Gegenstück zur Genehmigung ist die Untersagung, also das Verbot. Das geht gar nicht. Ein Staat, der so redet, ist zwar streng im Ton, aber maximal unklar in der Sache – und groß in der Geste, klein in der Kompetenz.