Generation Partytime: Warum ticken auch junge Frauen politisch so komisch?

Gestern habe ich in meiner Verzweiflung die Microsoft-KI “Copilot” befragt, warum viele Frauen politisch so ticken, wie sie ticken. Also lieber die Grünen als die AfD oder eine andere konservative Partei wählen. Natürlich fielen die Antworten nicht sehr tiefgründig aus – und im Sinne des Mainstreams. Die AfD wäre “ausländerfeindlich”, davon fühlten sich Frauen abgestoßen. Zudem wolle sie Frauen auf die Rolle als Hausfrau und Familienmutter festlegen. Die Grünen hingegen böten Umwelt- und Naturschutz, da engagiere “frau” sich gerne. Wenn sich als weiblich gelesene Personen nicht gerade auf der Straße festkleben – rettet eigentlich noch jemand Wale, oder ist das komplett aus der Mode gekommen? – dürfen sie darüber hinaus bei den Grünen legal abtreiben. Verstehen Frauen das unter Freiheit? Man darf nicht mehr mit dem Flugzeug reisen, wann man will, nur von Robert Habeck freigegebene Literatur lesen, aber dafür seine Schwangerschaft frühzeitig beenden. Glaubt man dem Netz, gibt es für Frauen nichts Schöneres und Wichtigeres als straffreie Abtreibung. Schließlich ist so ein Kind nicht CO2-neutral, da drücken die Grünen gern ein Auge zu. Familie, das ist die große Unbekannte in der links-grünen Ideologie, wer weiß, was die innerhalb der eigenen vier Wände so beredet. Ein bisschen Klima, Mülltrennung und “seid nett zu Flüchtlingen”, das treibt die moderne Frau um, glaubt man der Einschätzung der KI. Auch Jette Nietzard, die Co-Chefin der Grünen sieht das so. In einem Gastbeitrag für das linke Portal “Watson” beklagt sie zwar auch ein bisschen die Situation der Frauen in Afghanistan und Einsparungen bei Gewaltschutzprogrammen in Deutschland, aber wie die obligatorische Triggerwarnung des Magazins bereits erkennen lässt, geht es auch ihr hauptsächlich um Sexuelles.

Ihre Inspiration bezieht Nietzard dabei aus der Musik einer inzwischen untergegangenen weiblichen Rappergruppe, die für das Recht kämpfte, sich “ganz selbstbewusst F…en nennen zu dürfen”. Unsere Junggrüne benutzt lieber das Wort “Bitches”, das ebenfalls dem Slang der Rap-Szene entstammt. Mir kommen dabei böse dreinschauende junge Frauen mit Jogginghosen aus Ballonseide, bauchfreien Tops und neonfarbenen Fingernägeln, die jedem Velociraptor zur Ehre gereichen würden, in den Sinn, aber vielleicht sitze ich da einem Klischee auf. In welchem Kontext die Selbstbezeichnung als “Bitch” ein positives, selbstbewusstes Frauenbild vermitteln soll, erschließt sich mir nicht. Die Rap-Szene vermittelt generell meist ein eher abwertendes Bild von Frauen, auch Gewalt gegen die eigene Freundin ist dort kein Tabu, sondern gilt als Zeichen von “Männlichkeit”. Man könnte durchaus auf die Idee kommen, Nietzards Forderungen nach mehr Frauenhäusern seien kein Widerspruch, sondern eine Notwendigkeit, um als selbstbewusstes Sexualobjekt in dieser Umgebung notfalls einen Platz zu haben, an dem man temporär seine Wunden lecken kann. Und in Ruhe Kolumnen über das ruchlose Patriarchat schreiben.

Nebulöse Patriarchats-Bekämpfung

Zu “meiner Zeit”, also in den Achtzigern und Neunzigern, war die freie Berufswahl durchaus noch ein Thema für junge Frauen, auch wenn sich in der Rückschau auf vorangegangene Generationen schon vieles verbessert hatte. Kein vernünftiger Mensch hatte mehr ein Problem mit Ärztinnen oder Anwältinnen, vielleicht auch deshalb, weil diese Berufe im weitesten Sinne etwas mit dem Bereich des “Sich-um-andere-Kümmern” zu tun haben, in dem Frauen von jeher eine gewisse Kompetenz zugeschrieben wird. Etwas schwieriger sah es noch in technischen Berufen aus, egal, ob sie nun ein Studium oder eine Lehre erforderten. Mittlerweile werden junge Frauen durch zahlreiche Programme ermutigt, auch einmal “klassische Männerberufe” zu ergreifen, es liegt an ihnen, ob sie den Sprung wagen oder nicht. Viele wagen ihn nicht, weil ihnen entweder das Selbstbewusstsein fehlt oder einfach das Interesse. Dabei sind diese Berufe oft besser bezahlt – und was hilft einer Frau besser bei der Emanzipation als wirtschaftliche Unabhängigkeit? Auch wenn der sogenannte “Gender Pay Gap” also weniger aus dem Patriarchat resultiert als aus der Berufswahl von Frauen, gäbe es hier tatsächlich einige Felder zu beackern, um die sich junge Politikerinnen kümmern könnten. Man könnte etwa Netzwerke fördern, in denen sich jene Frauen, die bei ihrem beruflichen Vorankommen auf Hindernisse und Vorurteile gepfiffen haben, um den weiblichen Nachwuchs kümmern. Solche Netzwerke gibt es durchaus, aber die Nietzards in der Politik haben sie nicht auf dem Schirm. Denn sie sind in ihrer ideologischen Schleife gefangen: Die nebulöse Bekämpfung des “Patriarchats” als Daueraufgabe wirkt hier durchaus sinnstiftend und garantiert eine lukrative Beschäftigung auf unbestimmte Zeit.

Mit praktischen Lösungen, die zumindest einigen Frauen weiterhelfen, gibt man sich nicht ab, das erscheint den Damen als zu “klein gedacht” und sägt zudem an dem Ast, auf dem sie komfortabel sitzen. Wenn überall der maskuline Feind lauert, wie ist es so vielen linken und grünen Frauen dann überhaupt gelungen, in hohe Parteiämter aufzusteigen? Frau zu sein ist bei den Grünen so attraktiv, dass sich dort bekanntlich schon Männer als Frauen “identifizieren”, um so auf einen Quotenplatz zu gelangen. Als Frau mit durchaus vorhandenen Sympathien für den klassischen Feminismus – also jenem, der auf Chancengleichheit ausgerichtet war und nicht auf Quotenposten – tut es mir in der Seele weh, so etwas zu sagen: Aber wenn ich mir die Szene der jungen, populären Politikerinnen im links-grünen Spektrum anschaue, beginne ich an der Eignung des weiblichen Geschlechts für dieses Metier zu zweifeln. Auch wenn sicherlich nichts dagegen einzuwenden ist, dass politische Aktivitäten auch Spaß machen dürfen, so ist dieser Spaß bei ihnen vielfach Selbstzweck. In Europa wundern wir uns häufig über die vielen niedlichen Comicfiguren im japanischen Alltag, aber für die Japaner stellen diese einen Ausgleich für den Stress im Arbeitsleben dar. Eine Belohnung, die man sich nach einem harten Tag im Beruf gönnt – aber bei Nietzard und Fester ist den ganzen Tag “Hello Kitty”.

„Schwestern, ich regel das“

Die Botschaften klingen kämpferisch, bewegen sich aber auf Influencer-Niveau ohne wirklichen Nährwert. Einen harten Berufsalltag haben diese jungen Frauen nur selten kennengelernt und können daher kaum beurteilen, wo der Schuh tatsächlich drückt. Man reduziert jegliche Probleme auf ein Ausleben der eigenen Sexualität, als befänden wir uns noch in den späten Achtundsechzigern. Ob die damals propagierte “freie Liebe” nun einen reinen Glücksgriff für Frauen darstellte, darüber könnte man stundenlang streiten. Seltsam, dass in diesem Zusammenhang nie von »gesellschaftlichen Druck« auf Frauen die Rede war, die vielleicht doch lieber eine traditionelle, stabile Beziehung gelebt hätten. Übrigens findet Frau Nietzard auch die “Mütterrente”, die reduziere Frauen auf ihre “Reproduktionsfähigkeit” könnte diese Rente auch als Ausgleich dafür sehen, dass Frauen durch ihre Erziehungsarbeit zeitweise aus dem Erwerbsleben herausfallen, aber das ist wohl wieder eine zu praktische Sichtweise.

Sicherlich bietet der berufliche und private Alltag für Frauen nicht nur “eitel Sonnenschein“ – für Männer allerdings auch nicht. Mobbing und Intrigen in der Berufswelt fallen oft übler aus, als es sich der Autor mancher Ratgeberliteratur in seiner kühnsten Fantasie auszumalen vermag, weshalb die dort gebotenen Ratschläge in der Realität häufig wenig taugen. Intriganten torpedieren funktionierende Kollegenteams, es gibt Gaslighting und Herablassung. Frauen sind dabei jedoch ebenso oft Täter wie Opfer, man denke nur an das berühmte “Krabbenkorbprinzip” in weiblichen Teams, bei dem strikt darauf geachtet wird, dass keine Frau in eine bessere Position “krabbeln” kann. Oft durch Entmutigung oder vergiftete Fürsorge: “Du bist doch so sensibel, bist du sicher, dass du dir so einen Job zutraust?”. So etwas kann auch die Politik nicht regeln, das ist Sache der Unternehmen und natürlich der Frauen selbst, die an ihrem Verhalten arbeiten müssen. Umgekehrt wird es aber in die Politik hineingetragen, wenn das Feindbild “Patriarchat” zum Zentrum des Wirkens wird.

Das ist letztlich auch eine Art Krabbenkorb: “Schwestern, ich regele das für euch, geht ihr mal lieber gegen den Hass auf die Straße, da seid ihr gut aufgehoben und könnt euch aktiv dabei fühlen!” Denn auch bei politischen Posten geht es um Konkurrenz, bei Männern und Frauen. Und wenn man selbst nichts Substantielles zu bieten hat, muss man sich schon etwas einfallen lassen, um Mitbewerber aus dem Rennen zu werfen. Bitches, feilt die Fingernägel, das wirkt wenigstens wehrhaft!