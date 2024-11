Generation Tinder: An der Lieblosigkeit geht diese Menschheit zugrunde

Im Zug sehe ich schon lange zu, dass ich möglichst ganz hinten oder ganz vorne einsteige, um einigermaßen Ruhe zu haben. Gestern Nachmittag ging es ganz nach hinten und überraschenderweise hatte ich fast den ganzen Waggon für mich alleine. Als der Zug schon abgefahren war, setzten sich zwei Jungs in hörbare Nähe. Vorbei war es mit der schönen Ruhe! Sie waren beide mit der Ausgeh- und Kennenlern-App Tinder beschäftigt und unterhielten sich über die “Schlampen”, die auf ihren Bildschirmen erschienen. Die eine “Schlampe” war ihnen zu hässlich, die andere war zu fett, wieder eine andere war zu alt. Und so wurde nach links gewischt, was das Zeug hält – wie auf dem Marktplatz, wo man nur nach den besten Produkten sucht.

Der digitale Puff lebt – und man unterhält sich ganz öffentlich und ungeniert am hellen Tag im Zug darüber. Eine der Damen hatte einer der beiden schon zweimal, prahlte er laut hörbar. Toll! Soll ich applaudieren? Oder soll besser gleich der Zugführer eine Durchsage machen, als Glückwunsch: “Gratulation! Unser Fahrgast in Reihe X Sitz Y hat schon zweimal Stehvermögen gezeigt. Wir verneigen uns hochachtungsvoll vor Ihrer Leistung und wünschen Ihnen noch viele weitere Tinder-Matches!”?

Das Niveau sank mit jedem Satz

Der eine der Jungs erzählte seinem Kumpel (“Ey Brudah”), zwei “Schlampen” hätten ihm gerade geschrieben. Aber er könne es nicht lesen (in der Gratisversion nicht möglich) und sehe nicht ein, für Tinder noch Geld zu bezahlen. Die wollen ja ohnehin nichts Ernstes. (Und er?) Der andere junge Halbstarke konnte das nicht nachvollziehen, da ihm doch auf diese Weise leichtfertige “Matratzen” entgingen. Das Niveau sank fast mit jedem Satz. Und natürlich wollte der eine Junge von irgendeinem “Hurensohn” auch die Mutter …usw. usf.. Die Generation Talahon lässt grüßen.

Um Liebe und Achtsamkeit und um langfristige Bindungen geht es in dieser völlig kaputten Gesellschaft schon lange nicht mehr. Sich ganz öffentlich dermaßen derbe und abfällig über andere Menschen zu unterhalten gehört heute zum unguten Ton und ich habe dies auch nicht das erste Mal mitbekommen. Es mag ja sein, dass etliche Frauen auf solchen Apps durchaus promisk unterwegs sind. Aber wenn diese Frauen “Schlampen” sind, was sind dann diese Typen? Notgeile Lustböcke? Sicher: Frauen lästern ebenfalls und manche können auch ziemlich böse austeilen. Aber so verbal-aggressiv, sexuell herabwürdigend und hasserfüllt wie Männer reden sie selten über ihre Bekanntschaften.