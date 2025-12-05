Gentechnisch veränderte Lebensmittel: Autokratischer Angriff der EU-Kommission auf die Transparenz

Die geplante Abschaffung der Kennzeichnungspflicht für genveränderte Lebensmittel durch die EU-Kommission stellt einen Verstoß gegen ein Grundprinzip der Marktwirtschaft dar – das der Transparenz nämlich. Ein fairer Markt verlangt, dass der Käufer weiß, was er kauft. Ein Pseudomarkt hingegen, der das zu verschleiern gestattet, hilft Betrügern. Unser westlicher Pseudomarkt ist bereits geflutet mit Mogelpackungen aller Art, mit unlesbaren oder vergleichserschwerenden Inhaltsangaben, mit nicht klar genormten Kleidergrößen und mit Cola-Getränken, deren Zusammensetzung „geheim” bleiben darf.

Ob beabsichtigt oder nicht: In jedem Fall bedient mangelhafte Transparenz das altbekannte autokratische Antiprinzip, die Bürger desorientiert zu halten, wodurch sie leichter beherrschbar bleiben. Der reaktionäre, gegen die demokratische Grundidee gereichtete Charakter des neuerlichen Vorstoßes der EU-Kommission passt zu deren kürzlich artikulierter Forderung nach einem eigenen EU-Gekeimdienst. – Dieser würde weitere Machtakkumulation an der Spitze bedeuten, während das freiheitlich-demokratische Prinzip der Transparenz und damit die Entscheidungsbasis der Bürger auf allen Ebenen weiter erodiert würde. Mit solchen Initiativen macht sich die EU-Kommission zunehmend zum Wegbereiter autokratischer Entwicklungen. Profiteure sind internationale Konzerne und ein Netzwerk aus NGOs, welches die woke Eine-Welt-Ideologie der UNO pusht, in Wahrheit also eine Orwell’sche Geldherrschaft.

Die EU als Wegbereiter eines Globalistenimperiums

Rückblickend versteht man die politischen Weichenstellungen durch die EU-Kommission am besten, wenn man selbige als Regionalvertretung der UNO betrachtet – nicht dem Ziel verpflichtet, Europa authentisch als politische und kulturelle Großregion zu einen und die Interessen seiner Bürger zu vertreten, sondern um es einem Globalistenimperium zu unterwerfen. Wie jede irrationale und den Interessen der Menschen zuwiderlaufende Entwicklung muss daher auch diese offensichtliche Agenda berechtigtes Misstrauen und echte demokratische Gegenbewegungen provozieren. Diese neuen Bewegungen haben mit der historischen Wahrheit, der Vernunft und den Prinzipien der freiheitlichen Demokratie jede denkbare moralische Rückendeckung gegen Geldautokraten und lippendemokratischen Politiker, die ihnen – bewusst oder eher gefährlich gutgläubig – den Weg bereiten.

Erst in unseren Tagen kommt die volle Tragweite der folgenden Erkenntnisse Thomas Jeffersons ans Licht, eines der wichtigsten Wegbereiters der modernen Demokratie. Er sagte: “The federal government is our servant, not our master“ – Die Bundesregierung ist unser Diener, nicht unser Herr, und “A well informed citizenry is the best defense against tyranny“: Eine korrekt informierte Bürgerschaft ist die beste Verteidigung gegen Tyrannei.