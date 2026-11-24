Auf dem Weihnachtsmarkt herrscht Hochbetrieb – und vor allem Hochsicherheit. Überall stehen Betonpoller, die aussehen, als hätte ein Bauhof-Praktikant seine Lego-Sammlung verloren, dazu Stahlseile, Wachleute in Signalwesten und ein Sicherheitskonzept, das dicker ist als das Telefonbuch einer Großstadt. Am Eingang steht breitbeinig Ordnungsamtsleiter Dr. Schlüter mit einem Klemmbrett und blickt streng in die Menge. Neben ihm befindet sich sein Referent Becker, der nervös an seinem Walkie-Talkie herumspielt. „Alles dicht, Becker?“, fragt Schlüter mit wichtiger Miene. „Kein SUV kommt hier durch, kein Kleinlaster, kein E-Scooter mit zu viel Schwung.“ – „Alles abgeriegelt, Chef!“, meldet Becker pflichtbewusst. „Dreiundvierzig Poller, sechsundzwanzig Sperrgitter und ein Sicherheitszaun mit Zertifikat nach DIN-Norm für ‚besonders festliche Gefahrenlagen‘.“

Schlüter nickt zufrieden, schaut in den grauen Novemberhimmel und runzelt plötzlich die Stirn. „Moment mal. Was ist, wenn der Attentäter gar nicht mit dem Auto kommt? Was ist, wenn er mit einem Schlitten anrauscht – und als Weihnachtsmann verkleidet ist?“ Becker blinzelt. „Als… Weihnachtsmann? Mit Rentierschlitten und Rückenwind?“ „Genau!“, ruft Schlüter, als hätte er gerade das Rad neu erfunden. „Roter Mantel, weißer Rauschebart, Sack auf dem Rücken – und drin ist keine Schokolade, sondern Knall-Bumm-Peng! Hat das irgendjemand auf dem Zettel?“ Becker blättert hektisch durch seine Mappe. „Äh… unter ‚Terroristische Bedrohungen‘ steht nur: ‚Fahrzeuge über 1,8 Tonnen‘. Unter ‚Weihnachtsmänner‘ steht gar nichts. Außer: ‚Darf ab 16 Uhr Schokolade an die Kinder verteilen, aber keinen Glühwein wegen der Haftpflicht‘.“ – „Na siehst du!“, schnaubt Schlüter. „Wieder eine Sicherheitslücke! Wenn hier einer ‚Ho, ho, ho‘ ruft und mit neun Rentieren im Tiefflug über den Glühweinstand brettert, helfen uns die schönsten Betonklötze nichts. Wir brauchen sofort eine Flugverbotszone für Schlitten und eine Bart-Kontrolle am Eingang!“

Zwischen Maronen und Erbsenprotein

Während die Ordnungshüter über fliegende Nikoläuse grübeln, schlendern Elias und sein bester Freund Alex durch die Budengasse. Es duftet nach allem, was früher einfach nach Weihnachtsmarkt roch – und heute zusätzlich nach einer Mischung aus Reformhaus, Bio-Laden und Weltrettung. Überall prangen Schilder mit „100 Prozent pflanzlich“, „vegan & lecker“ und „ohne tierisches Fett“. Elias bleibt vor einer Bude stehen, schaut in die Runde und grinst. „Schau dir das an, Alex. Früher gab’s hier einfach Maronen, Pommes und mal ’nen Lángos. Heute kriegst du ‚vegane Zimtschnecken mit Hafer-Frosting‘, ‚Obst am Spieß mit zartschmelzender Rohkost-Schokolade‘ und ‚Currywurst auf Erbsenprotein-Basis‘. Fehlt nur noch das sie den Weihnachtsbaum als vegane Spezialität aus recycelten Tannennadeln beschriften.“

Alex lacht. „Die vegane Currywurst hab ich probiert. Schmeckt wie ein Radiergummi, mal kurz an einer Gewürzsoße vorbeigelaufen. Komm, lass uns was Richtiges holen.“ Sie steuern den Flammkuchenstand an. „Zweimal klassisch!“, bestellt Elias munter. „Mit Zwiebeln und ordentlich Speck!“ „Kommt sofort“, sagt der Verkäufer und schiebt zwei knusprige Fladen in den Ofen. Kaum haben Elias und Alex ihre Teller in der Hand, taucht hinter ihnen eine vertraute Stimme auf – begleitet vom leisen Rascheln eines Fair-Trade-Stoffbeutels mit der Aufschrift „Fachstelle für Sexualität und & Vielfalt e.V.“.

Die Begegnung der unheimlichen Art

„Speck? Wirklich? In einer Zeit, in der das Klima explodiert, die Böden auslaugen und die Tierfabriken zum Himmel schreien?“ Es ist Merle. Sie trägt einen dicken Strickmantel, darunter ihren Oversize-Blazer und hält eine Schale „veganen Flammkuchen“ in der Hand, belegt mit Räuchertofu, Zucchini-Scheiben und einer Cashew-Creme. Elias dreht sich um. „Hi, Merle. Auch mal an der frischen Luft?“ – „Ich mache hier eine Feldstudie zur bewussten Ernährung im öffentlichen Raum“, sagt Merle mit leicht vorwurfsvoller Stimme, und mustert den Speck auf Elias’ Teller. „Und ich sehe, ihr reproduziert wieder fleißig die alte Ausbeutungskette. Ein Flammkuchen ohne Tierleid schmeckt genauso gut – man muss nur seinen Gaumen entkolonialisieren.“

Alex beißt genüsslich von seinem Stück ab, kaut und meint: „Also, mein Gaumen fühlt sich gerade ziemlich befreit an. Vor allem von Tofu. Und der Speck ist super knusprig.“ – „Das ist reine Gewohnheit“, seufzt Merle und schüttelt den Kopf. „Genau wie diese ganzen alten Rollenbilder. Sag mal, Elias – wir hatten ja kürzlich unser Gespräch in der Fachstelle für Sexualität und Vielfalt e.V. Wie ist es dir denn danach ergangen beim Ansprechen des weiblichen Geschlechts? Hast du meine Tipps mit den neutralen Formulierungen und den offenen Fragen beherzigt?“

Facharztverzeichnis für Geschlechter und verpasster Workshop

Elias grinst breit. „Ach, Merle, das war eigentlich ganz entspannt. Ich hab meine Schüchternheit einfach abgelegt. Und weißt du, ich hab das Thema auch noch mal mit meinem Vater durchgesprochen.“ Merle wird hellhörig. „Oh, spannend. Und zu welcher Erkenntnis ist dein Vater gekommen?“ – „Na ja“, sagt Elias trocken, „er meinte, man müsse das gar nicht so kompliziert machen. Mädchen erkenne man daran, dass sie zum Gynäkologen gehen, Jungs gingen zum Urologen – und die anderen siebzig Geschlechter zum Psychologen.“ Merle erstarrt. Die Cashew-Creme auf ihrem Flammkuchen scheint plötzlich mehr zu wiegen als alle Betonpoller des Weihnachtsmarkts zusammen. „Das… das ist zutiefst reduktionistisch und diskriminierend! Geschlecht ist ein Spektrum, kein Facharztverzeichnis!“

Elias zuckt mit den Schultern. „Hat er so gesagt. Und ehrlich gesagt: Auf dem Schulhof hat’s bisher auch ganz ohne Facharztverzeichnis geklappt.“ Merle starrt ihn an, als hätte er ihr gerade den Stecker aus der gesamten Bewusstseins-Matrix gezogen. Sie fühlt sich genau jetzt an das unbefriedigende Gespräch mit Jürgen erinnert. Nun erneut ein Desaster. Merle denkt an ihre Beratung mit Elias vor fünf Wochen zurück, an die vielen Fachbegriffe, die sie geduldig erklärt hatte – und daran, dass sie ihm danach noch extra einen Vertiefungs-Workshop angeboten hatte. „Dabei hatte ich dir noch einen Workshop zur Vertiefung angeboten“, sagt sie leise und fast ein wenig gekränkt. „Du bist gar nicht gekommen. Dabei hättest du sogar Alex mitbringen können – es waren ja noch zwei Plätze frei.“ Alex hebt seinen Flammkuchen. „Klingt nach ’nem Hammer-Programm, Merle. Aber an dem Tag waren wir beim Geocaching und haben mit Smartphone und spannenden Rätseln die Umgebung entlang der Rur erkundet. War irgendwie aufregender.“

Glühwein für die lockere Zunge zum Schluss

Merle schluckt. Zum ersten Mal an diesem Abend wirkt sie nicht wie die Hüterin aller gesellschaftlichen Wahrheiten, sondern einfach nur ein bisschen ratlos. Sie murmelt etwas von „mangelnder Resonanz im gesellschaftlichen Umfeld“, dreht sich um und verschwindet hinter einem Stand mit veganen Zimtschnecken. Elias und Alex schauen ihr kurz nach, nehmen noch einen Bissen vom Speck-Flammkuchen und schwenken dann rüber zur Glühweinbude. „Zwei Glühwein, bitte“, sagt Elias. Mit sechzehn Jahren geht das schon – zumindest, wenn der Standbetreiber nicht gerade eine Vorlesung über Jugendschutzgesetze hält, sondern einfach einschenkt. „Macht neun Euro und vier Euro Pfand“. Alex zieht einen 20-Euro-Schein aus der Tasche und sagt: „Geht auf mich!“

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Sie stoßen an. Die kalte Luft prickelt in der Nase, der warme Glühwein zieht angenehm durch – und Elias merkt, wie mit jedem Schluck nicht nur die Kälte verschwindet, sondern auch die Zunge ein wenig lockerer wird. „Morgen in der Pause“, sagt Elias mit einem Grinsen, „sprechen wir einfach mal zwei Mädchen an und laden sie auf einen Glühwein hier ein. Ganz ohne Sicherheitsformular.“ „Und wenn sie ein anderes Pronomen wollen?“, lacht Alex. Elias hebt seinen Becher. „Dann sag ich einfach: ‚Alles klar, Prost – oder heißt du Merle?“