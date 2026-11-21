Jetzt gehet’s lohoos!! GenZ räkelt sich nicht mehr. GenZ regelt jetzt! Das wurde aber auch Zeit. Könnte man meinen. Das Leben zwischen Easy-Going und EasyJet, das vom Sparkonto der Erzeuger bestritten wurde (die sich Neuseeland ein Leben lang nicht leisten mochten, schließlich sollte es den Kiddies mal besser gehen), also dieses Sich-Finden, nach dem vorherigen Suchen, dem folgenden Sich-Orientieren und dem Sich-erstmal-Sackenlassen, ist jetzt erstmal zu Ende. Einfach, weil zu Hause irgendwie nichts mehr läuft. Die Kohle wird knapp. Die verlorenen Corona-Jahre stecken noch in den Knochen, überall Schulden, Schulden, Schulden, die verordnete Flugscham vergällt einem das Backpackerleben und in der Schule sind die Klobrillen zugekackt, weil sich der Staat einfach nicht richtig um die Reinigung kümmert. Und Oma, die alte Umweltsau, steckt einem auch nicht mehr jede Woche mit konspirativem Blick einen Fuffi in die Hosentasche. Alles Scheiße! Deine Luisa.

So ging es nicht weiter. Wallah! Jetzt wird das alles ordentlich geregelt. GenZ skandiert im Ikkimel-Rhythmus den Fortschritt herbei. Und auch Malte mit dem Pferdeschwänzchen stimmt glückselig mit ein: “… Fußball … Männer … alles Penner!” Wie alle richtigen Proteste ging es aber in Frankreich los. Logischerweise auf Snapchat, dann auf TikTok und dann – konkret, Alter! – in einem “Quartier prioritaire de la politique de la ville”. Also einem “Förderschwerpunkt der französischen Regierung”. Ganz offensichtlich ein durchschlagender Erfolg. Es ging dort aber weniger um Politik, sondern die 1.500 am Lycée polyvalent Antoine-de-Saint-Exupéry in Créteil gelegentlich Anwesenden beklagten die vielen Abwesenden – also die genervten, krankgeschriebenen oder von vornherein nicht existierenden Lehrer. Vor allem wurde das Fehlen einer Schulkrankenschwester öffentlich beklagt. Ein veritabler Missstand, denn die Wissbegierigen hatten sich in den letzten staatlich geförderten Schuljahren so oft gegenseitig die Fresse eingehauen, dass eigentlich ein Krankenhaus aufs Gelände gehört hätte.

Johlende Daunenjacken-Talahons

Bei den sich von da aus explosionsartig ausbreitenden Zukunftsinitiativen kamen dann überall ganz ähnlich Bildungshungrige zum Zuge. Johlende Daunenjacken-Talahons mit dünnen Beinen und dem hochgehaltenen neuesten Smartphone vom Schwarz-Markt. Ganz offensichtlich gab es überall im Land zu wenige Krankenschwestern. Jetzt, wo die Grippe rumgeht. Also hat man sich erstmal warmes Schuhwerk besorgt. Louis Vuitton wärmt ganz gut. Außen und innen. Bei der Gelegenheit hat man gleich noch alle sonstigen Waren des täglichen Bedarfs mitgenommen. Stand ja alles offen in der offenen Gesellschaft. Dann hat man gleich noch die Schulen geheizt, schließlich ging es irgendwie auch um bessere Lernbedingungen. Der Jahrhundertsommer war ja vorbei, überall waren schon wieder die Heizungen runtergedreht. Und überhaupt … die Bildungszentren heißen ja nicht umsonst Brennpunkt-Schulen.

Inzwischen haben auch die lieben Kleinen aus Deutschland davon gehört, dass man da jetzt schon als Zehnjähriger was „regeln“ kann. Da stehen sie nun mit Zahnspangen und kleinen Baumel-Bärchen am Ranzen und regeln ganz aufgeregt ihre Zukunft. Sie halten große Transparente in richtige Fernsehkameras und gucken sich abends dann selbst. Auf YouTube. Da lesen sie dann zum ersten Mal, was sie da so alles gefordert haben: „Feminismus“ zum Beispiel. „Schluss mit dem Genderverbot“ und „Hoch die internationale Solidarität.“ Schon irgendwie geil, die ganzen Fremdwörter! Die sind irgendwie einfach aufgetaucht. Die Transparente. Bei der Schulblockade.

Ab jetzt immer “Weekends for Future!“

Die aus der großen Gruppe haben sie mitgebracht. Die stehen paar Reihen weiter hinten. Die haben schon einen Nasenring, Akne und ein Pali-Tuch. Die regeln dann später am Abend, was so geht. Die Mülltonnen finden sich, und den Grillanzünder aus der WG haben die immer dabei. Wo die alle immer die roten Gesichtsmasken herhaben? Ich glaub, die gibt’s bei “Indymedia” im Shop. Die Indymedianer sind sogar noch cooler als die AfD, denn die haben seit neun Jahren schon ein richtig echtes Parteiverbot an der Backe. Vom Minister. Aber jetzt drängeln sich die Minister schon alle selber ins Fernsehbild und wollen ein bisschen empört sein und mitregeln.

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Jetzt ist jedenfalls immer „Weekends for Future!“ Vermutlich wird das nun endlich die schlafmützigen Lehrer motivieren, mal etwas mehr Betrieb zu machen, statt immer zu beklagen, dass in den Klassen kaum einer Deutsch versteht, und jederzeit ein kleiner Pascha vorn an der Tafel erscheint, um seine neuesten Kickbox-Moves aus dem Gym vorzuführen. Man kann das ja nicht mal mehr filmen, wenn schon mal was los ist. Wegen dem Handyverbot. Aber jetzt kommt ja Bewegung in die Bewegung. Der Feminismus, das Gendern und die bewährte sozialistische Internationale sind endlich mal was Konkretes. Sonst geht ja hier nix voran! Also, dass das den Boomern und den Atzen nicht früher eingefallen ist, kann man kaum kapieren. Digga, echt jetzt!