GenZ gegen Boomer: Hafermilch, Süßkartoffelaufstrich und Bio-Oliven versus Bier, Mettwurst und Graubrot

Ein deutsches Generationengespräch

Der Esstisch aus massivem Eichenholz, den Jürgen vor dreißig Jahren nach den Nachtschichten in der heimischen Garage selbst geschliffen und geölt hatte, war gedeckt. Auf Jürgens Seite lagen eine grobe Mettwurst, Graubrot und eine Flasche Bier. Auf Merles Seite standen Hafermilch, Süßkartoffelaufstrich und eine Schale Bio-Oliven. Jürgen nahm einen Schluck Bier, legte das Messer ab und sah seine Tochter an.

„Merle, erklär es mir noch mal langsam. Ich habe mir heute Nachmittag auf der Bahnfahrt von der Firma die Zahlen von eurem Verein durchgelesen, die du mir geschickt hast.“ Merle strich sich eine Strähne aus der Stirn und rückte ihren Oversize-Blazer zurecht. „Papa, das ist kein ‚Verein‘. Das ist die staatlich geförderte Fachstelle für Sexualität, Vielfalt und intersektionale Bewusstseinsbildung. Wir leisten dort essenzielle Bildungs- und Aufklärungsarbeit für die Stadtgesellschaft.“

„Aha“, sagte Jürgen ruhig. „Und diese essenzielle Arbeit ist zweihunderttausend Euro Fördergelder im Jahr wert? Eine Vollfinanzierung durch Stadt und Kreis? Hunderttausend vom Kreis, hunderttausend von der Stadt. Und im letzten Monat hattet ihr – laut eurem eigenen Rechenschaftsbericht – genau neun Beratungsgespräche.“

Die postfossile Zukunft

„Du reduzierst das schon wieder auf rein quantitative, patriarchal-kapitalistische Kennzahlen, Papa!“, entgegnete Merle spitz und griff nach der Hafermilch. „Qualität lässt sich nicht in Stückzahlen messen wie deine Fräsmaschinen. Wir machen Netzwerkarbeit. Wir halten Awareness-Workshops, wir konzipieren Postkarten gegen heteronormative Strukturen, und wir bereiten die Demos gegen den fossilen Kapitalismus vor. Wir sichern den sozialen Frieden!“

Jürgen lehnte sich zurück und blickte sie über den Rand seiner Lesebrille hinweg an. „Merle, neun Gespräche im Monat. Das sind bei vier Vollzeitstellen in eurer schicken Altbau-Villa etwas mehr als zwei Gespräche pro Woche. Wenn ich in der Fabrik eine Maschine hinstelle, die zweihunderttausend Euro im Jahr an Unterhalt kostet und im Monat neun Schrauben liefert, dann bin ich übermorgen pleite und meine 140 Leute stehen auf der Straße.“

„Es geht hier nicht um Profite!“, wurde Merle laut. „Es geht um gesellschaftlichen Wandel! Das Problem an deiner Denke ist, dass du nur in Wertschöpfung und Margen denkst. Aber die Zukunft gehört einer post-fossilen, gerechten Gesellschaft. Eure Fabriken verbrauchen Ressourcen und zerstören das Klima. Wir transformieren das Bewusstsein!“

Werte aufbrauchen statt schaffen

Jürgen lächelte schmal, ohne jede Aggression, aber mit einer tiefen Müdigkeit in den Augen. „Weißt du, an wen du mich erinnerst? An meinen Vater, deinen Opa. Der saß 1968 in seiner Kommune und hat seiner Hippi-Braut erzählt, dass die Arbeiterschaft das System zerschlagen muss. Er wollte die Welt verändern, hat Flugblätter gedruckt und Plenumsdiskussionen geführt. Weißt du, wann das aufgehört hat?“

Merle schwieg und verzog keine Miene. „Als ich geboren wurde!“, fuhr Jürgen fort. „Als die Miete bezahlt werden musste, die Windeln Geld kosteten und das Dach leckte. Da hat ihn die Realität eingeholt. Da hat er gemerkt, dass man aus Haltung keine Brötchen backen kann und dass Ideologie keine Werte schafft, sondern sie höchstens aufbraucht.“

„Opa lebte in einer völlig anderen Zeit“, wiegelte Merle ab. „Heute schöpfen wir Werte auf einer anderen Ebene. Auf der Ebene des Zusammenhalts.“

„Nein, Merle“, sagte Jürgen und trommelte mit den Fingernägeln auf die Eichenplatte. „Das Geld, das euch der Kreis und die Stadt überweisen – diese zweihunderttausend Euro –, fällt nicht vom Himmel. Das sind Gewerbesteuern. Das sind die Steuern, die mein Betrieb erarbeitet, wenn wir Fräsmaschinen nach Japan exportieren. Das sind die Lohnsteuern meiner Dreher und Schweißer, die morgens um sechs aufstehen und mit dem Auto dreißig Kilometer in die Schicht pendeln. Der Teil der Gesellschaft, den du als ‚klimafeindlich und gestrig‘ bezeichnest. Wir bezahlen euer Gehalt. Wir bezahlen eure Altbauvilla. Wenn wir morgen aufhören zu produzieren, gibt es übermorgen keinen einzigen Cent mehr für deine Fachstelle.“

Bedenkliche Fallhöhe

Merle sah ihn verärgert an. „Das ist total verkürzt. Der Staat hat die Pflicht, gesellschaftliche Transformation zu finanzieren!“

„Der Staat hat gar kein eigenes Geld, Merle“, entgegnete Jürgen friedlich, nahm sein Messer und strich die Mettwurst aufs Brot. „Der Staat hat nur das Geld, das er den Leuten wegnimmt, die morgens etwas anpacken. Und wenn keiner mehr anpackt, weil alle nur noch Influenzer, Berater, Awareness-Coaches oder Aktivisten sind, dann gibt es bald nichts mehr zu verteilen.“

Er sah seine Tochter an, blickte auf ihr Fair-Phone, das neben der Biomargarine lag, und fügte leise hinzu: „Du musst mich nicht für meine Arbeit lieben, Kind. Aber du solltest aufhören, an dem Ast zu sägen, auf dem du sitzt – denn die Fallhöhe ist verdammt hoch.“

Merle schwieg einen Moment, griff nach ihrem Smartphone und blickte aufs Display. „Ich muss los“, sagte sie knapp. „Wir haben gleich noch einen Workshop zur Vorbereitung der Straßenblockade morgen Früh.“

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Jürgen nickte nur, runzelte die Stirn, nahm einen tiefen Schluck Bier und schaute ihr mit leerem Blick hinterher.