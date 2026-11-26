Während Merle noch über die Begegnung auf dem Weihnachtsmarkt sinniert, hocken Elias und Alex bei Elias zu Hause im Kellerzimmer. Draußen ist es kalt, drinnen läuft die Konsole, und auf dem Tisch steht eine halbleere Flasche Glühwein, die Elias für einsneunundneunzig im Supermarkt mitgenommen hat, zwei dampfende Glühweintassen – plus eine Dose mit den letzten Resten der E-Zigarette, die Alex vergangene Woche irgendwo aufgetrieben hat.

Auf der Konsole läuft Grand Theft Auto VI (GTA 6), der neue Open-World-Blockbuster, auf den beide schon sehnsüchtig gewartet hatten. Hundert Tacken hat Elias dafür hingelegt. Das war mehr als sein monatliches Taschengeld. „Pass auf, dass dein Alter nicht runterkommt“, warnt Alex und zieht skeptisch am bunten Vape-Stick. „Wenn der merkt, dass wir hier heimlich qualmen und den Glühwein wegsüffeln, gibt’s Hausarrest bis zur Rente.“

GTA 6 und Glühwein

Elias zuckt mit den Schultern, nimmt einen Schluck aus dem Becher und grinst. „Ach, der ist oben an seinem Computer. Er arbeitet dreimal die Woche im ‚Home-Office‘ und war vorhin gerade in einer Videokonferenz. Der merkt nichts. Viel spannender ist was anderes: Ich hab heute in der Pause tatsächlich mit Hannah geredet.“ Alex hebt die Augenbrauen. „Hannah? Die mit dem roten Hoodie aus der Parallelklasse? Und? Hast du das richtige Pronomen verwendet und ihr ein Sicherheitsformular vorgelegt, wie Merle dir geraten hat?“ – „Nee“, lacht Elias. „Ich hab einfach gefragt, ob sie Lust hat, nach der Schule kurz rüber zum Bäcker zu gehen. Und weißt du, was passiert ist? Sie hat ‚Ja‘ gesagt. Und am Ende – Bussi, Bussi – haben wir uns sogar flüchtig geküsst. Ganz ohne das Pronomen-Seminar von Merle.“

Am nächsten Morgen steht Elias vor dem Spiegel im Badezimmer. Auf seinem Smartphone blinken die Benachrichtigungen: Alex hat ein Foto gepostet, auf dem beide mit dem Glühweinbecher vom Weihnachtsmarkt grinsend in die Kamera schauen – darunter Kommentare wie „True heroes of the city“ und „No borders“.

Instagram, Likes und Gruppendynamik

Daneben scrollt Elias durch die Feeds der anderen. Perfekte Bilder, gestylte Outfits, durchtrainierte Oberkörper, die aussehen, als würden sie nie einen Fuß in eine Schule setzen, sondern nur im Fitnessstudio posieren. Kurz flackert dieser dumme Gedanke auf, ob er nicht auch noch an den Bauchmuskeln arbeiten müsste, damit Hannah auf Instagram keinen Grund hat, einfach weiterzuscrollen.

Auf dem Schulhof wird’s dann kurz ungemütlich: Eine Gruppe aus der elften Klasse zieht über Elias’ „altmodische“ Jeans und sein schlichtes T-Shirt her – während ihn gleichzeitig ein paar Mitschüler, die regelmäßig bei Merles Workshops in der Fachstelle Sexualität & Vielfalt e.V. vorbeischauen, schief ansehen, weil er “nicht genug Haltung zeigt“. „Lass die labern“, sagt Alex und stößt Elias leicht an die Schulter. „Die einen messen dich an Likes, die anderen an deiner Gesinnung. Beides ist total anstrengend und eigentlich völlig unwichtig.“

GenZ und das andere Geschlecht

Am Nachmittag haben sich Elias, Alex und Hannah auf einer Bank am Rand des Stadtparks verabredet. Hannah wirkt erst ein bisschen unsicher, weil ihre Freundin Lea ihr vorher eingeredet hat, dass Elias bei Merle in der Fachstelle war und vielleicht gar nicht als Junge gelesen werden will. Das wäre echt blöd, denn Hannah mag Elias und seine lockere Art.

Elias merkt, dass Hannah zögert, als er den Arm um sie legt. Statt zu drängeln oder cool auf „erfahrener Typ“ zu machen, nimmt er den Arm kurz wieder weg, lehnt sich entspannt zurück und grinst. „Alles gut. Wir müssen hier gar nichts. Wollen wir heute Abend auf die Geburtstagsparty von Max gehen?“ Hannah lächelt erleichtert. „Ja, gern. Das ist irgendwie… entspannter, als heute Abend zu büffeln.“

Auf der Geburtstagsparty

Es wird ein unterhaltsamer Abend. Viel zu viele leere Flaschen stehen herum. Alex hat gerade noch ein paar Züge an der Nikotin-Vape genommen, während Elias schneller getrunken hat, als ihm guttut. Beim Umgang mit Hannah ist er noch einwenig ungeübt und hat sich deshalb etwas Mut angetrunken. Der Abend kippt, als Hannah sich verabschiedet. Elias merkt, dass der Glühwein und die Alkopops zusammen keine gute Idee waren – ihm wird flau im Magen, und das Gefühl, alles im Griff zu haben, löst sich in Luft auf. Auch Alex wird plötzlich blass, ihm ist schwindelig, und die laute Musik dröhnt ihm im Kopf.

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„Komm, wir gehen auch“, sagt Elias, stützt Alex und zieht ihn an die frische Luft. Hannah ist nicht mehr zu sehen. Draußen ist es eisig, aber genau das hilft, den Kopf wieder etwas klarer zu bekommen. Am nächsten Morgen sitzt Elias mit einem dicken Schädel am Frühstückstisch. Sein Vater schaut ihn über den Rand seiner Kaffeetasse an, sagt erst mal nichts – und schiebt ihm wortlos ein Glas Wasser und eine Aspirin neben seinen Teller. „Nächstes Mal weißt du, wo die Grenze ist“, sagt er ruhig. „Wer viel trinkt muss auch viel pinkeln.“