“GenZ regelt“: Alles nur ein mieses Spenden-Abzockmodell?

Die Protestinitiative „GenZ regelt“, die am 31. Oktober 2026 bundesweit Zehntausende auf die Straße brachte und als eine Art “Vorgruppe bei Tageslicht“ für die später dann losrollenden migrantischen Plünder- und Krawallorgien eines Halloween-Horrorwochenendes fungierte (von dem Bundeskanzler Merz eine “positive Botschaft“ mitnahm), gerät zunehmend ins Zwielicht. Znd zwar weniger wegen der offensichtlichen Unterwanderung der Proteste durch Antifa, linksextrem-marxistische Gruppen und Palästinenser-Aktivisten, als aufgrund zunehmender Vorwürfe, es habe sich dabei in Wahrheit nur um einen Scam gehandelt, ein Spenden-Abzockemodell findiger Hintermänner. Im Zentrum der Vorwürfe steht der Gründer Akram Selo, ein angeblich 18-jähriger Gymnasiast. Selbst frühere Anhänger und “GenZ”Mitstreiter werfen ihm nun mangelnde demokratische Legitimation bei der Repräsentation und Führung der Bewegung sowie das Zurückhalten von Spenden vor.

Laut “Bild“ soll inzwischen ein internen Machtkampf in der vorgeblichen Jugendprotestbewegung geben: Selo habe sich eigenmächtig an die Spitze gesetzt und Gelder nicht an Ortsgruppen weitergeleitet. Die Zeitung wertete über 7.000 Nachrichten und Posts aus; konkret geht es vor allem um auf dem Spendenportal “GoFundMe” generiere Zuwendungen für die Veranstaltungen. Dort kamen laut aktuellen Angaben rund 26.760 Euro von 741 Einzelspendern zusammen – angeblich gedacht für Demo-Material, Social-Media-Werbung und “Infrastruktur”. Da es sich um keine eingetragene Organisation handelt, gab es natürlich keine Spendenquittungen; die Initiative versicherte lediglich treuherzig: „Jeder Cent fließt zu 100 Prozent in den Protest.” Aber sicher doch!

Briefkastenfirmen und maximale Intransparenz

Dabei hätten die Geldgeber und Unterstützer schon stutzig werden müssen, dass das GoFundMe-Profil privat ist; es fehlten jegliche Nachweise über die Verwendung, die Transparenz war von Beginn an gleich Null. Frühere Berichte hatten “nur“ von 11.000 bis 18.000 Euro Spenden gesprochen, inzwischen steht rund das Doppelte im Raum. Bei den lokalen “GenZ”-Gruppen in den mehr als 40 teilnehmenden Städten soll allerdings nichts davon abgekommen sein. Mehrere Unterstützer und Organisatoren sowie Social-Media-Influencer zogen sich wegen intransparenter Strukturen, unklarer Entscheidungswege und finanzieller Undurchsichtigkeiten bereits zurück und wollen nun mit der Truppe nichts mehr zu tun haben.

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Besonders suspekt: Der Initiator Selo blieb die ganze Zeit ein Phantom; lange gab es keine Fotos von ihm, bis “Bild“ ihn nun aufspürte. Das Impressum der “GenZ”-Webseite und die Anschrift wechselten mehrfach – von Hoya/Weser über eine virtuelle Geschäftsadresse in Dietmannsried bis schließlich hin zu einer “c/o-Adresse” der JL Consulting Group GmbH im schweizerischen Altendorf. Kritiker sprechen von reinen Briefkastenfirmen; Selo begründet dies nun mit fadenscheinigem “Schutz der Privatsphäre” – bei einer angeblich doch gemeinnützigen oder zumindest vielgestaltigen Protestbewegung. Diese Kombination aus unseriösen Kontaktdaten, fehlender Rechenschaft, internen Vorwürfen und nicht gerade geringer Spendeneinnahmen bei maximaler Intransparenz nährt den Verdacht, dass es sich hier durchaus um ein klassisches Abzockemodell handeln könnte, bei dem ein medial aufgebauschter Hype “unzufriedener“, von “Zukunftsängsten“ geplagter Jugendlicher nur Fassade war und gezielt ausgenutzt wurde. Wenn dem so wäre, dann hätten die überwiegend linken Teilnehmer und Unterstützer hier gleich mal ihre erste Lektion gelernt – und lebenspraktische Erfahrung mit der Wirklichkeit des von ihnen propagierten Sozialismus gemacht. Immerhin etwas.