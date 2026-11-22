Dem Bundestag bleiben nur noch wenige Sitzungswochen, um über die Widerspruchsregelung bei der Organspende abzustimmen. Am 11. November 2026 passierte der Entwurf bereits den Gesundheitsausschuss. Die ethisch hochgradig fragwürdige, fatale “Neuerung“ dabei: Wer nicht ausdrücklich widerspricht, gilt künftig als potenzieller Spender. Das soll die niedrigen Spenderzahlen steigern – in Deutschland sterben jährlich Hunderte auf der Warteliste, während über 8000 Menschen auf Organe warten.⁠

Doch offensichtlich soll selbst dieser Widerspruch – da politisch natürlich unerwünscht – nicht so leicht gemacht, sondern er gerät zur Hürde: Der sicherste Weg zum Widerspruch führt nämlich über das Organspende-Register, und Zugang dort gibt es nur mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder der Gesundheits-ID der Krankenkasse. Dafür wiederum braucht es ein NFC-fähiges Smartphone oder Kartenlesegerät. Ein Eintrag auf dem Bürgeramt ist “nicht vorgesehen”, so die Bundesregierung. Somit wird der Widerspruch faktisch an die digitale Identität gekoppelt – und beschleunigt den Weg zum gläsernen Patienten.⁠

Ausnutzung moralischer Bedenken

Der Staat nutzt also die rechtssichere Erklärung moralischer oder sonstiger Bedenken gegen eine Organspende aus, um die Totalüberwachung des Bürgers zu beschleunigen. Wer den ohnehin schon als Zumutung zu bezeichnenden notwendigen aktiven Akt der aktiven Willenserklärung und administrativen Geltendmachung, sich nach seinem Tod nicht beliebig ausweiden zu lassen, auf sich nimmt, soll dafür auch noch mit seiner kompletten digitalen “Transparenz“ zahlen. Scheinheilig wird zwar auf Alternativen verwiesen, mit denen der Widerspruch auch ohne digitale Identität erklärt werden kann; doch diese sind vergleichsweise unsicher: Ein Organspendeausweis etwa zählt nur, wenn er im Ernstfall gefunden wird.

Er könnte von transplantationswilligen Ärzten oder schlimmstenfalls in korrumpierte oder gar selbst in skrupellose Organhandelmachenschaften verwickelte Ersthelfer, Sanitäter oder Bestatter leicht verschwinden gelassen werden. Eine Patientenverfügung wieder müssen Angehörige vorlegen; sind diese „innerhalb angemessener Zeit“ nicht erreichbar, steht dies – laut Gesetzesentwurf – einer Organentnahme nicht entgegen (!). Und unter Zeitdruck könnte ein Widerspruch leicht übersehen werden. Ob einem hirntoten, biologisch noch lebendigen Menschen Organe entnommen werden, hängt von exakt diesen Regeln ab.

Druck auf Bundestagsabgeordnete notwendig

Mit Recht warnen Kritiker, dass vulnerable Gruppen benachteiligt werden könnten. Vordergründig soll der Entwurf das Selbstbestimmungsrecht wahren, doch die praktischen Hürden stellen dies infrage.⁠ All diese Aspekte zeigen die Skrupellosigkeit des Gesetzgebers und die Unausgegorenheit einer Neuregelung, die selbst dann hochproblematisch wäre, wenn in dieser Bundesrepublik das einstige, frühere Vertrauen in die Institutionen noch gerechtfertigt wäre und all das, worauf sich der Bürger verlassen können sollte, auch wirklich umgesetzt wird; doch das ist lange vorbei. Nur wer naiv ist, kann glaubten, dass bei der Organentnahme seriös und rein ethisch motiviert gehandelt und entschieden werden wird. Spätestens seit den Erfahrungen mit Corona und Zwangsimpfung ist Misstrauen ins Gesundheitssystem mehr als angezeigt.

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Deshalb muss diese Neuregelung – die zudem den Rechtsgrundsatz “Schweigen bedeutet keine Zustimmung“ pervertiert – unbedingt gestoppt werden. Daran kann jeder mitwirken und direkt Einfluss auf seinen jeweiligen Bundestagsabgeordneten nehmen, indem er ihn anruft oder anschreiben und auffordert, mit Nein zu stimmen. Hedwig von Beverfoerdes Initiative “Demo für Alle“ bietet auf ihrer Webseite ein komfortables Tool zur Abgeordnetensuche an, wo jeder problemlos die Kontaktdaten “seines“ Abgeordneten abrufen kann. Die Zeit drängt, weil die Abstimmung kuz bevor steht; daher jetzt jede Stimme!