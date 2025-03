Geplanter Entzug des passiven Wahlrechts für „Volksverhetzer“ (und wer dafür gehalten wird): Schrittweise in den Unrechtsstaat

Der einzige Themenkomplex, bei dem Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen bislang schnelle Einigung erzielt haben, ist bezeichnenderweise der Ausbau des Zensur- und Bevormundungsapparates. Unter anderem soll der Volksverhetzungsparagraph so weit verschärft werden, dass „bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung“ fortan ein „Entzug des passiven Wahlrechts“ (!) möglich sein soll. Außerdem will man prüfen, „inwiefern eine Strafbarkeit für Amtsträger und Soldaten, die im Zusammenhang mit der Dienstausübung antisemitische und extremistische Hetze in geschlossenen Chatgruppen teilen, eingeführt werden kann.“ Angeblich will an so eine „Resilienzstärkung unserer Demokratie“ erreichen; tatsächlich geht es natürlich allein darum, jegliche Kritik am immer weiter wuchernden Linksstaat zu kriminalisieren.

Der inzwischen völlig arbiträr ausgelegte Gummiparagraph 130 des Strafgesetzbuchs ist in der Praxis ohnehin nur gegen sogenannte „Rechte“ gerichtet, bei denen jede kritische Äußerung beliebig zur “Volksverhetzung” stilisiert werden kann. Linke dürfen dagegen unbekümmert und straflos gegen „Reiche“, „Rechte“ und alle anderen hetzen, die zu ihren Feinden gehören, einen „Systemwechsel“ fordern oder linksfaschistische Gewalt verherrlichen. Auch Islamisten, die das Kalifat fordern, und Judenhasser bleiben von den Bestimmungen des 130er StGB gewohnheitsmäßig verschont.

Totalitäres Schmierentheater

Was die designierte Unions-SPD-Regierung vorhat, zielt natürlich auch und gerade auf die AfD ab. Deren Thüringer Vorsitzender Björn Höcke wurde bereits wegen “Volksverhetzung” verurteilt, weil er im Wahlkampf den Slogan „Alles für Deutschland“ verwendet hatte – da das Amtsgericht Hamm entschieden hatte, dies sei eine “Nazi-Parole”, sei es doch angeblich ein “Leitspruch der SA” gewesen sei, was allgemein bekannt zu sein habe. Dass der Ausspruch bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht, jahrzehntelang auch von Politikern anderer Parteien und sogar als “Spiegel”-Artikelüberschrift genutzt wurde, interessierte die Gesinnungsjustiz nicht.

Wenn der Volksverhetzungsparagraph nun im Zuge des von der SPD (unter williger CDU-Komplizenschaftes) geplanten weiteren Linksputsches noch weiter verschärft wird, wäre es problemlos möglich, Höcke und anderen nicht-linken Politikern nicht nur weiter zu stigmatisieren, sondern ihnen das passive Wahlrecht zu entziehen und es ihnen damit unmöglich zu machen, für öffentliche Ämter zu kandidieren. Genau das ist auch das Ziel dieses totalitären Schmierentheaters. Höcke beklagt den Missbrauch des Volksverhetzungsparagraphen für rein politische Zwecke schon lange und hatte beim AfD-Parteitag im Januar einen Antrag eingebracht, der die Aufnahme der Forderung nach dessen Abschaffung ins Bundeswahlprogramm der Partei vorschlug.

Steinhöfel: Harter und direkter Angriff auf die Meinungsfreiheit

„Die massive Ausweitung der Anwendung politischer Straftatbestände wie der Volksverhetzung, aber auch dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen bedroht mittlerweile nicht nur den für eine Demokratie essenziellen freien Diskurs, sondern auch die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Straftatbestände abgeschafft werden bzw. deren Anwendung auf wenige, allgemein bekannte Fallgruppen beschränkt wird“, hieß es in dem Antrag.

Gegenüber der „Welt“ hatte Höcke von einem „Maulkorbparagraphen“ und einer Aushebelung der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit durch das Strafrecht gesprochen. Die ursprüngliche Intention des Straftatbestands der Volksverhetzung – Gewaltaufrufe gegen einzelne, klar definierte Bevölkerungsgruppen zu unterbinden – sei absolut akzeptabel; allerdings sehe man mit Sorge die Tendenz, “dass die Beschreibung der Realität immer schwieriger wird, weil jede pointierte Kritik an den Zuständen, für welche das Establishment verantwortlich ist, schnell vor Gericht enden kann“. Exakt darum geht es dem Altparteienkartell. Der renommierte Medienanwalt Joachim Steinhöfel spricht in Anbetracht der in den laufenden Koalitionsgespräche konkretisierten Pläne von einem „harten, direkten Angriff auf die Meinungsfreiheit, der sogar Eingriffe in demokratischen Partizipationsrechte einleitet“.

Als nächstes dann Schutzhaft und Internierungslager

Es handelt sich bei all diesen immer neuen Vorstößen gegen Oppositionelle und Andersdenkende um – aus Sicht der selbsternannten Musterdemokraten scheinbar angemessene und nachvollziehbare – Schritte im pathologischen Phantom-„Kampf gegen Rechts“. Wohin diese Entwicklung jedoch führt, ist den wenigsten bewusst: Eines führt zum anderen, der Abstand zwischen zwei Verschärfungen mag moderat erscheinen, doch am Ende steht der totale Freiheits- und Grundrechtsverlust von willkürlich identifizierbaren “Staatsfeinden”. Ist der Entzug des passiven Wahlrechts und bürgerlicher Ehrenrechte erst einmal Rechtens, dann folgen als Nächstes dann der Entzug des aktiven Wahlrechts, irgendwann dann die Einführung von vorbeugender Schutzhaft für vermeintlich unverbesserliche „Volksverhetzer“ und schließlich auch noch Internierungslager zum Schutz der Bevölkerung vor den Feinden “unserer Demokratie”, weil angeblich – so werden sie es begründen – die freiheitlich-demokratische Grundordnung akut bedroht sei und man der Gefahr anders nicht mehr Herr wird.

Es ist eine politische Interventionsspirale, die ihre stetige Eskalation unvermeidlich in sich trägt. Wer ohnehin schwer oder gar nicht definierbare Tatbestände wie Volksverhetzung oder die Verbreitung von „Hass und Hetze“ immer weiter ausdehnt und ihre Bekämpfung auf staatlich finanzierte “Aktivisten”, NGOs und politisierte Staatsanwaltschaften überträgt , produziert zwangsläufig immer neue „Verbrecher“, vor denen der Stat sich “schützen”müsse. Dies ist die typische, immer wieder zu beobachtende Logik des Totalitarismus, die den verantwortungslosen geschichtsblinden Analphabeten, die dieses Land auf allen Ebenen dominieren, offenbar nicht bewusst oder schlichtweg gleichgültig ist.