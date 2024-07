Geplanter Rheinmetall-Anschlag: Es stinkt zum Himmel

Pünktlich zum NATO-Gipfel und parallel zur Meldung über den Beschuss eines Kinderkrankenhauses in Kiew kommt auch schon die nächste Anklage gegen das “Evil Empire” und die finsteren Machenschaften des vermaledeiten Wladimir Putin: Einem Bericht des US-Senders CNN zufolge soll Russland zu Jahresbeginn geplant haben, Armin Papperger, den Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, und weitere, nicht näher benannte Führungskräfte in Europa und den USA zu ermorden. Überhaupt sei eine regelrechte “russische Anschlagsserie” abgedacht gewesen sein. Deutsche Behörden hätten den Anschlag gerade noch verhindern können, nachdem sie von US-Geheimdiensten darüber informiert worden seien, hieß es weiter. Letzteres klingt zwar in der Tat realistisch, da auch bei islamistischen Anschlägen die deutschen Geheimdienste (die völlig für den “Kampf gegen Rechts” zweckentfremdet wurden und daher in der Gefahrenabwehr blind und taub sind) ohne US-amerikanische Dienste notorisch aufgeschmissen sind; dennoch bleiben hier gewaltige Zweifel angebracht.

Die Echtheit der Warnungen habe ein namentlich nicht genannter deutscher Regierungsvertreter gegenüber CNN bestätigt: „Wir sehen Sabotage, wir sehen Mordpläne, wir sehen Brandstiftung. Wir sehen Dinge, die Menschenleben kosten“, erklärte ein hochrangiger NATO-Beamter, der auch seinen festen Glauben bekundete, „dass wir eine Kampagne verdeckter Sabotageaktivitäten aus Russland sehen, die strategische Konsequenzen haben“. Deutsche Politiker stießen umgehend ins gleiche Horn. „Alle, die sich mit Russland anlegen, seinen Imperialismus anprangern, Putins Allmacht infrage stellen und ihn kritisieren, müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Die Härte des demokratischen Rechtsstaates, nicht Beschwichtigung muss unsere Antwort sein“, tönte Michael Roth ( SPD), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. CDU-„Verteidigungsexpertin“ Serap Güler erklärte: „Natürlich müssen wir erst mal die Ermittlungen abwarten. Die Nachricht ist jedoch symptomatisch, wie Russland ohne Rücksicht auf zivile Verluste vorgeht. Dabei ist es egal, was wir für rote Linien ziehen, um keine Kriegspartei zu werden, Putin sieht uns offensichtlich schon als solche.“

Zweifel mehr mehr als angebracht

Abgesehen davon, dass die Ampel-Regierung durch ihre völlig besinnungslose Ukraine-Unterstützung ihr Möglichstes getan hat, um als Kriegspartei gesehen zu werden, vermisst man auch bei dieser Meldung wieder einmal jedes kritische Hinterfragen. Natürlich wäre es möglich, dass die Behauptungen zutreffen; der Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens, ganz „zufällig“ genau während des NATO-Gipfels in Washington, bei dem weitere Ukraine-Hilfen für 40 Milliarden Euro und deren Koordinierung von Wiesbaden aus beschlossen wurden, ist jedoch überaus bemerkenswert. Zudem darf man fragen, was Putin davon hätte, irgendwelche Manager von Rüstungskonzernen umbringen zu lassen, die ohnehin sofort ersetzt würden und deren Tod ja nicht zum Untergang der Unternehmen führen würde. Und dass kein einziger dieser angeblichen Anschlagspläne „Erfolg“ hatte und auf geradezu wundersame Weise überall von sämtlichen Behörden aufgrund der Aufmerksamkeit und der Warnungen von US-Geheimdiensten verhindert werden konnte, stimmt ebenfalls nachdenklich.

Der plausible Verdacht, dass es sich hier um eine PR-Aktion handelt, um die in den USA und Europa schwindende Bereitschaft, die Ukraine weiterhin und auf unabsehbare Zeit mit Geld und Waffen zu fluten und die Angst vor Russland anzustacheln, drängt sich jedem kritischen Beobachter zwingend auf und dass gerade in Kriegszeiten besondere Skepsis gegen solche Meldungen geboten ist, spielt für die fast komplett auf Regierungslinie agierende Presse in den USA und Europa jedoch keine Rolle mehr. Dass nicht nur Russland, sondern auch die NATO und die Ukraine Propaganda betreiben und das vermelden, was ihnen nützlich erscheint, ist völlig tabu. In diesem Konflikt gibt es offenbar nur schwarz und weiß. Gerade deshalb ist es mehr denn je geboten, derartige „Informationen“ nur mit äußerster Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen und stets im Hinterkopf zu behalten, dass alle Beteiligten versuchen, die Menschen nach Kräften zu manipulieren.