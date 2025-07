Geplatzte Richterwahl: Nicht nur für Brosius-Gersdorf, sondern auch für Spahn wird es jetzt eng

Aktuell kommt Bewegung in die “Richter-Sache”: Die Debatte um die SPD-Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdor hat Fahrt aufgenommen. Die heutige Wahl von der insgesamt drei Richterkandidaten ist – am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause – gescheitert, die Abstimmungen wurden von der Tagesordnung genommen – und plötzlich steht Jens Spahn im Zentrum. Nun wird der Fall nicht nur für Brosius-Gersdorf, sondern auch für den Union-Fraktionschef zum Problem – und bedeutet womöglich das Ende seiner Ambitionen auf den Unionsvorsitz. Die Grünen hyperventilieren schon, der politische Betrieb rotiert.

Doch jenseits der parteipolitischen Nebelkerzen stellt sich die eigentliche Frage: Ist diese Richterin für das Amt tragbar? Die Antwort scheint sich zu verdichten: Nein. Und das aus folgenden Gründen. Zunächst einmal: “Richterin”? Für dieses Amt ist die Kandidatin unmöglich, fürs geplante AfD-Verbot hingegen optimal. Aber dem Volk nicht vermittelbar. Denn wer Verfassungsrichterin wird, sollte über allem stehen – und nicht Teil einer parteipolitischen Erbpacht sein, die das Vertrauen in die Neutralität des höchsten Gerichts untergräbt.

Dreister Tauschhandel

In Wahrheit geht es hier nicht um Eignung, sondern um Strategie: Die CDU will die SPD nicht mit einem Untersuchungsausschuss zu Spahns Maskenaffäre belasten; also kriegt die SPD im Gegenzug ihre Richterin. Der Deal: politischer Kuhhandel auf dem Rücken der Gewaltenteilung. Es ist ein dreister Tauschhandel mit verheerender Signalwirkung. Eine Person, deren juristische Kompetenz selbst Fachkollegen bezweifeln, soll nicht wegen ihres Könnens, sondern wegen ihrer politischen Haltung und ihrer Parteibuchfarbe in Karlsruhe sitzen? Die Gefahr dabei: Aus dem Bundesverfassungsgericht wird ein durchgetaktetes Machtinstrument, das nicht mehr entscheidet, sondern exekutiert, was gewünscht wird.

Gerade mit Blick auf ein mögliches AfD-Verbotsverfahren ist das fatal.

Wer glaubt, man könne eine Partei verbieten, indem man einen ideologisch kompatiblen Sprengsatz im höchsten Gericht platziert, hat nichts verstanden. Im Gegenteil, ein solches Vorgehen wird am Ende nicht die AfD diskreditieren, sondern die Instanzen, die sie angeblich kontrollieren sollen. Der Rechtsstaat verliert seine Glaubwürdigkeit genau in dem Moment, in dem er vorgibt, sie zu schützen.

Plagiatsvorwurf: Ein Schelm, wer da an Zufall glaubt

Und nun wackelt die Personalie. Plötzlich wird durchgestochen, dass die Richterin offenbar ein Plagiatsproblem hat. Ein Schelm, wer da an Zufall glaubt – wenn schon nicht der Anstand, dann soll wenigstens die akademische Redlichkeit als Exit dienen. Der Plagiat-Joker ist im politischen Berlin längst gängige Methode, wenn man sich auf elegante Weise von ungeeigneten Figuren trennen will, ohne das eigene Gesicht zu verlieren. Doch für Jens Spahn wird die Luft dabei ebenfalls dünn: Wenn er tatsächlich hinter dem Deal stand – kein Ausschuss, dafür eine linksradikale Richterin – dürfte ihn das seine politische Zukunft kosten. Die CDU kann sich keinen Strippenzieher leisten, der aus Machterhaltungsgründen die Glaubwürdigkeit des Bundesverfassungsgerichts opfert. Und wenn doch, dann zeigt das nur, wie tief die Krise des bürgerlichen Lagers mittlerweile reicht.

Die Grünen toben derweil – aber nicht etwa, weil sie plötzlich für juristische Qualität kämpfen, sondern weil sie bei diesem Postengeschacher übergangen wurden. Ihr Ärger ist kein moralischer, sondern ein machtpolitischer. In dieser ganzen Farce geht es nicht um Recht, sondern um Reichweite; nicht um Qualifikation, sondern um Kalkül. So bleibt am Ende nur die bittere Erkenntnis: Wer heute Verfassungsrichterin werden will, braucht kein überragendes Verständnis des Grundgesetzes, sondern die richtigen Kontakte, die passende Ideologie und ein einigermaßen sauberes Plagiatsregister. Alles andere ist verhandelbar. Sogar die Verfassung.