Am 1. Mai 2025 tritt das neue Namensänderungsgesetz (Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts) in Kraft. in Kraft. Und mit ihm weht ein “frischer Wind” durch Standesämter. Ob so allerdings eine völlige “Sprachgerechtigkeit”, wie abgekündigt, erreicht wird, bleibt fraglich. Deutschland bemüht sich um “sprachliche Sensibilität” – so sehen es zumindest die Genderfanatikerinnen. Wie furchtbar: Noch immer schleppen Millionen Frauen Nachnamen mit sich herum, die auf männliche Berufsbilder des Mittelalters zurückgehen. Wenn eine emanzipierte Dame heute noch “Bäcker” oder “Müller” heißt, trägt sie eine Last der Geschichte auf ihren zarten Schultern. Und „Frau Bäckerin“ oder “Frau Müllerin” will sie auch nicht heißen. Man kann sich dem Thema nur noch satirisch annähern, was hier versucht wird.

Es braucht also neue Namen! Viele davon mögen an Esperanto erinnern und im ersten Augenblick ungewöhnlich klingen. Doch die Kommission für Gleichlaut, Selbstzugehörigkeit und Lautgerechtigkeit (KoGeSLa) hat endlich in jahrelanger Arbeit ein neues, gereinigtes Namensregister erarbeitet: Geschlechtsneutral, identitätsoffen, grammatikalisch robust soll es sein. Das Ziel: die vollständige Emanzipation von einem jahrhundertealten, männlich dominierten Rollenverständnis, das die Sprache bis ins Namensregister durchseucht hat.

Feministisch gereinigte Nachnamen

So wird aus dem altbackenen Nachname Bäcker der moderne Backto, ein Name, der nicht mehr an männliche Mehlsäcke erinnert, sondern an Offenheit und Transformationskraft. Fischer wird zu Fischtum, Müller wird neutralisiert zu Mahlwerk, das kraftvoll klingt, ohne in Geschlechterkategorien zu mahlen. Schneider wird zu Schnittix – scharf, aber gerecht. Zimmermann? Wer will schon in einem Namen wohnen, der das Wort Mann zementiert? Fortan nennen sich Trägerinnen dieses Namens Raumax. Wagner wird zu Rollwerk: mobil, aber nicht mehr martialisch. Maurer wird zu Steinique, ein Name wie aus dem Bildungsurlaub auf Santorin. Koch wird zu Warmgut, da auch kalte Speisen willkommen sind. Der Schäfer heißt künftig Wolllog, und der Schuster wird zu Tretan – funktional, aber elegant. Tischler nennt sich nun Flachtux, Fleischer wird zum proteinneutralen Proteon, Glaser ist jetzt Klargut, während der Gärtner als Blattix neu erblüht. Der Sattler heißt Sitzwerk, Weber wird zu Fadion, Gerber zu Hautum; weich, aber würdevoll. Jäger? Zu aggressiv. Jetzt: Waldlieb.

Kaufmann wird zu Kauflux, das klingt nach Optionsschein mit Herz. Fuhrmann fährt fortan als Fahrgut durch die Republik, Ziegler wird zu Brenno, Maler heißt künftig Farbax, und der metallverarbeitende Spengler wird als Blechtix geführt. Kesselbauer wandelt sich zu Heizum, Töpfer zu Formix, und der Goldschmied trägt ab jetzt den glänzenden Namen Goldmet. Pfeiffer wird zu Tonomax, der Klang der neuen Zeit. Der Metzger zu Zerleg – sachlich, nüchtern, neutral. Der einstige Bergmann fährt nur noch als Tiefix in den Schacht. Schlosser nennt sich nun Riegelum, Böttcher wird zu Rundfix, Küfer trägt den Namen Fassio, Krämer wird zu Kleino, Färber zu Bunton, und Hirt heißt künftig Weidegut. Schreiber wird zu Textum, Richter zu Urteilix, Henker zu Endwerk, drastisch, aber transformiert. Auch Senner wird angepasst zu Almgut, Kämmerer zu Geldion, Zöllner heißt fortan Grenzwerk, Reiter zu Strabox, Schmied zu Hartmet, Hafner zu Wärmfix, Ölmüller zu Fließgut, der Nachtwächter zu Dämmerum und der Beutler zu Tragix, was alles andere als tragisch ist.

Hochdruckreinigung gegen verstaubte Namen

So klingt sie, die neue sprachliche Gerechtigkeit. Sie riecht nicht mehr nach Backstube, nicht nach Ruß, nicht nach Dorfschmiede, sondern nach moralischer Hochdruckreinigung. Die Frau von heute trägt keinen Hut. Sie trägt einen gerechten Namen. Einen Namen, der sie nicht mehr an den geerbten Namen fesselt, sondern ihre Zugehörigkeit zu einer befreiten, emanzipierten Welt signalisiert, frei von Rollenzuschreibungen, frei von grammatikalischer Hörigkeit, frei von der Vergangenheit.

Die KoGeSLa weist darauf hin, dass diese Reform nicht das Ende der Gleichstellung ist, sondern erst der Anfang: Wer Sprache ändert, ändert die Wirklichkeit! Und Wirklichkeit ist schließlich das, was bleibt, wenn alles gesagt wurde. Am besten genderneutral.