Gericht verbietet Waffenbesitz wegen AfD-Mitgliedschaft: Die Willkür wird immer aberwitziger

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, das zwei AfD-Mitgliedern zu Wochenbeginn lediglich wegen ihrer Parteimitgliedschaft das Recht auf Waffenbesitz aberkannt hatte, hat bei Juristen Fassungslosigkeit ausgelöst. Gegenüber „Nius“ erklärte Dietrich Murswiek, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg: „Den Waffenschein allein wegen Parteimitgliedschaft zu entziehen, ist schikanös und dient nicht der öffentlichen Sicherheit, sondern allein der Schädigung der Partei.“ Waffenrechtliche Zuverlässigkeit müsse individuell beurteilt werden. Allein aus der Mitgliedschaft in einer Partei, die ihre Ziele gewaltfrei erreichen will, aber wegen ihrer politischen Ausrichtung vom Verfassungsschutz als extremistisch bezeichnet wird (im konkreten Fall: ohne es auch nur ansatzweise zu sein!), könne nach Murswieks Dafürhalten unmöglich die Prognose abgeleitet werden, das betreffende Mitglied werde mit Waffen gesetzwidrig umgehen.

Dies gelte erst recht, “wenn die extremistische Ausrichtung der Partei auch aus Sicht des Verfassungsschutzes gar nicht feststeht, sondern lediglich Anhaltspunkte für einen Extremismusverdacht bestehen“, so Murswiek weiter. Der Kölner Medienanwalt Ralf Höcker sprach von einem „Fehlurteil, das den Wortlaut der Norm ignoriert und anderen Entscheidungen aus anderen Bundesländern widerspricht. Selbstverständlich muss man individuell prüfen und kann nicht einfach auf eine (ohnehin nicht rechtskräftige) Verfassungsschutz-Einstufung verweisen.” Tatsächlich kann man das Urteil nur als Skandal bezeichnen. Allein aufgrund der durch und durch parteipolitisch eingefärbten Einstufung der AfD als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ durch den Verfassungsschutz werden sämtliche ihrer Mitglieder pauschal als „waffenrechtlich unzuverlässig“ gebrandmarkt. Die Verfolgung geschieht zunehmend auf selbstreferenzieller Basis.

Weitreichende Folgen

Geklagt hatte ein Ehepaar, das sich gegen den Entzug seiner Waffenbesitzkarte zur Wehr setzen wollte. Allein die Mitgliedschaft in einer Oppositionspartei, die im Verdacht steht, “verfassungsfeindlicher Bestrebungen” stehe, führe nach den geltenden strengen Maßstäben des Waffenrechts regelmäßig zur Vermutung der „waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit“, so jedoch das Gericht. Dass die Partei nicht verboten sei, ändere daran nichts (und offenbar auch nichts, dass der willkürliche Verdacht ohne geringste nachvollziehbare Begründung erklärt wird) Das Parteienprivileg aus Artikel 21 Grundgesetz werde durch diese strenge Auslegung des Waffenrechts nicht verletzt, weil die waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung personenbezogen erfolge. Vor etwaigen faktischen Nachteilen für Parteien schütze der Artikel nicht. Auch schwerwiegende Konsequenzen für Soldaten sowie Polizisten und andere Beamte hält das Gericht für zulässig. Parteienrechte seien nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts auch dann nicht verletzt, „wenn Beamte oder Soldaten bei Unterstützung einer nicht verbotenen, aber verfassungsfeindlichen Partei mit Nachteilen bis hin zu einer Entlassung aus dem Dienst belegt werden“.

Die Folgen sind durchaus weitreichend: Das Ehepaar muss nun seine insgesamt über 200 Waffen samt Munition entweder abgeben oder vernichten. Das Gericht ließ zwar eine Revision gegen das Urteil zu, darüber hätte allerdings ausgerechnet das Landgericht Münster zu befinden, das erst im Mai die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz für rechtmäßig befunden hatte. Von dieser Seite ist also kaum eine Änderung zu erwarten. Das Düsseldorfer Urteil markiert eine weitere Etappe auf dem Weg in den Unrechtsstaat einer Gesinnungsjustiz, die sich als willfähriger Helfer einer linken Machterhaltungskamarilla versteht. Völlig unbescholtenen Bürgern wird grundsätzlich das Recht auf Waffenbesitz abgesprochen, und das nur aufgrund der mehr als fragwürdigen Methoden des politisch weisungsgebundenen Verfassungsschutzes. So greift ein Rädchen ins andere. Der Parteienstaat, der alle Institutionen des Landes durchdrungen hat, missbraucht sie immer skrupelloser zum eigenen Machterhalt, um einer völlig legitimen Partei zu schaden, die sich dem demokratischen Wettbewerb stellt. Eine politisierte Justiz trägt dazu bei, politische Feldzüge zu führen und gibt ihre Neutralität immer mehr auf. Dieses Urteil schlägt einen weiteren Sargnagel in das, was die Bundesrepublik einmal war.