Gescheiterte Politikerexistenzen und ihre Floskeln

Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf ein ”Festival der Vielfalt” und werden erstochen. Dieser gar nicht lustige Einzeiler wurde am 23. August in der Heimatstadt von Walter Scheel blutige Realität. Ein inzwischen gefasster, als IS-Terrorist eingestufter „südländisch“ respektive “arabisch” aussehender Mann – als sprächen wir über den gemeinen Südeuropäer – stach bei der Solinger 650-Jahr-Feier auf Menschen ein. Doch nicht „einfach so“, wie man „einfach so“ auf Menschen einstechen kann, nein: Ganz gezielt richtete der Täter seine Stiche gegen den Hals seiner Opfer, korangerecht und wirksam. Er wollte töten, und dreimal hat er es geschafft.

Seit gestern sind Politik und Linkspresse im Dauerlauf, diesen neuerlichen Terroranschlag zu verharmlosen. Oder, wie es die Profis von ARD, SPD, ZDF und Grünen sagen würden: „Wir ordnen ein.“ Ja, dann ordnet mal schön – bis die nächste Messerattacke stattfindet. Vor lauter Einordnung, vulgo: Framing, sehen diese Leute die wahre Gefahr nicht. Die “südländischen” Täter – es sind keine Kreter oder Sizilianer – werden immer mehr. Man hat sie ins Land gelassen, und man hat sie sich selbst überlassen. So zeigte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser “erschüttert”. Sagt sie zumindest: „Wir trauern um die Menschen, die auf furchtbare Weise aus dem Leben gerissen wurden“, schrieb sie auf X. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten.“

“Verdammenswert“ und „viel Trost“

Meine Gedanken sind eher bei Nancy Faeser. Diese Person hat die beeindruckende Chuzpe, immer noch im Amt zu sein, obwohl sie die Pressefreiheit – Stichwort “Compact”-Verbot – und damit das Grundgesetz zu untergraben versucht. Vor allem aber hat sie die innere Sicherheit nicht im Griff. Wenn der Staat für etwas verantwortlich sein soll – so lange er seinen Bürgern nicht gestattet, sich selbst zu bewaffnen –, dann ist das die innere Sicherheit. Dafür gibt es das Rechtstaatsprinzip und das staatliche Gewaltmonopol Versagt Deutschland bereits an diesem genuinen Kernpunkt der Staatstheorie – was aktuell der Fall ist –, dann kann dieses Land einpacken.

Auch Olaf Scholz, der seine Seele irgendwo zwischen der Verabreichung von Brechmitteln, als er noch Innensenator in Hamburg war, und seiner taktischen Demenz in Sachen Warburg-Bank verloren hat, zeigt sich „erschüttert“. So nannte der Kanzler den Anschlag in Solingen “ein schreckliches Ereignis“. Deshalb sei auch er sehr bestürzt, schrieb er ebenfalls auf X. Daher habe er mit Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach telefoniert. „Wir trauern um die Opfer und stehen an der Seite der Angehörigen.“ Sieh mal einer an: Der Kanzler, er telefoniert! Vielleicht sollte er mit dem Bundesgrenzschutz telefonieren, um die Grenzen dicht zu machen und anschließend eine große Abschiebeinitiative in Gang zu setzen, damit Leute, die hier illegal sind, das Land verlassen? Einen unfassbar rechtsradikale Forderung, ich weiß.

Messerverbote und Erschüttertsein: Das bringt’s!

Natürlich muss sich auch Robert Habeck zu Wort melden. Auch er ist – Achtung, Überraschung! – „erschüttert“. So bezeichnete der Vizekanzler den Anschlag als „verdammenswert“. Aus der nordrhein-westfälischen Stadt seien „schlimme, schlimmste Nachrichten“ gekommen, erklärte der Grünen-Politiker am Samstag. „Gewalt gegen Menschen, die einfach nur glücklich feiern wollten, ist verdammenswert.“ Habeck wünschte den Hinterbliebenen der Getöteten „viel Kraft und Trost“ und den Verletzten gute Besserung. “Verdammenswert” und „viel Trost“: Das sind die Vokabeln, die Deutschland nun am dringendsten benötigt! Und das von einem Politiker, der Deutschland zum Kotzen findet und mit Vaterlandsliebe nichts anfangen kann.

Währenddessen möchte SPD-Vize Dirk Wiese endlich das Messerverbot vorantreiben. Experten sind sich sicher: Das hätte den Täter in Solingen aufgehalten! Genauso wie die Erschütterung von Faeser, Scholz und Habeck den südländischen Täter, der nicht aus dem Tessin stammt, schwer beeindrucken wird. Diese Politiker merken nicht einmal, wie daneben, wie taktlos, wie gefühllos, wie herzlos ihre Standardfloskeln nach solchen Taten sind; Taten, die sie und nur sie sehenden Auges ermöglicht haben. Jedes Wort dieser charakterfernen Apparatschiks ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen und ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung, die sich zunehmend auf den Arm genommen fühlt.

Diese Anschläge haben System

Während drei Leute getötet wurden und fünf Menschen schwer verletzt wurden, liefen die „Omas gegen rechts“ auf Facebook kurz nach dem Anschlag zur folgenden empathischen Höchstleistung auf: „Das Wichtigste ist, dass die Rechtspopulisten die Tat nicht instrumentalisieren. RIP an die Opfer natürlich.“ Genau, nach einem tödlichen Terroranschlag ist exakt das am wichtigsten! Nicht, dass der Täter schnell gefasst wird, nicht, dass die Politik reagiert, damit solche Anschläge nicht mehr passieren. Nicht, dass man für die Angehörigen da ist. Nein, nein! Die “Omas gegen rechts” haben gesprochen: Das Wichtigste ist, dass die Rechtspopulisten diese Tat nicht instrumentalisieren. Und wer sind Rechtspopulisten? Na, natürlich alle, die die Zustände ändern wollen, die diese Taten hervorbringen! Deutschland, du bist krank.

Wenn etwas einmal passiert, dann ist es Zufall. Wenn etwas zwei- oder dreimal passiert, dann ist es ein Vorfall. Wenn aber fast jeden Tag Menschen in Deutschland abgestochen werden, dann hat das System. Diese Politik muss weg, diese Politiker müssen ihren Job verlieren, sonst bleibt von Deutschland bald nichts mehr übrig.