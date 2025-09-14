Geschlechtertrennung bei der Palästina-Demo? Wenn Halal an seine Grenzen stößt…

Man kommt heute aus dem Zynismus gar nicht mehr heraus. Dunja Hayali findet es zwar pflichtgemäß nicht ganz so gut, wenn “rechte Aktivisten” wie Charlie Kirk einem Attentat zum Opfer fallen, gibt dem Opfer aber noch ordentlich was mit und zählt seine ”Sünden” auf; da wird die gesamte linke Checkliste von “homophob” über “frauenfeindlich” bis “rassistisch” abgearbeitet – ganz so, als ob Hayali gern selbst den Schuss gesetzt hätte, zur Rettung der Demokratie natürlich. Immerhin ist der Attentäter von Solingen diesmal nicht mit der Ausrede davongekommen, er stamme eben aus einer “gewalttätigen Kultur”, für welche deutsche Gerichte so oft Milde walten lassen. Da nimmt sich eine aktuelle Meldung aus Berlin schon fast ulkig aus, hätte sie nicht einen so vielsagenden Hintergrund: Zur “Palästina-Demo” in Düsseldorf sollen Teilnehmer, geht es nach dem Willen der Veranstalter, Scharia-konform anreisen. Man lasse sich das einmal auf der Zunge zergehen: Während Israel auf genau diesen Demos dann “Apartheid-Politik” vorgeworfen wird, soll in Deutschland bei der Anreise ganz reale Geschlechterapartheid praktiziert werden.

Nicht nur die Telegram-Gruppen der Berliner Initiatoren sind nach Geschlechtern getrennt; darüber hinaus sollen auch Männer und Frauen in separaten Bussen zur Demo anrollen. Hass in der Regel eine sehr starke Emotion, die Gruppen eint; wird hier etwa befürchtet, er könne bei den Teilnehmern Gelüste wecken, welche nicht mit der Scharia vereinbar sind? Noch ist das nur eine Randerscheinung, denn bei einem Massenphänomen wie dem derzeit gesellschaftlich obligatorischen Hass auf Israel dürfte man rasch an seine organisatorischen Grenzen stoßen, wenn man auch noch auf Geschlechtertrennung achtet. Denn nach “Black Lives Matter” und bundesweiten “Pride-” und “Vielfalts-”Kundgebungen (“Klima” und “Kampf gegen rechts” sind derzeit vorübergehend eher nachrangig) ist “Free Palestine” jetzt “the current thing”, bei dem man halt mitmachen muss, wenn man moralisch etwas auf sich hält. Es wäre zudem strategisch unklug, Frauen bei den Demos zu benachteiligen – denn wer einmal den Ablauf einer solchen Kundgebung gesehen hat, der weiß: Niemand wirft sich mehr ins Zeug als fanatische “Aktivistinnen”, niemand schreit so schrill und niemand hasst abgrundtiefer als sie. Auch wenn die Damen nicht selbst zur Waffe greifen, so spürt man doch, dass sie es gerne würden. Ein bisschen wie Dunja Hayali eben, nur noch offensichtlicher.

Wunder Punkt

Frauen, die gemäß der Scharia zu Unsichtbarkeit und Gehorsam verdonnert werden, dürfen sich hier einmal so richtig austoben. Weiberfastnacht auf Pervitin – es ist ein Ventil, welches darüber hinwegtäuscht, was Frauen in einem islamischen Staat wirklich droht. Selbst in Margaret Atwoods “Gilead”-Dystopie dürfen die “Mägde” hin und wieder einmal einen Dissidenten mit eigenen Händen hinrichten, um danach brav zu ihren Pflichten zurückzukehren. Was Atwood dem Christentum prophezeite, ist hier längst Realität: Kanalisierter Frust, der auf einen Wunschgegner ausgerichtet wird. Dieses Verhalten wäre eine Fundgrube für Psychoanalytiker – aber wir ahnen es: Daran zu rühren, wäre gesichert “islamophob”. Die praktischen Folgen einer getrennten Anreisen hingegen werfen einige Fragen auf, die großes Popcorn-Kino erwarten lassen. “Queers for Palestine” dürften dabei hart auf dem Boden der Realität aufschlagen. Ob Transfrauen dann wohl im Damenbus willkommen sind? Oder erwartet sie dort ein Spießrutenlauf inmitten von wütend geschwungenen Handtaschen? Eine Burka könnte da Abhilfe schaffen, dämpft aber den Effekt eines regenbogenbunten Outfits erheblich. Bei verschiedenen Gelegenheiten haben die arabischen Veranstalter bereits deutlich gemacht, wie wenig ihnen die “Queers” willkommen sind… aber diese werden daraus einfach nicht klug. Ein Nutzer auf X merkte angesichts der abscheulichen Kommentare zur Ermordung Charlie Kirks an: “Ihr Linken findet es richtig, homophobe Frauenhasser zu erschießen? Dann macht Israel in Gaza ja alles richtig!” So zynisch dieser Kommentar auch klingt, er trifft einen wunden Punkt: Die “Unterdrückten”, welche sich hier mit den Palästinensern solidarisieren – egal ob weiblich oder queer – haben den Bezug zur Realität längst verloren: Im Gaza-Streifen stünden sie auf der Verliererseite. “Drag-Queen? We drag you from the roof!”

Was geschieht zudem, wenn mehr Männer als Frauen mitfahren möchten? Muss ein Teil der Frauen dann wieder aussteigen und auf die Demo verzichten? Vielleicht wird eine “Aktivistin” sich für eine Wiedergeburt von Rosa Parks halten und ihren Sitzplatz behaupten wollen, aber wohl auch ein ähnliches Schicksal erleiden. Denn Widerstand gegen die frauenfeindlichen Ideen der eigenen Leute ist im Ablaufplan nicht vorgesehen. Im Westen begreift man einfach nicht, mit wem man sich solidarisiert. Man mag darüber diskutieren, ob es in Ordnung war, die Hamas-Führungsriege in Qatar per Sprengstoff auf die Reise zu ihren 72 Jungfrauen zu schicken, aber daraus einen Anschlag auf “Friedenpläne der Hamas” zu konstruieren, wie es vielfach in unseren Medien geschah, zeugt nur noch von Dummheit. Wenn nicht gar von gefährlicher Realitätsverweigerung.

Das nächste Glas Nutella

Manche Deutsche steigern sich in den Gedanken hinein, von den Israelis gehasst zu werden, um den Gedanken, eine gute Beziehung zum jüdischen Staat könne auch Vorteile für Deutschland bringen, erst gar nicht aufkommen zu lassen. Verborgen unter dem Ruf nach “Einhaltung des Völkerrechts” wissen sie im Grunde genau, wie die Hamas und ihre Anhänger gestrickt sind: Bloß keine palästinensischen Flüchtlinge in Deutschland! Deshalb möge sich Israel doch bitte etwas zurückhalten. Ursula von der Leyen streicht EU-Gelder für gemeinsame Forschungsprojekte mit den Israelis, um sie – mit einem ordentlichen Aufschlag versehen – direkt nach Gaza weiterzuleiten. In der Hoffnung, das Krokodil Hamas satt und ruhig zu halten. Den meisten Deutschen ist gar nicht bewusst, wie viel Geld in den letzten zwanzig Jahren bereits in den Gaza-Streifen geflossen ist. Und von dort wiederum schnurstracks nach Qatar umgeleitet wurde.

Währenddessen sorgen sich die Günstlinge der Hamas im Gaza-Streifen vor allem darum, wo sie das nächste Glas Nutella herbekommen können. Der süße Brotaufstrich ist dort sehr begehrt, man zeigt sich auf TikTok gern mit seiner Beute – mir kamen bereits böse Gedanken, ob man Nutella-Gläser ähnlich präparieren könnte wie die Pager im Libanon. Kindernahrung ist hingegen weiterhin nur schwer und für viel Geld zu bekommen. Nicht, weil sie nicht durch Hilfsorganisationen angeliefert würde, sondern weiterhin Lebensmitteltransporte von diversen Banden und der Hamas überfallen werden. Da schauen junge Familien in die Röhre. Angesichts dessen sind getrennte Busse für Männlein und Weiblein in Deutschland tatsächlich eine Randnotiz. Wenn sie nicht ein Ausblick auf das wären, was uns in Zukunft auch hier erwarten wird – wenn die Solidarität mit Islamisten größer ist als der Wille zum Selbsterhalt.