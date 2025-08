Geschwurbel über die bösen Zionisten: John Mearsheimer bei Tucker Carlson

Das gestrige Interview von Tucker Carson mit dem US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer, Professor an der Chicago, erweist sich als Paradebeispiel für intellektuelle Oberflächlichkeit und fragwürdige Narrative. Carlson nutzt ärgerlicherweise auch diesmal wieder seine enorme Reichweite, um gemeinsam mit seinem Gast die Propagandalüge vom “Genozid” in Gaza zu untermauern – mit einer Mischung aus Halbwahrheiten, unbelegten Behauptungen und groben historischen Ungenauigkeiten. Nicht zum ersten Mal wird dabei ein Bild gezeichnet, das mehr Verwirrung als Klarheit stiftet – und Carlson beschädigt damit abermals sein journalistisches Renommee.

Der Fokus dieses hochtendenziösen pseudoakademischen Geplappers lag wieder einmal auf der ominösen „Israel-Lobby“, deren Einfluss Mearsheimer grotesk überbetont, ohne sie überhaupt konkret definieren zu können oder zu wollen; so bleibt unklar, ob die, die zu dieser dubiosen Gruppe von “Zionisten” gehören, nur Juden oder auch Christen gehören. Juden können es eigentlich kaum sein – da, laut Mearsheimer, viele von ihnen in den USA angeblich Israel so kritisch gegenüberstehen. Indem er die angeblichen und mysteriösen Strippenzieher dieser Lobby im Dunkeln lässt, näht der Politologe Spekulationen, ohne Substanz zu liefern.

Obskures Geraune

Nicht zum ersten Mal stellte Mearsheimer absurderweise Israel als Aggressor dar, während die Handlungen der Hamas komplett ausgeblendet wurden; damit rannte er bei Carson offene Türen ein, dessen selektive Blindheit ebenfalls jede seriöse Analyse unmöglich macht. Mearsheimer behauptet gar, Juden würden Christen töten – eine Anschuldigung ohne die geringsten Belege. Ebenso absurd ist die auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger werdende Behauptung, Netanjahu verfolge ein „Groß-Israel“-Projekt mit klar definierten Grenzen. Allerdings muss Mearsheimer selbst zugeben, diese nebulösen Grenzen nicht zu kennen. Wie er dann Netanjahus Absichten angeblich so präzise deuten können will, bleibt sein Geheimnis.

Interviewhost Carlson machte die Sache nicht besser: Seine Behauptung, Palästinenser lebten „seit Jahrtausenden“ in der Region, zeugt von derselben Ahnungslosigkeit, mit der viele Sympathisanten des erfundenen Volkes der “Palästinenser” glänzen. Dass Mearsheimer, ein vermeintlicher Gelehrter, solche extremen Anachronismen und Plattitüden unkommentiert lässt, beschädigt seine Autorität. Der Professor zeichnete ein Bild von Israel, dass man den Eindruck gewinnen konnte, sein letzter Aufenthalt dort habe 1947, vor der Staatsgründung, stattgefunden. Dieses Interview war ein intellektuelles Desaster, das weder durch fundiertes Wissen noch durch präzise Argumentation besticht. Dass es dennoch Zuspruch bei denen fand, deren Ressentiments gebauchpinselt wurden, liegt vor allem daran, dass jene noch weniger Hintergrundkenntnisse dieses komplexen Konflikts haben und leider Israel nie besucht haben oder auch wenig über das Land und seine Menschen wissen – was sie für gefährliche simple Verschwörungstheorien empfänglich macht. Schade, Tucker!