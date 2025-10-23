Gesinnung statt Schönheit: Die Miss-Germany-Wahl mutiert zum woken Gruselkabinett

Wie bescheuert ist dieses Deutschland eigentlich? Auch die Miss-Germany-Wahl unterwirft sich dem Diversity-Wahn; der Trend, dem woken Zeitgeist hinterherzuhecheln, ist zwar schon länger zu beobachten, doch 2025 schlägt sich die krampfhaft “sichtbar gemachte” Bevölkerungsveränderung voll durch (siehe Beitragsbild oben): Von den Top 18 der Teilnehmerinnen, die im Januar 2026 um den Titel der schönsten Frau Deutschlands kämpfen, tragen drei ein Kopftuch, vier sind dunkelhäutig. Schwer zu glauben, dass es sich hierbei um eine repräsentative Kandidatenauswahl oder eine Zufallsmischung handelt, weitaus wahrscheinlicher sind aus Gründen der erwünschten Political Correctness abgestimmte ethnische und religiöse Quoten.

Doch nicht nur optisch wird auf vermeintliche „Vielfalt“ gesetzt; azch die beschriebenen Interessen und Stärken der Frauen lesen sich wie ein Buzzword-Bingo der Vielfaltsideologie. Der Frage “Wer ist die schönste Frau im Land?” wurde noch bis vor kurzem nach international vergleichbaren, objektivierbaren Kriterien nachgegangen: Wie attraktiv wirkt die jeweilige Frau im Bikini? Hebt sie sich optisch vom Durchschnitt der restlichen Frauen ab? Hat sie harmonische Gesichtszüge? Bewegt sie sich elegant?

“Bunt sein und Haltung zeigen“

Doch inzwischen sind erwünschte Gesinnungsnoten und politische Zeitgeistkonformität wichtiger als alles, worum es bei einem Schönheitswettbewerb definitionsgemäß geht: “Verbindet Strategie mit Haltung“, heißt es da etwa in der Beschreibung von Teilnehmerin Amina, die sich nur mit Kopftuch in der Öffentlichkeit zeigt. Ihre Konkurrentin Paula wird beschrieben als „Female Empowerment Advocate, die groß denkt und beweist: Führung darf Spaß machen, bunt sein und Haltung zeigen.“ Haltung ist heute anscheinend so etwas wie früher der Weltfrieden, zu dem sich Kandidaten, gefragt nach ihren Wünschen, stets idealistisch bekannten.

Es geht übrigens noch schlimmer im Miss-Panoptikum: Wer sich traut, möge in diesem “Nius”-Beitrag zum Thema herunterscrollen. Spoiler: Nichts für schwache Nerven. Mehr muss man über Deutschland 2025 nicht mehr wissen. Apropos: Zum Vergleich dazu lohnt ein Blick auf die Kandidatinnen-Endrunde der Wahlen zur Miss Türkei 2024: