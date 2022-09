Gesinnungsjustiz: Witz-Urteil gegen Klimaterroristen, harte Strafe für wütenden Autofahrer

Die Frage, ob es so etwas wie politische Justiz im heutigen Deutschland gibt, ist eindeutig zu bejahen. Zwar nicht in dem Sinne, dass staatliche Anweisungen oder autoritäre Einmischungen die Urteilsfindung beeinflussen und die Richter letztlich gegen ihr Gewissen und ihre Überzeugung Recht verbiegen; sondern durch gesinnungstriefende Entscheidungen, in die die jeweiligen Spruchkörper ihre eigenen, hochsubjektiven Wertmaßstäbe einfließen lassen. Es handelt sich also seitens der betreffenden Richter eher um eine Täterschaft aus Überzeugung als aus feiger Subordination, und ist letztlich dasselbe wie bei der Einschränkung der Pressefreiheit und Zensur: Beides findet heute selbstverständlich und massiv statt – aber nicht auf politischen Zwang hin, sondern auf freiwilliger Basis durch eifernde Überzeugungstäter in verantwortlicher Position. Das Resultat ist allerdings dasselbe: Am Ende gibt es keine ausgewogene Rechtsprechung mehr, und auch keine Meinungsfreiheit. Wir haben es deshalb eher mit dem Phänomen einer „subsidiären Diktatur” zu tun.

Bei zwei Urteilen aus dieser Woche zeigt sich wieder einmal die absurde Unverhältnismäßigkeit, das ganze weltanschauliche Bias, mit der die ideologisch voreingenommene deutsche Justiz inzwischen ans Werk geht und dabei Delikte wahlweise bagatellisiert oder dramatisiert, um in angeblich menschheitsrelevanten Fragen wie der Klimadebatte „Haltung“ zu zeigen. Am Donnerstag wurde in Hamburg ein 41-jähriger Mann verurteilt, weil er auf dem Weg von der Nachtschicht ein Mitglied der ultrafanatischen Klimasekte „Extinction Rebellion“, das ihn und andere Verkehrsteilnehmer am Weiterfahren hinderte, vorsichtig und verletzungsfrei mit der Stoßstange touchierte und anschließend mit seinem Wagen ein Stückweit die Straße entlanggeschoben hatte. Zu Schaden kam niemand, doch natürlich traf den enervierten Verkehrsteilnehmer, der von den Blockierern schier zu Verzweiflung gebracht wurde, die volle Wucht des Rechts- bzw. Linksstaates: Anzeige, Straf- und Ermittlungsverfahren, Prozess, Urteil.

Kaum verhohlene richterliche Sympathien

Der Staatsanwaltschaft sah – wohlgemerkt im Verhalten des Mannes, nicht der Klimaterroristen! – die Tatbestände der Nötigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (!) und der versuchte gefährliche Körperverletzung erfüllt und forderte bis zu 500 Euro Geldstrafe sowie ein Jahr Führerscheinsperre. Das war dem Richter, der seine Sympathie mit den Klima-Kriminellen kaum verbarg, viel zu wenig: Er verurteilte den Mann schließlich wegen versuchter Nötigung zu 6.300 Euro Strafe oder ersatzweise 90 Tagen Haft, plus trotzdem noch sechs Monaten Führerscheinentzug. Eine Freiheitsstrafe wurde wohl nur deshalb nicht verhängt, weil das Gericht dem Mann wenigstens zugestand, den Demonstranten nicht verletzt haben zu wollen. Dem Angeklagten half im Prozess nicht, dass er sein Verhalten reumütig entschuldigte: „Ich komm‘ vom Dorf, ich kenn‘ so was nicht, dass einer die Straße sperrt. Aber das ist keine Entschuldigung. Es tut mir leid. So was mache ich nie wieder.“ Nach dem Urteil erklärte der er dann mit bitterer Ironie: „Wenn mir wieder mal so was passiert, mache ich den Motor aus, stelle Musik an und warte auf die Polizei.“

Die völlige Perversion von Anstand, die Verkennung von Ursache und Wirkung, von Aktion und Reaktion, die aus derartigen Urteilen spricht, zeugt auch in diesem Fall einmal mehr davon, wie Rechtsnormen in diesem Land schleichend „höheren“, scheinbar alles legitimierenden Zielen und der Hypermoral von Aktivisten untergeordnet wird. In früheren Zeiten wäre jemand, der Blockierer an- oder gleich ganz den Haufen fährt, die sich auf eine vielbefahrene Straße kleistern, womöglich sogar freigesprochen worden; in jedem Fall hätte denen, die diese „Straftat“ provoziert und billigend in Kauf genommen haben, ein drastisches Urteil und eine erhebliche Mitschuld an etwaigen Sach- und Körperschäden geblüht. Heute ist es umgekehrt: Wer für die „Klimarettung“ das Gesetz bricht und andere in Gefahr bringt, wird dafür insgeheim noch belobigt und allenfalls formal „bestraft”.

„Rechtfertigender Notstand“

So wie die drei „Aktivisten“ der Klimasekte „Aufstand der letzten Generation“, die einen Tag nach dem Hamburger Skandalurteil in München vor Gericht standen – und, wer hätte es geahnt, natürlich wesentlich glimpflicher davonkamen. Sie hatten sich im Februar auf einer Straße in der Münchner Innenstadt festgeklebt, um unter dem Motto „Essen retten, Leben retten“ gegen „Essensverschwendung” und „für Klimaschutz” zu demonstrieren. Die Straße konnte zwei Stunden lang nicht benutzt werden, die Polizei musste den Verkehr umleiten, es kam zu massiven Staus und einem empfindlichen volkswirtschaftlichen Schaden. Statt hier durch ein hartes Abschreckungsurteil im Schnellverfahren der Generalprävention Genüge zu tun und Nachahmer erst gar nicht auf dumme Gedanken zu bringen, es den Störern gleichzutun, wurde das Verfahren erst einmal gemütlich über ein halbes Jahr gestreckt; dann forderte die Staatsanwaltschaft eine symbolische Jugendstrafe von 25 „Arbeitsstunden” – wegen Nötigung (am besten vermutlich noch abzuleisten bei irgendeinem „Klimaschutzprojekt”). Die Verteidigung plädierte auf völligen Freispruch – wobei sie sich allen Ernstes auf den „rechtfertigenden Notstand“ nach Paragraf 34 des Strafgesetzbuches berief.

Die Angeklagten nutzten den Prozess zudem als willkommene Bühne, um ihr übliches Weltuntergangsgeschwätz abzusondern: Es werde in Zukunft nur noch schlimmer, wer außer ihnen kümmere sich darum, „die Alarmglocken zu läuten”, fragten sie das Gericht. Einer postulierte: „Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps verhindern kann“, und fragte: „Wer, wenn nicht wir?” Es sind die üblichen sattsam bekannten Phrasen der von der allgegenwärtigen Klimahysterie angesteckten Angeklagten, die alle im Alter von Anfang 20 sind. Dann drohten sie auch gleich noch, selbst bei einer Verurteilung würden sie sich „weiter für den Klimaschutz einsetzen.”

Richterin tief beeindruckt

Die Richterin zeigte sich jedenfalls tief beeindruckt – und verhängte die sich nach Gesetz bietende mildeste Strafe, zudem noch nach Jugendstrafrecht (und das scheinbar doch so mündigen und ihrer Tat vollauf bewussten Erwachsenen!): Die Richterin formale Verurteilung wegen Nötigung ging einher mit lediglich einer Verwarnung. Keine Geldstrafe, keine Freiheitsstrafe, kein Schadenersatz.

Damit nicht genug, würdigte sie in der Urteilsbegründung die Motive der Angeklagten auch noch als „billigenswert“. Die absurde Berufung der Verteidigung au den Notstandsparagraphen wies sie zwar zurück, weil den Angeklagten weniger drastische Mittel zur Verfügung gestanden hätten, um „auf die Klimakrise aufmerksam zu machen”, doch sie signalisierte den „Verurteilten“ eindeutig ihr Wohlwollen. Einer der Jugendlichen verstand die Botschaft wohl, wertete den Ausgang dieser Farce anschließend auch noch völlig zurecht als „Freispruch light“ und kündigte prompt an, sich an weiteren (natürlich wiederum verbotenen) Aktionen zu beteiligen. Egal, was als nächstes kommt, ob vielleicht das Ansägen von Strommasten, die „Unschädlichmachung“ von SUVs oder die Sabotage von Pipelines und Kraftwerken: In diesem verlorenen grünen Deutschland können sich die „Kids of Apocalypse“ gewiss sein, einen milden und verständnisvollen Richter zu finden, der sich als Bruder im Geiste und Aktivist in Robe erweist.

Fatale Signalwirkung

Beide fast zeitgleiche Urteile aus Hamburg und München zeugen von einer völligen Verbiegung der Rechtsordnung, von einer Unterwerfung der einst blinden Justizia unter die Narrenherrschaft einer neuen Sekte: Da wird ein Angehöriger der bis aufs Blut geschröpften arbeitenden Restbevölkerung, der völlig erschöpft von seinem Job zurückkehrt, um sich endlich ausruhen zu können und garantiert andere Sorgen hat, als sich mit den Pseudoproblemen von selbsternannten Weltrettern herumzuschlagen, zu einer für seine Gehaltsstufe vermutlich exorbitant hohen Geldstrafe verurteilt, weil er zu einer nachvollziehbaren (und folgenlosen) Verzweiflungstat gedrängt wird – und verliert auch noch für ein halbes Jahr die Fahrererlaubnis, auf die er existenziell dringend angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Gleichzeitig kommen kriminelle Straßenblockierer, die ein Verkehrschaos anrichten, zahllose Menschen von wichtigen Aufgaben abhalten und sogar infolge verzögerter Rettungseinsätze den Tod von Menschen in Kauf nehmen, mit einer lächerlichen Verwarnung davon – die dann sogar richterlich noch mit der sinngemäßen Bemerkung versehen wird, die Motive ihrer Straftat seien aller Ehren ehrenwert.

Das Außenbild dieses Rechtsstaates gleicht dem eines Narrenschiffs. Die Botschaft solcher Gerichtsentscheidungen könnte fataler nicht sein. Linksradikale Protestler, die meinen, die Ernsthaftigkeit ihrer Anliegen rechtfertige jede Übertretung und unterfiele einem angemaßten übergesetzlichen Notstand, können so nur den Eindruck gewinnen, das „System“ ermutige und ertüchtige sie in ihrem wohlfeilen Kampf. Wer lediglich mit einem Augenzwinkern verurteilt wird, weil es eben formal leider nicht mehr anders geht, wird seine Radikalität nicht hinterfragen, sondern steigern.