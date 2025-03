Gespräche mit der ukrainischen Opposition: Trump sondiert Ersatz für Selenskyj

Während im Westen ernsthaft so getan wird, als verkörpere und verteidige der ukrainische Kriegspräsident Wolodymyr Selenskyj die “westliche Demokratie“ (und sei vor allem selbst lupenrein gewählter demokratisch legitimierter Amtsträger, obwohl er dank Kriegsrecht längst ohne Mandat regiert), hat das Team von US-Präsident Donald Trump nun seine Fühler in Richtung der Opposition in der Ukraine ausgestreckt, um Alternativen zu Selenskyj auszuloten. Selenskyjs Amtsvorgänger Petro Poroschenko erklärte, er habe Gespräche mit US-Vertretern geführt; auch betonte jedoch, dass er Trumps Forderungen nach Kriegswahlen ablehne und eine Wahl erst nach Beendigung des Kriegsrechts abgehalten werden sollte. Beobachter sehen den Grund dafür jedoch eher darin, dass Poroschenko wohl ebenfalls keine klaren Chancen auf einen Wahlsieg hätte.

Allerdings hatte Selenskyjs Regierung erst kürzlich Sanktionen gegen Poroschenko verhängt, der beklagt hatte, sei Opfer einer „politisch motivierten Verfolgung“. Auch die ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko sprach sich gegen Wahlen aus, solange die Kämpfe andauern würden. Ihr Team spreche allerdings „mit allen unseren Verbündeten, die helfen können, so schnell wie möglich einen gerechten Frieden zu sichern“. Timoschenko hatte zuletzt an einer Gebetsveranstaltung mit führenden Republikanern in Washington teilgenommen. Zumindest nach außen bekräftigt die Opposition also noch ihre Loyalität zu Selenskyj, genauer: Zu den im Osten kämpfenden Streitkräften.

Fragwürdige Umfrage sieht Selenskyjs Macht ungebrochen

Twitter-Chef Elon Musk hatte am Donnerstag gefordert, die Ukraine müsse eine Wahl abhalten. Selenskyj würde diese erdrutschartig verlieren. Wie hoch die Niederlage ausfällt, ist indes nicht ganz klar; nach dem öffentlichen Eklat zwischen Trump, dessen Vizepräsident J.D. Vance und Selenskyj im Oval Office vergangene Woche und den tagelangen rhetorischen Scharmützeln, die dem folgten, waren Selenskyjs Beliebtheitswerte wieder angestiegen: Laut einer zwischen 14. Februar und 4. März durchgeführten Umfrage des Kiewer Instituts KIIS sprachen 67 Prozent der Befragten dem Staatschef ihr Vertrauen aus – zehn Prozentpunkte mehr als einen Monat zuvor. Allerdings ist fraglich, wie objektiv und unvoreingenommen diese Erhebung ist. Im Sinne der Führung erklärte das Institut, das Umfrageergebnis lege den Schluss nahe, dass Trumps Angriffe die Unterstützung für Selenskyj im eigenen Land stärkten. Dessen Chef Anton Gruschetsky sagte: „Wir erleben einen Prozess der Vereinigung der Gesellschaft vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen für die Ukraine.“ Offenbar nähmen die Ukrainer Trumps Rhetorik als „Angriff auf die gesamte Ukraine und alle Ukrainer” wahr.

Wie seriös solche Einschätzungen sind, lässt sich nicht beurteilen. Die Versuche von Trump, Selenskyj loszuwerden, bestätigen jedenfalls, dass er in ihm mittlerweile nur noch ein Hindernis für seine Friedenspläne sieht. Dass Poroschenko und Timoschenko sich aus Angst und/oder Kalkül für Selenskyj aussprechen, muss ebenfalls nicht allzu viel heißen. Beide wollen sicherlich nicht riskieren, als diejenigen dazustehen, die dem in Europa als Lichtgestalt verehrten vermeintlichen Freiheitskämpfer öffentlich in den Rücken fallen, zumal sie dessen Rache fürchten müssen. Sollte die militärische Situation der Ukraine allerdings noch desolater werden, worauf alles hindeutet und Trump den Druck noch verschärfen wird, könnte diese vermeintliche Einheit schnell Risse bekommen.