Gestern bei Miosga: Das ganze Übel dieses Landes

Bei Carmen Miosga in der ARD wurde gestern Abend das ganze Elend offenbar, das Deutschland erfasst hat. Ich persönlich schwanke zwischen komplettem Unverständnis, Lächerlichkeit, Wut, Ungläubigkeit, Verzweiflung, Scham. Da kommt einmal mehr der berüchtigte “Migrationsforscher” Gerald Knaus vom Soros-unterstützten Thinktank “Europäische Stabilitätsinitiative” zu Wort, der in Tat und Wort ein purer Lobbyist in Sachen ungezügelter Migration ist. Da sitzt eine Dame in der Runde, deren Name ich eigentlich angesichts des Unsinn, den sie verzapft, gar nicht mehr erwähnen möchte – geschenkt: Es ist Gilda Sahebi, die viel über deutschen “Rassismus” jammert und aus Deutschland lieber heute als morgen ein Drittweltland machen würde.

Dazu noch als “Hauptgast“ der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, bei dessen Zwiegespräch mit Miosga zu Beginn der Sendung ich mich in einer neuen Ausgabe der Sendung “Blind date” wähnte: Denn so aggressiv und renitent die Moderatorin letzte Woche mit Sahra Wagenknecht umgesprungen war, so handzahm und fast flirtend umgarnte sie nun den gesichert einstmaligen Klassenprimus Wüst. Der warnte indes reflexartig und wiederholt vor einem “Verlust der Demokratie” durch das Erstarken der extremen Ränder.

Business as usual

Genau das ist es, was mir mittlerweile am meisten zusetzt: Den Politikern der sogenannten “Mitte” geht es null um Demokratie oder um die Menschen in diesem Land. Das Einzige, was sie interessiert, sind die fetten Futtertröge der Macht. Ich schrieb es schon mehrmals: Ob hier Obdachlose auf der Straße verhungern – es ist ihnen egal. Ob hier zahllose Rentner nach 45 Jahren harter Arbeit in Armut leben müssen – egal. Ob hier Kranke zwei Monate oder länger auf einen dringenden Arzttermin warten müssen – egal. Ob in unseren Grundschulen immer öfter kein Deutsch mehr gesprochen wird – egal.

Und das Schlimmste: Nahezu täglich gibt es inzwischen Opfer irgendwelcher Messerattacken oder Gruppenvergewaltigungen – doch dazu kein ehrliches Wort. Nichts, allenfalls hohle Phrasen. Kein Aufschrei. Business as usual. “Einzelfälle”, “Wasser auf die Mühlen von Rechten…” und so weiter. Empathie, Mitgefühl? Fehlanzeige! Verantwortungsgefühl? Null! Es ist beschämend. Est jetzt, kurz nach Solingen, standen Wahlen in Sachsen und Thüringen vor der Tür (beziehungsweise stehen am kommenden Sonntag in Brandenburg), dazu noch die AfD mit starken Umfragewerten, vom BSW mit Wagenknecht ganz zu schweigen: Da galt es ausnahmsweise einmal zu reagieren und Entschlossenheit vorzuschützen. Doch ändern wird sich rein gar nichts. Es ist alles Wahlkampfgeplänkel. Was soll man dazu noch sagen? Man wendet sich mit Grausen ab.