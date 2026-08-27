Gestern noch “Präsidentin von die Welt“, heute schon Professorin für experimentelle Linguistik und parallele Geometrie

Die Eliteuniversität Columbia im US-Bundesstaat New York greift nach den Sternen. Oder zumindest nach Kobolden. Mit sofortiger Wirkung übernimmt die Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock den neu eingerichteten Lehrstuhl für „Angewandte Geometrie, Kobold-Ökonomie und Diplomatische Choreografie“. Die Universitätsleitung feiert die Berufung als Meilenstein der globalen Sprachverwirrung. Schließlich gilt Baerbock als unangefochtene Koryphäe (in ihren Worten vermutlich: Konifere), wenn es darum geht, den (Baer-)Bock zum Gärtner zu machen.

Und dieses Handwerk soll nun der weltweiten Elite vermittelt werden. „Wer sagt, dass der Erdumfang bei 40.000 Kilometern endet? Wir lehren hier Visionen! Wenn Länder 100.000 Kilometer entfernt sind, ist das kein geografischer Fehler, sondern feministisches Strecken-Scaling“, erklärte ein Sprecher der Fakultät sichtlich stolz.

Das Sommersemester der 360-Grad-Wenden

Schon vor der Antrittsvorlesung sind die Hörsäle bis auf den letzten Platz ausgebucht. Die Studierend_Innen und außen erwarten bahnbrechende Erkenntnisse zur physikalischen Wunderwelt der 360-Grad-Wende – jenem rhetorischen Manöver, bei dem man sich unter maximalem Energieaufwand einmal um die eigene Achse dreht, um haargenau am Ausgangspunkt der Ratlosigkeit zu landen.

Ebenfalls im Lehrplan verankert: Die feinstoffliche Energiewende! In der Vorlesung „Kobolde im Netz“ lernen angehende Ingenieure, wie Batterien ohne lästige Rohstoffe auskommen, solange man nur genügend Wortschöpfungen ohne Zwischenspeicher ins Stromnetz einspeist. Zum Mittagstisch in der Mensa serviert die Fakultät traditionell den knusprig gebratenen „Speck der Hoffnung“ – das Hauptnahrungsmittel moderner Außenpolitik.

Aus dem Modulhandbuch des Fachbereichs

Ein Kurs widmet sich dem Lebenslauf-Design für Fortgeschrittene – quasi ein Praxiskurs in kreativer Biografieschreibung, wie aus einer vagen Mitgliedschaft im Völkerrechtsverein per Mausklick ein globales Mandat wird und wie man Titel poliert, bis das Plagiat vor Neid erblasst. Im Modul Agrar-Rhetorik & Schweinezucht geht es um eine tiefenpsychologische Analyse der grünen Doppelspitze. Untersucht wird die fundamentale Erkenntnis Baerbocks, dass ihr Co-Pilot Robert Habeck „ja eher von den Schweinen kommt, während ich mehr vom Völkerrecht komme“; ein Seminar über die feine Linie zwischen Stallgeruch und UN-Charta. Beim Thema Ostküsten-Befindlichkeiten gibt’s „Bacon of Hope“ satt – und Tips, wie man auf internationalem Parkett souverän Fettnäpfchen in kulinarische Highlight-Events verwandelt. Dazu passend erwirbt man den “Schein der Hoffnung” (mit Beleg) im Workshop zur kreativen Rechnungsprüfung nebst Infos, wie man den Speck der Hoffnung so mit Make-up und Puder mattiert, dass er im Scheinwerferlicht nicht glänzt, sondern strahlt.

Im praxisnahen Seminar “Etats & Eleganz – Das 100.000-Euro-Styling” geht es um die Frage, wie man die eigene Erscheinung auf internationalem Parkett steuerlich als „diplomatische Notwendigkeit“ geltend macht. Studierende lernen, wie Visagisten und Hair-Stylisten nicht als Luxus, sondern als „visuelle Soft Power“ im Bundeshaushalt verbucht werden können (denn wer 360-Grad-Wenden vollzieht, muss schließlich von jeder Seite kameratauglich ausgeleuchtet sein – selbst wenn der Wind der Veränderung die Föhnwelle bedroht!)

Die Verwandlung von Flugmeilen in grüne Klimapolitik

Im Fachschaftsrat der Columbia ruft die Neuberufung allerdings gemischte Gefühle hervor. „Wir sorgen uns weniger um die Syntax, sondern eher um die Flugmeilen“, heißt es aus der Studierendenvertretung. „Wenn Frau Professorin ihre Vorlesungen auf Länder ansetzt, die 100.000 Kilometer entfernt liegen, reichen die Finanzmittel des Fachbereichs nicht einmal für das erste Trimester.“

Doch die Universität bleibt gelassen. Mit Baerbock habe man eine Dozentin gewonnen, die das diplomatische Parkett sturmerprobt in eine stolperfreie Zone verwandeln wird. Selbstverständlich sind alle im Rahmen der Lehrtätigkeit anfallende Flüge klimaneutral. Die Parole für das neue Semester steht jedenfalls fest: Es ist nicht alles Gold, was glänzt – aber wenn man es nur oft genug wiederholt, ist es zumindest verlässlich grün.