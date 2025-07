Gestern Stasi, heute Oma gegen Rechts – aber immer im Dienst des Linksfaschismus

Zu den zahllosen Skandalen in diesem Land, die vom Mainstream einfach totgeschwiegen werden, gehört die Tatsache, dass Maja Wiens, die Berliner Chefin der linken Clowntruppe „Omas gegen Rechts, eine überführte Spitzelin der Stasi war. Von 1978 bis 1983 war sie für den DDR-Geheimdienst tätig – wie sie selbst einräumte. Dass jemand, der unschuldige Menschen an die Kettenhunde eines totalitären Unrechtsregimes verriet, sich nun erneut als mutige Kämpferin gegen eine imaginäre faschistische Bedrohung geriert, ist dem Medienkartell kein Wort der Erwähnung, geschweige denn der Empörung wert – genau wie bei Wiens Genossin Anetta Kahane, die Gründerin der vom Staat mit Millionen Euro Steuergeld gemästeten linksextremen Amadeu-Antonio-Stiftung. Auch Kahane verrichtete im selben Zeitraum, von etwa 1973 bis 1982, Spitzeldienste für die Stasi, ohne dass es ihr irgendwie geschadet hätte.

Was man damals noch mit systemischem Zwang hätte rechtfertigen können, war in Wahrheit auf Überzeugung basierende Berufung – denn beide Damen, Wiens und Kahane, tun in der Bundesrepublik das, was sie schon in der DDR taten – nämlich ihre linksradikale Ideologie auf Kosten freiheitsliebender Menschen auszuleben, sie als „Nazis“ und „Faschisten“ zu diffamieren und sich vom Staat dafür bezahlen zu lassen. „Ich bin übrigens seit mehr als 30 Jahren Oma. War 40, als ich es wurde. OMA GEGEN RECHTS ist Haltung, keine Biologie! In den Artikeln über die OMAS GEGEN RECHTS steht immer was von ‚betagte Damen‘. Wann ich eine Dame werde, ist noch nicht entschieden“, schwadronierte Wiens vor rund anderthalb Jahren auf Twitter. Welch ein Hohn!

Aktivistische Spalter

Denn eine Dame war und wird Wiens garantiert nie. Als Dame wird im Deutschen gemeinhin eine weibliche Respektsperson mit Anstand definiert; Figuren wie Wiens jedoch, die man durchaus in die Kategorie der “hässlichen Deutschen” (im Sinne ihres Gesinnungseifers) stecken kann, verdienen weder Respekt noch haben sie Anstand, denn beides schließt sich aus bei einer Person, die damals wie heute Andersdenkende denunziert und verhetzt. Überdies sind Omas per se nette Menschen; diese “Omas” jedoch sind aktivistische Spalter im Dienst des herrschenden Systems. Pfui, pfui und nochmals pfui.

Dass weder bei Wiens noch Kahane die Stasi-Vergangenheit auch nur die geringste Rolle spielt, versteht sich in diesem verwahrlosten Linksstaat dann auch von selbst. So wird, die Amadeu-Antonio-Stiftung wird vom Propaganda-ÖRR ganz selbstverständlich zu Rate gezogen, wenn wieder einmal Pseudo-“Expertise” über angeblichen Rechtsextremismus gefragt ist; und die “Omas gegen Rechts” sind ebenfalls längst zu einem festen Bestandteil des linken NGO-Molochs geworden, egal wie zum Fremdschämen idiotisch ihre Aktionen auch sind. Da passt es natürlich auch ins Bild, dass Anna Ohnweiler, die Gründerin der „Omas“, eine Petition gestartet hat, um Frauke Brosius-Gersdorf, die von der Union zumindest vorläufig abgelehnte SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, doch noch nach Karlsruhe zu hieven. Dass solche Witzfiguren und bis ins Mark garstigen Gestalten hierzulande völlig ungestört ihr Unwesen treiben dürfen und sich auch noch als moralische Instanzen aufspielen, sagt alles über das Deutschland des Jahres 2025.