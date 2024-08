Gestern vorm “Tatort”: Haltungsüberfall durch Carolin Schäbikus

Wer heutzutage noch ARD-“Tatort” schaut, in dem das Opfer gerne ein „Schutzsuchender“ und der Täter ein „Nazi“ ist, der will ideologisch genotzüchtigt werden. Nur dann, wenn der “Tatort” in Münster liegt und Jan Josef Liefers als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne ermittelt, schauen auch noch ein paar Menschen ohne Hirnschaden zu – weil sich der Liefers im wahren Leben hier und da mal freiheitlich äußert. Ob es also Absicht war, dass die 44-jährige „Komikerin“ Carolin Kebekus ausgerechnet am gestrigen Sonntag das Programm übernahm, pünktlich um 20 Uhr 15, plötzlich und unerwartet und vor allem unangekündigt, just als eigentlich der Münsteraner ”Tatort” beginnen sollte? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich wollte man hier auch ein paar von den Menschen “erwischen”, die man sonst eher selten bis gar nicht mehr erreicht.

Gleich zu Beginn ihres von Mainstreammedien als “Überraschungscoup“ gefeierten Stör-Beitrags sagte Carolin Kebekus: „Wir müssen ganz einfach mal über Kinder sprechen“. Nö. Müssen wir eigentlich nicht. Wobei: Wo wir die Kebekus gerade dran haben, könnten wir uns ja mal über ihr Kinderlied unterhalten, das sie im Juni 2021 in ihrer Show in der ARD sang. Ein Auszug: „Kinder kriegen, Flugzeug fliegen, zu lang in der Sonne liegen, das alles bringt uns um!“ Und der “Stern” jubelte: „Carolin Kebekus und Mai Thi Nguyen-Kim singen über Dinge, die gefährlicher sind als Impfen“.

Mal das Fernsehprogramm stören

Oder lasst uns doch mal über ihren kindgerechten Tweet vom 15. Juli 2021 reden: „Die Teletubbies haben sich impfen lassen. Nicht zu verwechseln mit denen, die jede Impfung ablehnen. Das sind die Telegrammies.“ „Telegrammies“, versteht Ihr, Ihr Telegram-Nutzer? Oje, oje! Was ist nur aus der deutschen Komik geworden? Wobei… ich will fair sein: Frauen waren, in der Regel zumindest, noch nie lustig. Oder wir könnten auch über Kebekus’ Smash-Hit „La vida sin Corona“ reden, den sie im Mai ’21 gemeinsam mit Karl Lauterbach schmetterte: „Könn’n die Oma seh’n, zur Schule geh’n“… und dann das Karlchen: „Erst nach Impfung zwei ab Tag 15“.

Es hätte also durchaus einiges aufzuarbeiten gegeben, was die Kebekus so verbrochen hat. Aber selbstverständlich ging es nicht um die eigenen Missetaten dieser Mitläuferin und Staatspropagandistin; nein: Deutschlands unlustigste Komikerin meckerte stattdessen über unsere ach so „kinderfeindliche“ Gesellschaft. Ein Viertel der Kinder und Jugendlichen seien von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, behauptete Kebekus: „Nationaler Sondergipfel zu dem Thema? Fehlanzeige. Großdemos bleiben ebenfalls aus“. Deshalb, so Kebekus, müsse sie heute mal das Fernsehprogramm stören.

Publikum schwer genervt

Die Zuschauer sahen das in der Mehrheit anders: Bei der ”Welt” kommentierten hunderte empörte Nutzer, Eine Maria Wehry schrieb dort zum Beispiel: “Erziehungsfernsehen durch Kebekus, die uns wie unmündige Kinder ungefragt direkt vor dem Tatort (ausgerechnet diesen mit Liefers und Prahl wollte ich ausnahmsweise mal sehen) die ungerechte Welt aus Sicht ihrer politischen Brille erklären will, ist übergriffig, bevormundend und nicht zielführend.Mich ärgert es über alle Maßen, dass uns der ÖRR immer wieder versucht zur ‘richtigen Haltung‘ zu erziehen. Ich kann sehr gut selbst denken und mir ein Bild über Kinderarmut machen. Dafür brauche ich keinen politische einseitigen Clown wie Kebekus, sondern einen differenzierten Journalismus, keinen Haltungsjournalismus. Ich habe nach fünf Minuten genervt umgeschaltet, das werden sicher viele andere Zuschauer auch getan haben.”

Ein anderer Kommentator namens Jörg W. ordnete die Sache mit der angeblichen Kinderarmut ein: “Es gibt keine Kinderarmut in Deutschland. Es gibt nur Eltern, die ihr Bürgergeld für unnötige Ausgaben verschwenden. Für Hunde, Katzen, Alkohol, Zigaretten usw.. Eltern haben sich um ihre Kinder zu kümmern, nicht die Politik, Behörden, oder sonst wer. Und, es müssen nicht immer beide Elternteile berufstätig sein. Ein Teil hat sich um die Kinder zu kümmern. Und nein, es muss auch nicht jedes Jahr in den Urlaub gefahren werden. Konnten meine Eltern auch nicht. Wir hatten auch nur ein Auto. Kommt einfach mal runter von Eurer fremdfinanzierten Wohlstandswolke.”

“Einsatz für Kinder”: Sozialismus in Reinkultur

Und ein Uwe Michael H. wies auf die tatsächlichen Probleme der deutschen Kinder hin: “Unter anderem wurde das Recht auf GUTE Bildung für unsere Kinder bekräftigt. Allerdings der Umstand von Schulklassen mit einem Migrationsanteil von über 90 Prozent nicht einmal erwähnt, geschweige denn thematisiert, was das mit den Kindern macht, wenn z. B. eine Lisa durch ihre Mitschüler erklärt bekommt, wie sie sich ‘anständig’ zu kleiden hat.” Ach, und ein Josef S. ergänzte noch einen wichtigen Punkt: „Mehr für Kinder tun – ist das nicht eine AfD-Position?“

Was Kebekus anstrebt, ist Sozialismus in Reinkultur: Die Gemeinschaft, auch die Menschen, die gar keine Kinder haben, sollen noch mehr Steuern und Abgaben zahlen, damit die Kinder der Lahmen und Fußkranken bessere Chancen bekommen. „Nazi“, wer gegen bessere Chancen für Kinder ist?! Oh, ich bin durchaus für bessere Chancen für Kinder… und deshalb ärgert es mich auch, dass die Altparteien unseren Kindern das Leben immer schwerer machen. Marode Schulen, zu wenige Lehrer, Unterrichtsausfall, Inklusion, Gleichmacherei, Abkehr vom Leistungsgedanken und vor allem die kulturfremde Masseneinwanderung sorgen dafür, dass Deutschland im internationalen Bildungsvergleich immer weiter abfällt. Eine Carolin Schäbikus wird daran nichts ändern. Ganz im Gegenteil.