Gesunder Menschenverstand, gesunde Ernährung: Trump schafft Fakten

Das Jahr hat erst begonnen – und Trump liefert und liefert, immer mit dem einem Ziel: America First. Vorgestern unterzeichnete er ein Memorandum, das den Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen vorsieht, die nicht mehr den amerikanischen Interessen dienen; darunter sind 35 Nicht-UN-Organisationen und 31 UN-Einheiten; die NATO selbst ist (noch) nicht dabei. Mein Liebling Marco Rubio schrieb kurz darauf auf X: “Heute kündigte Präsident Trump an, dass die USA 66 antiamerikanische, nutzlose oder verschwenderische internationale Organisationen verlassen. Die Überprüfung weiterer internationaler Organisationen ist noch nicht abgeschlossen. Diese Rückzüge halten ein wichtiges Versprechen, das Präsident Trump den Amerikanern gegeben hat – wir werden aufhören, globalistische Bürokraten zu subventionieren, die gegen unsere Interessen handeln. Die Trump-Regierung wird Amerika und die Amerikaner immer an die erste Stelle setzen.” Ebenfalls am Donnerstag zeigte Trump dem US-Immobilienmarkt die Grenzen auf – und kündigte an, dass er Einfamilienhauskäufe von institutionellen Investoren fortan verbieten wird. Großen Investmentfirmen wird untersagt, im großen Stil Einfamilienhäuser als Spekulationsobjekte zu kaufen und die Mieten hochzutreiben, so dass diese in der Folge unerschwinglich für junge, amerikanische Familien werden. Innerhalb weniger Minuten nach Trumps Ankündigung sank der Blackstone-Börsenwert um bis zu 17 Milliarden Dollar.
Doch Trump stellt nicht nur bisher gültige Glaubenssätze auf den Kopf, sondern nun auch die krank und fett machende, von westlichen Ernährungsorganisationen empfohlene “Ernährungspyramide”. Als Ernährungsfreak, die seit 2019 – mehr oder weniger “clean” – ketogen lebt und Intervallfasten (18:6) macht, ist das mein absoluter Favorit! Nix mehr zu sehen ist ab sofort von dem Quatsch der “fünf Mahlzeiten am Tag”, die den Blutzuckerspiegel hochtreiben, Autophagie verhindern, damit die Mitochondrien schädigen und das Immunsystem schwächen! Auch nix zu sehen von leeren Kohlenhydraten, Zucker, Weißmehl, Industriefraß und gefährlichen Kernölen – alles Zutaten für Diabetes, Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Alzheimer. Noch vor gar nicht langer Zeit wurde propagiert, 75 Prozent der täglichen Nahrungsaufnahme solle aus Kohlenhydraten bestehen. Mit diesen effektiv krankmachenden Vorgaben ist die westliche Ernährungsempfehlung nichts anderes als eine faktische Kundenbeschaffungs-Pyramide für die Pharmaindustrie.
Stattdessen heißt es in den USA nach MAGA nun auch “MAHA”: “Make America Healthy Again”! Die Amerikaner sollen wieder “echte Lebensmitteln” essen, befürwortet die Trump-Regierung – vor allem Protein (also Fleisch und Fisch), dazu Gemüse, Obst, Nüsse, Milchprodukte und sehr wenig Kohlenhydrate wie Brot (Sauerteig!), Reis, Nudeln – alles aus Vollkorn. Das ist – gerade für das Land der übergewichtigen und grundfalsch ernährten US-Amerikaner – wirklich ein Klopper. Denn wer die quietschbunten Supermarktregale in den USA kennt, muss geradezu mit der Lupe suchen nach unverfälschten, ehrlichen Lebensmitteln – wenn man nicht grade im sauteuren Whole Foods einkauft. Es wird spannend zu sehen, wie die Industrie auf diese Ansage Trumps reagiert. Anders als EU und Grüne in Deutschland wird die Freiheit der Bürger dabei nicht durch Verbote eingeschränkt; die Regierung ändert nur ihre Empfehlungen und staatliche Aufklärung zur Ernährung. Das das wirkt bereits – und ist natürlich auch ein kräftiger Arschtritt gegen Kellogs und all das überzuckerte Cornflakes-Zeug, mit dem die Industrie schon Kinder zu Zucker-Süchtigen heranzüchtet. Übrigens, Info am Rande: Der Gründer und Patriarch Will Keith Kellogg war ein ähnlich bösartiger Pseudomoralist wie Soros: Er war es, der in den USA unter anderem die männliche Beschneidung eingeführt und durchgesetzt hat, um pubertierende Jungs so vom Masturbieren abzuhalten.
Trump ist also auch im Bereich der Volksgesundheit auf dem richtigen Kurs. Das werden seine Hater, die noch schäumen wegen seines Venezuela-Coups, allerdings kaum zur Kenntnis nehmen. Apropos Venezuela – dazu von mir noch ein abschließendes, über den Tellerrand gedachtes Wort: Das angeblich so wertvolle Rohöl von dort ist technisch nur äußerst schwer zu raffinieren und zu verarbeiten; die Amerikaner haben die Technik und das Knowhow dazu. Wenn China nun dieses Öl nicht mehr bekommt – wer könnte denn da in die Lieferkette springen? Natürlich Russland! Damit wäre dann auch das Gelaber von wegen Russland sei “Juniorpartner Chinas” vom Tisch: Russland als Öllieferant Chinas würde international für Balance sorgen und den Gelben Riesen durch Energieabhängigkeit einhegen – was wiederum durchaus im Interesse der Amerikaner ist. Die USA und Russland stehen im Hintergrund – ganz ohne die erhabenen Europäer! – schon längst in Verhandlungen über eigene Handelsabkommen. Ja, wir leben wahrlich in interessanten Zeiten; bloß trudelt Europa dank seiner unfähigen, arroganten Politiker mit ihrer Kontroll- und Regulierungswut leider in einen Abwärtsstrudel, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Der Berliner Blackout diese Woche war nu ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Deshalb mein Tipp: Werdet Prepper! Aber richtet Euch nach den neuen US-Ernährungsempfehlungen…
Hat der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Junior ähnlich wie Trump (siehe Palantir und Trump’s Freundschaft zum Pfizer-Chef) die Seiten gewechselt ?
Vom Impfgegner zum Überwachungsminister – RFK Jr. will Wearables für alle Amerikaner
https://opposition24.com/politik/vom-impfgegner-zum-ueberwachungsminister-rfk-jr-will-wearables-fuer-alle-amerikaner/
https://rumble.com/v6zrmxi-milliarden-pharma-deal-trump-lobt-pfizer-chef-bourla-fr-fantastische-arbeit.html
Es ist in Deutschland ein bisschen schwer ein Prepper zu werden , wenn man nicht gerade in den Tiefen des Schwarzwaldes wohnt oder zumindest irgendwo einsam in der Eifel.
Das mit dem Leicht- und Schweröl ist klar, amerikanische Raffinerien waren hauptsächlich für das venezianische Öl ausgelegt, denn nicht jeder Raffinerie kann mal eben so umgerüstet werden.
Und Preppen in Deutschland , wie schon gesagt… Wäre schwer:
Man müsste sich einen unterirdischen Betonbunker bauen , von außen nicht zu erkennen , feuerfest und mit mehrfachen Luftfiltern versehen , mit einer unabhängigen Energieversorgung und entsprechend ausgerüstet mit langhaltigen Lebensmitteln , Medikamenten und natürlich Waffen und Munition , ohne die es in solchen Zeiten gar nicht gehen würde. Und die wir in Deutschland nicht besitzen dürfen.
Ferner müsste dieser Bunker auch über mehrere Zugänge erreichbar sein , von denen einige sehr weit weg liegen sollten und ebenfalls hoch gesichert. Das alles abgerundet mit kompletter Kameraüberwachung in Infrarot , Nachtlicht und Wärmebild.
Die Kosten dafür wären immens und für die wenigsten zu stemmen. Solch einen ähnlichen Bunker kann man bestaunen in dem Film „Cloverfield 2“.
Der übrigens auch ganz ansehnlich ist und die waren Schwachstellen auch noch einmal aufzeigt : den mit Sicherheit auftretenden Budenkoller und natürlich muss man sich auf die Menschen verlassen können , die man mit sich in diesen Bunker nehmen würde, was sich sogar bei Familienmitgliedern irgendwann ändern könnte.
Auch müsste dieser Bau von hochtechnisierten Ingenieuren errichtet werden , die dann natürlich davon wissen würden , denn niemand kann allein solch ein hochkomplexes Bauwerk errichten. Die Zeiten, wo die Erbauer der Pyramiden einfach mit „eingebaut“ wurden, sind nämlich vorbei.
Aber es kam in der Geschichte häufig vor das Burgen Geheimgänge hatten oder ähnliches und alle am Bau Beteiligten hinterher Das Leben verloren , pragmatischerweise aus gutem Grund.
Man sollte einschätzen welche der Maßnahmen für einem möglich sind und sinnvoll. Deswegen sind Vorsorge immer aktuell. Dafür natürlich wieder einen Begriff zu verwenden um Leute zu stigmatisieren ist verwerflich.
Im bayrischen Fernsehen kam mal vor einigen Jahren eine Sendung über ein Ehepaar mit eigenem Garten, das sein selbstgezogenes, haltbares Gemüse über den Winter in in die Erde eingegrabenen, ausrangierten Waschmaschinentrommeln lagerte, wo es den Winter über frisch blieb. Voraussetzung war allerdings, daß die Trommeln auf einer Schicht Kies liegen und der Boden insgesamt wasserdurchlässig ist. Zudem muß die
Öffnung der Trommel abgedeckt werden, wozu sich laut Film ausrangierte runde Verkehrsschilder bestens eignen.
Ich fand das zumindest eine gute Anregung, denn alles, was üblicherweise zur Lagerung/Vorratshaltung angeboten wird, enthält leider keine Frischware. Die wird aber gebraucht, um einigermaßen gesund und fit zu bleiben.
Sehr, sehr gute Tips über die Anzucht, Pflege, natürliche Schädlingsbekämpfung, verschiedene Tricks und die Haltbarkeitmachung und Lagerung von Obst und Gemüse sind übrigens in verschiedenen youtube-Videos über die Amish-Leute zu finden. Diese benutzen nichts, was nicht natürlich ist und haben im Obst- und Gemüseanbau plus Lagerung jahrhundertelange Erfahrung!
Erneut wurde Trump und sein Team widerlegt:
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Stephen Miller erklärte in dieser Woche, die „offizielle Position“ der USA sei, dass Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit amerikanisch sein solle und dass es im Grunde Trumps Sache sei. „Niemand wird die USA wegen der Zukunft Grönlands militärisch bekämpfen“, sagte Miller.
Millers Frau postete ein Bild, auf dem die amerikanische Flagge mit der Bildunterschrift „BALD“ über eine Karte Grönlands gelegt war.
Der US-Präsident argumentiert dabei stets mit der nationalen Sicherheit und der Bedrohung, die von der wachsenden Präsenz russischer und chinesischer Schiffe in der Arktis ausgehe. NATO-Chef Mark Rutte sagte in einem Interview in dieser Woche:
„Sehr wichtig ist: Die USA haben ja bereits ein Abkommen mit den Dänen seit 1951, und für Dänemark wäre es total ok, wenn die Amerikaner ihre Präsenz in Grönland erhöhen würden. Das zeigt, dass wir zur selben Einschätzung kommen und sicherstellen, dass die Arktis sicher bleibt.“
Eine Annexion ist überhaupt nicht notwendig!
Vertrag aus dem Kalten Krieg
Altes Militärabkommen gibt den USA in Grönland bereits viel Macht
US-Präsident Donald Trump will Grönland unter US-Kontrolle bringen. Ein Abkommen aus dem Kalten Krieg zeigt jedoch: Militärisch hat Washington auf der Insel bereits nahezu freie Hand. Experten sind überzeugt, dass die USA selbst für den Zugriff auf Grönlands Rohstoffe keine Übernahme benötigen.
https://www.n-tv.de/politik/Altes-Militaerabkommen-gibt-den-USA-in-Groenland-bereits-viel-Macht-id30215946.html
Außerdem haben Trump und JD Vance bis heute nicht einen einzigen Beweis vorgelegt, um zu untermauern, dass angeblich Russland oder China aggressiv Grönland und die Bewohner Grönlands bedrohen würden und dass genau deshalb eine US-Annexion Grönlands notwendig sein soll, um angeblich die armen bedrohten Grönländer vor Russland und vor China zu beschützen.
Na Vasco wieder Thema verfehlt. Egal Hauptsache wieder mal alles was vorbereitet ist hier reingedrückt. So sind nun mal Wichtigtuer.
Weißmehl ist ein besonders entzündungsförderndes Lebensmittel.
Gegenmaßnahmen sind die drastische Einschränkung von Produkten aus Weißmehl und die Einnahme von entzündungshemmenden Stoffen wie beispielsweise hochdosiertem Vitamin E.
Zuckerhaltige Lebensmittel, Fleisch, Kaffee und Käse bringen Säure in den Körper.
Manche Menschen sind derart übersäuert, daß sogar ihr Blut sauer ist. Eine saure Umgebung ist ideal für Krankheitserreger aller Art.
Gegenmaßnahmen sind unter anderem Kartoffeln und etwas Natron in den Speisen oder im Wasser.
Rapsöl ist billig aber eigentlich ungenießbar. Erst durch mehrere chemische Prozesse und Filtration wird es genießbar gemacht. Rapsöl ist also ein Transfett. Transfette sind alles andere als gesundheitsfördernd.
Je natürlicher ein Lebensmittel ist, desto mehr Licht enthält es. Je öfter es verarbeitet wird, desto schwächer wird das darin enthaltene Licht. Man spricht dabei von zunehmender Entropie (Unordnung).
Am Ende bleibt ein wertloser Zellhaufen ohne wirklichen Nährwert.
Wer also selbst kocht und dafür möglichst frische und natürliche Zutaten verwendet, bleibt länger fit und gesund. Die Amish-People in den USA, die übrigens auch keine Impfungen an ihren Kindern durchführen lassen, sind insgesamt viel gesünder als die „normalen“ Amerikaner.
Gesunde Menschen sind jedoch für Big Pharma unerwünscht, denn nur dauernd Kranke bringen Profite. Darum bekämpft man mit Medikamenten nicht die Ursachen, sondern die Symptome, damit die Krankheit erhalten bleibt.
Durch die teilweise erheblichen Nebenwirkungen kommen dann weitere Beschwerden hinzu, die auch therapiert werden und noch mehr Profite einbringen.
Wer also den Pillen, Pülverchen und Elixieren blind vertraut, darf sich auf einen langsamen und langen Tod einstellen.
Interessant, daß auch Sie auf die Amish-Leute verweisen. Ich hatte sie eben in meinem Kommentar ebenfalls erwähnt.
Zu dem allseits so hochgepriesenen Rapsöl noch folgende Ergänzung: Es gehört zu den Samenölen. Gemäß neuester Forschung sollte man die Finger von sämtlichen Samenölen lassen, da sie allesamt mit Sauerstoff reagieren. Gesundheitsförderlich bzw. -erhaltend seien lediglich Olivenöl, Kokosöl, Butter und Ghee.
Von Dr. Mercola, der vor allem in den USA die neuesten Forschungsergebnisse veröffentlicht,
erschien darüber vor einiger Zeit ein ausführlicher Artikel auf uncutnews.ch.
Der gesunde Menschverstand ist bei uns, bis auf einige Ausnahmen leider nicht mehr
auffindbar. Dabei kommt man mit diesem, so gut durch’s Leben. Aber da mittlerweile viele
nicht einmal mehr wissen ob sie jetzt „gefühlt“ ein Mann eine Frau oder wahlweise ein Einhorn
oder ein Zebra sind, ist jetzt auch schon jede Schneeflocke zur Katastrophe mutiert. 😁
Die wirklichen Gefahren jedoch, werden beflissentlich ausgeblendet und ignoriert.
Die Omis gegen…… sind der beste Beweis dafür. Vollverblödung im Endstadium.
Und vor ein paar Tagen habe ich mir erneut viele Lesermeinungen der WELT-Online Leser angeschaut. Vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass der Russische Öl-Tanker Marinera von US-Landungstrupp gekapert wurde. Die Welt-Online-Leser sind natürlich begeistert.
Und wieder werden schwachsinnige Behauptungen verbreitet, die auch schon der bekloppte US-Vizepräsident JD-Vance im Frühjahr 2025 verbreitet hat . ANgeblich würden russ. Schattenflotten, die Öl transportieren ganze Meere, Ozeane und vor allem Grönland unsicher machen und destabilisieren. Vor allem hätten in der Vergangenheit russ. Flotten zusammen mit China schon unzählige Male Grönland bedroht, behauptet JD Vance schon seit dem Frühjahr 2025 bis heute. Dänemark würde ja angeblich keinen Schutz für Grönland bieten (behauptet JD Vance). AUch behaupten Trump udn seine bekloppten Gleichgesinnten, dass Grönland nach Freiheit schreien würde und Dänemark denen diese Freiheit und Unabhängigkeit verwehren würde. Unabhängige Umfragen in Grönland, haben diese Behauptung von Trump längst widerlegt. Die große Merheit der Grönländer fühlt sich sehr wohl frei und die wollen nicht von den USA befreit werden! Trump ist ein sehr schlecht informierter Schwachkopf.
Jetzt bejubeln alle den heiligen Trump für diese Aktion (Kaperung des Russischen Öl-Tankers Marinera ). Der Vorwurf, dass Trump angeblich einen großen Krieg gegen RUssland entfachen könnte, wurde sofort von den Welt-Lesern abgeschmettert, Trump wüsste angeblich was er tut und überhaupt die Europäer sind Feiglinge, heißt es dort. Auch wurde behauptet, dass Putin blufft und Angst vor Trump hätte. Schon wird der Ruf laut, dass Trump seine Truppen nach Ostdeutschland verlegen sollte, um uns vor den Aggressionen Putin’s zu schützen.Außerdem gibt es dort auf Welt-Online vermehrt die Forderung, dass Deutschland und überhaupt ganz Europa zu einem Protektorat der USA gemacht werden sollte. Protektorat eines Landes, wo Kriegsverbrecher und Massenmörder frei herumlaufen können und sogar mit Islamisten kuscheln (siehe Trump und seine bekloppten Republikaner und Demokraten, die mit Saudi ARabiens Wahhabi-Islamisten kuscheln. Ein rep. Ex-Präsident G.W. Bush hat ja in der Vergangenheit, vor dem Beginn des War On Terrors sehr gute Beziehungen zum Terror-Fürsten Bin laden gepflegt und er wurde bis heute nicht einmal dafür angeklagt. Selbst unter den rep. Wählern sind sehr viele Menschen darüber immer noch entsetzt!)!
Die Welt-Online User würden am liebsten alle Wahlen in EUropa abschaffen und statt dessen lieber von nichtgewählten Marionetten Trumps in Europa regiert werden.
Trump soll, laut Welt-Online Lesern, unbedingt auch die Remigration organisieren und Menschenjagden (siehe in den USA ICE und Nationalgarde) auf alle unliebsamen Menschen und vor allem auf alle Linken und auf die die als Linke bezeichnet werden (also auch alle Liberalen) in Deutschland durchführen dürfen, heißt es dort.
Da ja Putin angeblich kurz davor stehen würde Osteuropa und Ostdeutschland (vor allem Brandenburg) anzugreifen, fordern viele bei Welt-Online im Chor, dass Trump seine Truppen nach Brandenburg verlegen soll, weil der Aggressor Putin ganz EUropa destabilisieren würde und angeblich bedroht.
Außerdem fordern sehr viele Welt-ONline Leser im Chor (die wahrscheinlich alle auf Drogen sind), dass Trump wie in Venezuela alle linken Regierungschef EUropas wie in Venezuela festnehmen sollte und danach in die USA abtransportieren soll, wo allen Linken Politikern EUropas endlich der Prozess gemacht werden soll.Ja genau, wieso nicht gleich genauso wie in der Ukraine unter dem „heiligen Demokraten“ Selenskij: Alle linken Parteien, auch gute bürgerliche Parteien wie die Liberalen verbieten (genau das hat Selenskij seit 2019 in der Ukraine erfolgreich durchgesetzt, vor allem auch mit Unterstützung des Westens), dann würde in Europa überall die wahre echte Demokratie herrschen , nicht wahr! Welch ein Unsinn!
Unfassbar,was für Schwachköpfe im Bereich Lesermeinungen bei Welt-Online dort ihre Meinungen verbreiten und für ihren geistigen Dünnpfiff sogar noch sehr viele Likes bekommen.
Ist das alles verrückt! Vielen Dank, daß Sie sich diese Lektüre immer wieder von Zeit zu Zeit antun und darüber berichten.
Amerika, du hast es besser! Statt zum Wohl des Landes dem Beispiel der USA zu folgen, werden unsere(?) feigen Globalisten–A….Kriecher eher noch unsere Beiträge zu diesen Organisationen erhöhen (müssen?). Und statt von „ideologisch getrieben“, sollte man bei den meisten dieser „Organisationen“ (allen voran die WHO) wohl treffender von den Great-Reset- Betreibern getrieben, sprechen.
Eigentlich eine gute Entscheidung für Amerika, besonders bei „Klima und Geschlechter“. Aber auch bei etlichen UN-Organisationen sollte eine vernünftige Regierung ihre Mitgliedschaft überdenken. Amerika geht, EU und besonders Deutschland halten weiterhin die Fahnen hoch. Wenn man bedenkt, wie eilig die deutsche Regierung es hatte, den totalitären „Pandemie-Vertrag“ der WHO zu unterschreiben. Aber das kommt von dem, wenn man nicht alleine regiert, sondern auf der Regierungsbank auch noch Grüne- Chaoten , Linke und alle möglichen Terror– NGOs Platz nehmen dürfen!
Die größte Katastrophe ist allerdings der wirtschaftliche Niedergang des Westens. Durch die Ausplünderung der EU durch TRUMP und Regierungen der IDIOTEN, allen voran Ö/DE.FRA. wird sich dieses Jahr der Niedergang maximal verstärken. Der EU– Öko-Sozialismus ist damit krachend gescheitert.
Trumps Empfehlungen zur Ernährung sind größtenteils vernünftig. Allerdings sollte nur relativ wenig Fleisch gegessen werden.
Es ist gut, dass Trump den Spekulanten den Kampf ansagt. Zudem muss es ein Kapitalzinsverbot geben.
Bitte klicke auf „Lebensreformer“.
Relativ wenig Fleisch, am besten kein Schweinefleisch, aber dafür regelmäßig Hülsenfrüchte, die ebenfalls über einen relativ hohen Eiweißgehalt verfügen und zudem den Vorteil bieten, daß sie dem Boden keinen Stickstoff entziehen, sondern als einzige Pflanzenfamilie aus der Luft entnommenen Stickstoff an den Boden ABGEBEN!
@Russland als Öllieferant Chinas würde international für Balance sorgen und den Gelben Riesen durch Energieabhängigkeit einhegen – was wiederum durchaus im Interesse der Amerikaner ist.
man sollte sich schon mal eine politische Weltkarte einlagern, sie wird in einem oder zwei Jahrzehnten äußerst Interessant werden – so wie die Politische Weltkarte von 1895 gegen der Weltkarte von – sagen wir 1980, und noch schöner die Karte von 2000 !
Ansonsten erinnert mich das ganze an UK, USA und Russland und die Einhegung der deutschen Wirtschaftskonkurrenz !
Es scheint – zumindest geistige Evolution war gestern !
Alles gut und schön mit den Ernährungsempfehlungen. Jetzt haben wieder andere Industrien einen Nutzen davon. Ich habe ein Buch das vor über 100 Jahren von einem Arzt geschrieben wurde und die Mittelstandskrankheiten beschrieben wurden, heute Zivilisationskrankheiten. Da wurde damals schon mit Ernährungsempfehlungen versucht die Leute zu bewegen sich anders zu ernähren. Der schrieb, „man kann alles essen was man verträgt nur nicht so viel.“
Damit ist alles gesagt. Hab grade mal über alternative Ernährungsformen, Brot selber backen. nachgelesen. Da sind wieder so viele Mischungen auf dem Markt, da kann man so gut wie nichts finden was nicht eine Allergie hervorruft oder verstärkt. Es ist immer was dabei was ungesund für den Einen oder Anderen ist. Also auch diese Empfehlungen sind wieder Gewinnoptimiert.
Eigenverantwortung ist angesagt. Staatliche Empfehlungen und Verbote sind immer interessenorientiert.
Der absolute Renner für Leute, die sich schmackhaftes, gesundes Brot mit nur wenigen natürlichen Zutaten wünschen, ist derzeit Lutz Geissler mit seinem Plötz-Prinzip.
Näheres dazu unter http://www.ploetzblog.de
Trump pokert hoch und schweißt Russia mit China, Indien und Brasilien zum Gegner zusammen. Wer hat wirklich Angst vor Trump ? Natürlich die BRD-Regierung !!!