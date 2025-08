„Gesundheitsschutz“ vor Freiheit: Der autoritäre Reflex einer Pädagogokratie

Ein Staat, der jungen Menschen das Wählen erlaubt, ihnen aber den Konsum von Bier verwehren will, hat entweder den Kompass verloren oder ein anderes Ziel im Sinn. Die aktuelle Forderung, das Mindestalter für den Erwerb von Bier und Wein von 16 auf 18 Jahre anzuheben, erscheint oberflächlich betrachtet wie eine vernünftige gesundheitspolitische Maßnahme. Doch sie ist in Wahrheit Ausdruck eines umfassenderen, tiefgreifenden Wandels im Verhältnis von Staat, Jugend und Kultur: ein Schritt weg von der Freiheit und Eigenverantwortung hin zu einer moralpädagogischen Kontrollgesellschaft, in der der Bürger nicht mehr Subjekt politischer Willensbildung, sondern Objekt verhaltensbiopolitischer Optimierung ist. Wenn der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis in der “Rheinischen Post” behauptet, der Alkoholkonsum im Jugendalter sei „aus medizinischer Sicht hochproblematisch“, dann liegt er sachlich nicht völlig falsch. Und wenn die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt, derselben Zeitung sagt, dass ein generelles Verbot aller alkoholischen Getränke bis 18 „Charme“ berge, beweist das: „Beim Verbieten sind sich unsere politischen Verantwortungsträger immer noch vergleichsweise schnell einig, zumindest wenn es sich um den Alltag der gemeinen Bürger handelt“, so Peter Grimm auf “achgut”.

Aber beide Koalitionspolitiker offenbaren dabei einen entlarvenden Tunnelblick: Denn nicht objektive Gesundheitsrisiken sind das Kriterium der politischen Eingriffe, sondern ideologische Passfähigkeit. Dieselben Kreise, die 16-Jährige zur Bundestagswahl rufen, ihnen das Wahlrecht bei Europawahlen ermöglichen und sie zu Demonstrationen für globale Fragen wie Klima, Migration oder Impfpolitik animieren, sprechen ihnen gleichzeitig die Reife ab, ein Glas Bier verantwortungsvoll zu trinken. Hier geht es nicht um Schutz, sondern um Kontrolle – nicht um Fürsorge, sondern um Erziehung zur Konformität. Die kulturelle Rolle von Alkohol – insbesondere von Bier und Wein – wird in der Debatte vollständig ausgeblendet. Bier ist nicht nur ein Getränk; es ist Symbol, Brauchtum, Teil eines gewachsenen sozialen Zusammenhangs. In Wirtshaus, Fußballverein, Dorffest oder Vatertagstradition ist das erste Bier ein Übergangsritus ins Erwachsenenleben, eingebettet in Gemeinschaft und Konvention. Wer daraus ein Problem macht, weil der Alkoholgehalt messbar sei, demonstriert nicht medizinische Expertise, sondern kulturelle Entfremdung.

Die Infantilisierung des Wählers

Ivan Illich hatte einst diagnostiziert: „Eine Gesellschaft, die nicht weiß, wie man eine Grenze zieht, ist dem Wuchern ihrer eigenen Systeme ausgeliefert.“ Was wir heute erleben, ist ein solcher Kontrollwucher: Eine Politik, die das kulturelle Maß nicht mehr kennt, weil sie jede Form des Körperlichen, Traditionsgebundenen und Unverfügbaren als verdächtig markiert. Der Mensch wird nicht mehr als Gewachsener verstanden, sondern als zu optimierender Organismus. Die kulturelle Form – ob es das Ritual des Biertrinkens ist, das katholische Fasten oder die ländliche Festkultur – wird ersetzt durch eine hygienische Norm. Es ist eine absurde Doppelmoral: Dieselbe Regierung, die Jugendliche zu politischen Akteuren stilisiert, traut ihnen nicht zu, mit einem halben Liter Bier verantwortungsvoll umzugehen. Man darf über Verteidigungshaushalte abstimmen, aber kein Weizen trinken. Das ist nicht nur widersprüchlich – es ist ein autoritärer Reflex. Denn die Herabsetzung der Genussmündigkeit dient nicht dem Schutz der Jugend, sondern der Erhaltung eines kulturell entleerten Menschenbilds, in dem Freiheit nur noch als Sicherheitsrisiko erscheint.

Hinter dieser Entwicklung steht ein tiefes Misstrauen gegenüber allem Konkreten. Der konkrete Körper – mit seinen Gelüsten, Grenzen, Riten – ist ein Problem für eine Politik, die sich lieber mit Zahlen, Emissionen und Präventionskampagnen beschäftigt. Der konkrete Mensch, in seiner Einbindung in Herkunft, Milieu und Geschmack, passt nicht ins Raster des entgrenzten Weltbürgers, den man heranerziehen möchte. Deshalb wird er entwirklicht – und entmündigt. Es ist kein Zufall, dass dieselben Stimmen, die nun ein Alkoholverbot für 16- und 17-Jährige fordern, zugleich das Wahlalter absenken wollen: Das Idealbild der politischen Klasse ist ein junger Mensch, der nicht aus Tradition lebt, sondern aus Erzählung. Nicht in der Gemeinschaft wurzelt, sondern im Narrativ. Der nicht aus eigener Erfahrung handelt, sondern aus Projektunterricht, Influencerethik und politischem Frühkonsum.

Der perfekte Jungwähler ist also nicht der junge Erwachsene – sondern das gehorsam pädagogisierte Subjekt. Deshalb sind Genussmittel suspekt. Genuss bedeutet Selbstbezug. Alkohol, Tabak, Fleisch, Körperlichkeit – sie verweisen auf ein Eigenleben, das der Kontrolle entgleitet. Der pädagogische Staat misstraut dem Körper, weil er seine Moral nicht garantieren kann. Er traut dem Gefühl nicht, weil es keine Evaluation kennt. Er hasst das Maß, weil es keine Regel ist, sondern Urteil. Was sich hier ankündigt, ist nicht bloß ein Eingriff in Altersgrenzen, sondern in Kulturgrenzen. Der Verlust des Maßes führt zur Maßlosigkeit staatlicher Intervention. In der Absicht, alles zu schützen, wird am Ende alles gleichgeschaltet. Das ländliche Fest wird zum Gefahrenraum, der Jugendliche zum Risikokörper, der Bürger zum Lernfall. Die Regel ersetzt den Ritus. Was einst gesellschaftlich eingebettet war, wird nun juristisch geregelt. Die staatliche Anmaßung kennt keine Mitte mehr. Und während in Shisha-Bars und Partyszene reale Missstände toleriert werden, trifft die Maßregel die Dorfdisko, den Stammtisch, die Familie. Die politische Botschaft lautet: „Vertraut dem Staat, nicht euch selbst.“ Das Glas Bier wird zum Prüfstein, ob man ein Recht auf Mündigkeit besitzt. Und wie es scheint, ist politisches Verhalten erwünscht – kulturelles Verhalten dagegen verdächtig.

Die regressiven Utopien der Gesundheitsgesellschaft

Der moderne Staat versteht sich nicht mehr als Hüter der Ordnung, sondern als Kurator der Lebensführung. Der Sozialstaat wird zum Erziehungsstaat. Der Körper wird vermessen, die Risiken verwaltet, der Genuss moralisch bewertet. Die „Gesundheit“ ersetzt die Freiheit. Und weil „gesund“ immer auch „gut“ meint, wird die Unterscheidung zwischen Vorschlag und Vorschrift aufgehoben. Wer sich gegen diese Fürsorge wehrt, gilt als irrational, uneinsichtig, gefährlich. Doch der Preis dieser Entpolitisierung des Lebens ist hoch: Wenn das eigene Verhalten unter Generalverdacht steht, verschwindet die Verantwortung. Die Folge ist nicht mündigerer Konsum, sondern entfremdetes Funktionieren.

Ein konservatives Menschenbild hält dagegen: Der Mensch wird nicht zur Mündigkeit erzogen, er wächst hinein. Und er braucht Formen, um diese Reifung zu vollziehen. Die Maß Bier mit dem Vater, das Glas Wein bei der Konfirmation, der erste Rausch mit Freunden – das alles sind keine Jugendsünden, sondern Lernfelder. Der Mensch wächst nicht im Labor, sondern im Leben. Die politische Reife beginnt nicht im Wahlstudio, sondern im Alltagsurteil. Wer dem jungen Menschen die eine Form erlaubt, aber die andere verweigert, betreibt Selektion, keine Bildung. Der freie Bürger ist nicht derjenige, der alles darf – sondern derjenige, der etwas nicht tun muss. Und das lernt er nicht durch Verbote, sondern durch Maß. Ein Staat, der ihm dieses Maß verweigert, traut ihm nichts zu. Wer heute Jugendlichen das Recht auf Bier verweigert, aber das Wahlrecht gewährt, spielt ein gefährliches Spiel. Er delegitimiert nicht nur kulturelle Normalität, sondern politisiert seine eigene Pädagogik. Es geht nicht um Alkohol – es geht um das Menschenbild. Und um die Frage: Was darf der junge Mensch selbst entscheiden? Und was wird ihm als gefährlich, schädlich, toxisch verboten? Die Antwort der Regierung lautet: Wähle mit 16, aber trink mit 18. Sie verwechselt die Urne mit der Freiheit. Und sie offenbart dabei: Das eigentliche Ziel ist nicht Schutz – es ist Gestaltung des Menschen nach Maßgabe einer ideologischen Agenda. Der Bürger aber, so wusste schon der alte Schmitt, ist nicht Objekt der Moral – sondern Subjekt der Entscheidung. Auch der jungen. Auch mit einem Bier in der Hand.