Gewollter Interessenkonflikt: Zwei Drittel der deutschen Abgeordneten haben in Windkraft investiert

Genau wie um den Migrations- oder Ukraine-Wahn hat sich auch aus dem Klimawahn eine milliardenschwere Industrie entwickelt. Eine Politik, die Deutschland unermesslichen Schaden zufügt, bedeutet für einige wenige Profiteure erhebliche Gewinne. Damit dies so bleibt, wird die jeweilige falsche Politik zur moralischen Großtat aufgeblasen, zu der es keine Alternative gibt. Dies gilt auch für die gegen jede Vernunft vorangetriebene Verschandelung des ganzen Landes mit den unsäglichen Windrädern, obwohl diese die Stromversorgung nicht annähernd abdecken können und nichts als ungeheure Umweltschäden verursachen.

Warum dies so ist, enthüllt der Windkraftentwickler und Insider Dieter Hahn, der als Sprecher einer Bürgerinitiative Aufklärung betreibt und auch ein aufschlussreiches Video zu dem Thema veröffentlicht hat. Daraus geht hervor, dass Windenergie zwar zu einer Goldgrube für einige Investoren geworden ist, ansonsten aber nichts als mittel- und langfristige Schäden auslöst und nur mit ungeheurem und unverhältnismäßigem Aufwand zu betreiben ist. Die Gründe sind kritischen Zeitgenossen, die sich auch jenseits öffentlich-rechtlicher Propagandablasen informieren, seit langem bekannt: Windräder arbeiten nur zeitweise. Solange kein Wind weht, stehen sie naturgemäß still.

Ewigkeitsschäden durch „grüne“ Umweltzerstörung

Dennoch benötigt jedes einzelne einen eigenen Anschluss; es gibt viel zu wenige Verteilnetze und Umspannwerke, viele Anlage sind gar nicht oder nur teilweise an das Stromnetz angeschlossen. Sie sind nicht einmal im Entferntesten eine Alternative zu Atomkraftwerken, die von den Energieversorgern ohne Subventionen und aus eigenen Mitteln errichtet wurden, stets kostendeckend arbeiteten und Gewinne abwarfen. Nichts davon gilt für Windkraftanlagen.

Allein durch politische Manipulationen in Form des Energieeinspeisegesetzes (EEG) garantieren Windkraftanlagen ihren Investoren sichere Renditen ohne Risiko – dank plan- statt marktwirtschaftlicher “Anreize” also. Selbst wenn gar kein Netzanschluss existiert, reicht oft bereits die bloße Baugenehmigung, um Fördergelder einzustreichen – und diese Baugenehmigungen können mehrfach verlängert werden, sodass jahrelang Anlagen gefördert werden, die noch keinerlei Strom produzieren. Hinzu kommt, dass die Rotorblätter mit PFAS-Beschichtungen überzogen sind, um Vereisung zu verhindern. Diese sind nicht abbaubar und reichern sich in Wildtieren und Pflanzen an, was zu „Ewigkeitsschäden“, sprich: zur nachhaltigen Kontamination der Umwelt und damit zum Tod unzähliger Tiere und Pflanzen führt. Schätzungsweise 150 Kilogram PFAS werden pro Anlage und Jahr durch Abrieb in die Umwelt freigesetzt, erläutert Hahn.

Sabotage im Fieberwahn

Umso skandalöser ist da, dass Hahn zufolge inzwischen 70 Prozent aller Bundestagsabgeordneten (!) Anteile an Windkraftparks oder -anlagen halten – was nicht nur auf weitreichende Lobbyinteressen hindeutet, sondern auch eine objektive politische Beschlussfassung mit notwendigen Korrekturen dieses Energiemodells im Bundestag verunmöglicht, da natürlich keiner gegen seine eigenen finanziellen Vorteile abstimmen wird. Diese Verfilzung und Form von “weicher ”Korruption war offensichtlich von Beginn an politisch gewollt, um dieser ideologietriefende Industriesackgasse dauerhaftes Fortbestehen zu ermöglichen: Hahn verweist darauf, dass die Ausgestaltung des EEG sei maßgeblich durch den Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie beeinflusst worden sei.

Im Rahmen der Bürgerinitiative nutzt Hahn seine jahrzehntelange Expertise nun, um auf diesen ungeheuerlichen Missbrauch und Lobbyismus aufmerksam zu machen. Durch seine Aufklärungsarbeit konnte er bislang immerhin den Rücktritt eines Kreisbauamtsleiters und eine Pause von Genehmigungsverfahren erreichen; sein Video entlarvt nun einmal mehr, welcher verbrecherische energiepolitische Irrsinn in diesem Land auf dem Rücken und mit dem Geld der Steuerzahler getrieben wird. Von den Folgen dieser Sabotage im Fieberwahn wird sich Deutschland auf Generationen nicht erholen, möglicherweise nie.