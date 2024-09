Gezielter Pager-Angriff auf Hisbollah-Terroristen – aber Israel steht trotzdem wieder am Pranger

Als gestern im Libanon hunderte, wenn nicht gar tausende ferngezündete Pager-Geräte explodierten, die nachweislich von Hisbollah-Angehörigen genutzt wurden, war die Aufregung im Nahen Osten enorm. Laut den libanesischen Behörden gab es über 2.800 Verletzte und neun Tote. Über das technische Knowhow für eine derartige Aktion verfügen nur sehr wenige Staaten in der Welt; doch auch ohne diese Feststellung liegt nahe, dass dieser Anschlag allem Anschein nach von Israel verübt wurde. Die gezielte Eliminierung von Terroristen und feindlichen Militärs durch präparierte Pager, die an Führungspersonen, Kämpfer und aktive Mitglieder der radikal-islamischen, vom iranischen Mullah-Regime unterstützten Terrororganisation Hisbollah geliefert wurden, stellt eine Art der intelligenten gezielten Kriegsführung dar, die genau das elegant umschifft, was Kritiker jeglicher israelischer Selbstverteidigung ständig anprangern: Dass nämlich Kollateralschaden und unschuldige Opfer bei jeder militärischen Aktion zu beklagen seien. Hier traf es mit geradezu chirurgischer Präzision so gut wie ausnahmslos die ”richtigen”. Doch statt diese Form zielgenauer Operation ausdrücklich zu loben, löst auch diese Maßnahme vom linken bis zum rechten Lager im Westen wieder die ewig gleichen negativen Reaktionen aus – womit erwiesen ist, dass die Leitmotive der “Israelkritik“ eben doch Antisemitismus und groteske Voreingenommenheit sind.

Der jüdische Staat kann wahrhaftig tun, was immer er will, um sich vor dem Dauerterror seiner islamischen Feinde zu schützen, die ihn von der Landkarte fegen wollen – es ist immer verwerflich, falsch, bösartig, unverhältnismäßig. Für seine Feinde gilt: Die Juden sind an allem schuld – und sie sollen sich gefälligst wehrlos abschlachten lassen, weil jede Gegenwehr ansonsten den gegen sie gerichteten mörderischen Hass rechtfertigt. Selbst jetzt, nach dieser mit stupender, geradezu klinischer Genauigkeit ausgeführten Aktion so gut wie ohne zivile Opfer, wird nun wieder von “Völkermord”, der “Ermordung von Zivilisten” und “Verstößen gegen das Völkerrecht” oder einer von Israel verschuldeten ”weiteren Eskalation” fabuliert. In dasselbe Horn wird seit fast einem Jahr bei jeglichen auch nur einseitig behaupteten, angeblichen zivilen Opfern der israelischen Militäraktion gegen die Hamas im Gazastreifen gestoßen.

Auch Snowden mit übler Anti-Israel-Hetze

Ein Journalist und intimer Kenner der israelischen Verhältnisse kommentierte die Operation mit den Worten: „Ein genialer Schachzug, falls es durch Israel gemacht wurde. Die Pager waren zu 100 Prozent in den Händen der Hisbollah und besser kann man nicht zuschlagen, wenn man keine zivilen Opfer haben möchte.“ Doch so etwas bringt die notorischen Israel-Hasser nicht aus dem Konzept. Natürlich sonderte auch der als “Whisteblower” gefeierte, hochumstrittene Edward Snowden seinen unsäglichen Relativismus ab. Er schrieb: ”Was Israel gerade getan hat, ist mit jeder Methode rücksichtslos. Sie haben unzählige Menschen in die Luft gesprengt, die gerade Auto gefahren sind (d.h. Autos, die außer Kontrolle geraten sind), eingekauft haben (deine Kinder stehen mit dem Kinderwagen hinter ihm in der Kassenschlange) usw. Das ist nicht von Terrorismus zu unterscheiden.” Belege für diese Behauptungen blieb Snowden freilich schuldig. Vermutlich hätte er sich 1944 auch über zivile Opfer beim Stauffenberg-Attentat in der Wolfsschanze empört.

Merke: Israelis sollen sich offenbar massakrieren, vergewaltigen und mit Abertausenden von Raketen beschießen lassen, ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen, nur um die Gemüter derjenigen zu beruhigen, die sonst zu den weltweiten Gewaltexzessen des Islam schweigen oder sogar noch Verständnis dafür aufbringen. Der Vorfall ist für die Terrormiliz und ihre iranischen Gönner jedenfalls eine weitere maximale Demütigung. Nachdem Israel Ende Juli mutmaßlich bereits den Hamas-Chef Ismail Hanija unter den Augen der Mullahs in Teheran eliminiert und damit tiefe Trauer beim linken Medienkartell ausgelöst hatte, hat die gestrige Operation im Libanon nicht nur dazu geführt, dass man sich noch mehr Informationen über die Organisationsstruktur der Hisbollah verschaffen konnte, sondern eine ganze Horde von Terroristen vor aller Welt buchstäblich ”entmannt” – da die explodierten Pager sich meist in den Hosentaschen befunden haben dürften, wie Publizistin Tatjana Fensterling süffisant kommentierte. Während der Westen dem islamischen Terror weitgehend wehrlos gegenübersteht, hat Israel also wieder einmal gezeigt, wie sich ein kampfbereites Land verhält, das noch an seinem Überleben interessiert ist.