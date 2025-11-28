Gießen droht der Ausnahmezustand: Linker Terror gegen eine demokratische Gründungsveranstaltung

Am Wochenende wird in Gießen Ausnahmezustand herrschen. Zehntausende „Demonstranten“ und linke Polit-Aktivisten, die meisten von ihnen aggressiv bis extrem gewaltbereit, wollen den AfD-Bundeskongress, auf dem sich die AfD-Jugend gründen will, stören. Behörden und Einsatzkräfte rechnen mit dem Schlimmsten; Rettungsdienste und Kliniken haben zu Blutspenden aufgerufen und organisieren Notschichten. Dieser Extremismus geht allein von denen aus, die vorgeben, die „Demokratie“ zu verteidigen. Dabei sind die einzige Bedrohung für Freiheit und Demokratie in diesem Land genau diese linksradikalen Kräfte.
Diese Gegendemonstranten werden aus allen Teilen der Bundesrepublik mit Bussen herangekarrt. Man darf gespannt sein, wer dieses letzte Aufgebot finanziert – private Netzwerke, Gewerkschaften, Parteien, sonstige staatlich alimentierte Strukturen oder politisch motivierte Stiftungen? Vor allem die linksradikale Amadeu-Antonio-Stiftung macht schon ordentlich Stimmung gegen die AfD und frohlockt über das Aufgebot der Demokratiefeinde:
In einer Demokratie ist es völlig legitim, dass sich eine Jugendorganisation gründet. Das ist kein Makel, sondern Ausdruck politischer Freiheit. Umso befremdlicher ist die Rolle einer sogenannten „Stiftung“, die diese jungen Menschen bereits im Vorfeld als „rechtsextrem“ brandmarkt – ohne Urteil, ohne Verfahren, ohne Beweise. Das ist keine politische Bildung, das ist politische Diffamierung. Ebenso legitim ist es, in einer Demokratie zu demonstrieren. Doch die aktuell als hoch eingestufte Gefahrenlage in Gießen geht nicht von friedlichen Bürgern oder gar den jungen Leuten der zu gründenden Jugendorganisation aus, sondern von linken bis linksextremen Gegendemonstranten, die bereits öffentlich angekündigt haben, sie wollten „Gießen brennen sehen“ (!). Wer mit solchen Drohungen auftritt, stellt sich außerhalb jeder demokratischen Kultur.
Von den „Massen“ kann jedenfalls keine Rede sein: 50.000 Demonstranten bei 83 Millionen Einwohnern entsprechen gerade einmal rund 0,06 Prozent der Bevölkerung. Das ist keine Volksbewegung – das ist eine gut organisierte Minderheit. Und diesen versprengten Haufen darf man getrost als das letzte Aufgebot eines Machtkartells ansehen, das sich weigert, demokratisch abgewählt zu werden. Ich werde vor Ort sein und mir ein eigenes Bild von den Geschehnissen machen. Wir sehen uns in Gießen!
8 Antworten
Hoffentlich geht das gut aus!
Ich fürchte, NEIN, wird es nicht.
Eine Schande!
wer bezahlt die ?? na die die mehrheit in diese elendigen Koalitionen gewählt haben,es sind ja nur unsere Steuern die da gegen uns verschwendet werden.Am Ende werden wir wie Chile,nur wirds kälter…
Einem Staat, der eine verbrecherische
Stiftung mit Geld unterhält, ist nicht zu
trauen.
Das sind genau die Vorfeldakteure, wie
im „Dritten Reich“.
Demokratie ist, wenn ich dem Anderen
seine Meinung akzeptiere.
Auch wenn sie vielleicht falsch ist.
Linke Dooflappen werden dies aber
nie begreifen.
Sie wollen es ja auch nicht!
Kriegt die AfD etwa 50.000 in das bestimmt nicht gerade metropolenhafte Gießen?? Oder sind schon an die 100 Hansel ein traumhaftes Ergebnis?? Toll, wie mal wieder der Steuermichel die Gewaltkirmes dieser dämlichen Linkskrawallos blechen darf! Den Polizisten einen reibungs- und verletzungslosen Einsatz! Die Idiotie-Psycho hat die Massen wieder erreicht, es wird erneut gefährlich in unserem Land!
Kürzlich las ich in den „unabhängigen“ Medien die von den deutschen Mainstream-, System- oder auch Qualitätsmedien völlig unterschlagene Mitteilung, dass Frankreich immer mehr in einen Bürgerkrieg hineintaumelt. Die Franzosen haben es leider versäumt, in ihrem Haus für Ruhe und Ordnung zu sorgen und das Feld mehr und mehr radikaleren Kräften der ultra-linken Szene überlassen. Aber langsam, jedoch unaufhörlich schwappte dieser extreme links-faschistischen Sumpf auch über die Rheingrenze ins östliche Nachbarland hinein. Eine Frau Merkel hat es blendend verstanden, sich diese Elemente für ihre Machterhaltung dienlich zu machen und es gelang ihr mit dieser Strategie außerordentlich erfolgreich, sogar auch noch der von ihr niemals geliebten Partei, der CDU, ihren DDR 2.0 Stempel aufzudrücken. Man ließ in der Folgezeit die linken bis ultralinken Kräfte ein ums andere Mal gewähren und sieht sich aktuell in der Lage, über keinerlei Rezepte zu verfügen, diesem üblen Tun Einhalt gebieten zu können. Man hat den Zeitpunkt versäumt, die Chaoten von ANTIFA und ihrer Apologeten in die Schranken zu weisen, sodass es leider auch bei uns demnächst zu französischen Verhältnissen kommen könnte. Gibt es da nicht bereits 2013 eine Vorahnung zu einem analogen Prozedere, denn Udo Ulfkotte (1960 – 2017) beschrieb in jenem Jahr ein durchaus mögliches Szenario der linken Gewalt, mit dem Titel „Vorsicht Bürgerkrieg – Was lange gärt, wird endlich Wut“. Zur enthemmten extremen Gewalt von links gegen den demokratischen Rechtsstaat fallen mir auch die von Johann Wolfgang von Goethe dem Dr. Faustus in den Mund gelegten Worte ein: „Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär’s, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element“.
ein haufen ideologischer zombies, die zu dumm sind um zu begreifen, dass energiewende und klimalüge bereits mehr menschen getötet hat, als am wochenende in giessen aufschlagen werden. politische marionetten, eine jugend, zu einfältig zu realisieren, dass sie sich genau von denen führen lassen, die sie vermeinen zu bekämpfen. die globalen eliten und ihre NGOs gestalten sie zu furys und sexuellen notdürften, machen aus ihnen geistige ruinen, welche sich wie ein sklavenheer manoevrieren lassen und dabei immer noch glauben, es wären ihre eigenen ideen und netzwerke.
in meine augen leider auch durchaus die folgen der erziehung einer gesellschaft, welche kinder jahrelang zwischen tv und internet alleine gelassen hat, aus welchen gründen auch immer.
wäre ich mobil, würde ich mir das spektakel auch angucken und video dokumentieren. viel glück, giessen.
Rechtsextremismus hat keine Platz, da der Linksradikalismus schon alles besetzt hat,
Hier gibt es nur eine Lösung. Schlagstock frei und auf die Fresse, alles andere wird die Zukunft noch verschlimmern.
Dazu hier meine Bitte an die Rettungskräfte und die Krankenhäuser.
Wird ein Demonstrant verletzt und muss eingeliefert werden, dann bitte auf „Vorkasse“ verweisen .Ich habe keine Lust für diese Demokratie Feinde auch noch zu bezahlen. Man schaue sich die Demonstrierenden an, und da kommt man zu dem Schluss, mindestens 90% leben von staatlichen Zuwendungen!
Und wenn die Eltern sich so ein verquertes Kind groß gezogen haben, müssten sie auch für die Folgekosten aufkommen. Denn diese werden nie von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können!