Gipfel der Verblendung und Realitätsferne: “Spiegel”-Amann ist nicht mehr von dieser Welt

Zu den wohl übelsten Erscheinungsformen des deutschen Journalistenmainstreams gehört fraglos die stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin Melanie Amann. Seit Jahren fällt sie durch ihren arroganten Bevormundungsdrang und ein stupendes Ausmaß an Bürgerverachtung auf. Dies stellte sie erst am Mittwoch wieder unter Beweis – bei ihrem jüngsten abgehobenen Auftritt bei Sandra Maischberger: Als der Ex-“Tagesthemen”-Moderator Ulrich Wickert die reale Tatsache benannte offen aussprach, dass sich Frauen in Hamburg nicht mehr auf den einstmals als Flaniermeile weltberühmten Jungfernstieg trauen würden, gab sich Amann pikiert und mimte distanzierte Überraschtheit: Naserümpfend bestritt sie den Wahrheitsgehalt von Wickerts “Behauptung” und faselte von lediglich „anekdotischer Evidenz“. Herablassend und verlogen fragte sie: „Ich wohne ja nicht in Hamburg, aber ist es wirklich so, dass Frauen sich nicht mehr trauen, dorthin zu gehen?“ – als sei dieser Umstand nicht nur in der Hansestadt selbst, sondern auch längst bundesweit wohlbekannt, übrigens sogar dokumentiert durch zahlreiche Reportagen, Berichte und übrigens auch Polizeimeldungen.

Wickerts Standpunkt alleine schon angesichts der schlechterdings von niemandem mehr bestreitbaren eskalierenden Migrantengewalt als quasi hanebüchene Stammtischparole abzutun, zeugt von einer selbst für die frei relotierende Blase des ehemaligen Nachrichtenmagazins bemerkenswerten Realitätsblindheit. „Und ist das jetzt so ’ne … Hat Ihnen das jemand erzählt, haben Sie das irgendwo gelesen, oder was ist da die Grundlage? Das ist doch eine Behauptung, die Sie hier in den Raum stellen“, fuhr Amann Wickert an und stellte ihn als alten weißen Trottel hin, der irgendwelchen reaktionären Unsinn nachplappert oder gleich selbst erfindet. Die Sprache und das ganze schnippische Gebaren, mit dem sie dies vorbrachte, waren schier unerträglich. Dabei konnte sie sich mit Angriffen auf Wickert gar nicht genugtun. „Ich weiß jetzt nicht, ob Sie jede Frau in Hamburg gefragt haben, aber da würde ich doch mal ein kleines Fragezeichen hinter die anekdotische Evidenz setzen“, stichelte sie und warf ihm vor, er könne doch „so nicht Informationen verbreiten, also auf dieser Basis, tut mir leid“. Sie sei zwei Tage die Woche in Hamburg und davon höre sie nun “zum ersten Mal”.

Selbstgefällig und abgehoben

Das könnte sogar stimmen: Denn außer ihrer eigenen Echokammer, wo es so etwas wie migrantische Gewalt nicht gibt und nicht geben darf, kennt Amann nichts und niemanden. Hätte Wickert mit bloßer „anekdotischer Evidenz“ behauptet, dass die AfD immer rechtsradikaler würde oder AfD-Wähler Hamburger Frauen auflauern, hätte Amann begeistert zugestimmt. Ihr selbstgefälliges und abgehobenes Verhalten hat offenbar inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass man sie selbst beim „Spiegel“ nicht mehr ertragen kann. Chefredakteur Dirk Kurbjuweit will sie lieber heute als morgen loswerden. Nach Informationen von „Nius“ hat Amann, die zu den fanatischsten Trommlerinnen für immer rigidere Corona-Maßnahmen gehörte, damals sogar dafür plädiert, die E-Mail-Korrespondenz einer Kollegin zu überprüfen, die nicht völlig auf Linie war und „vor ihrem Abgang eine Corona-Story unseres Wissenschaftsressorts geleakt hat“ – und zwar an den Virologen Klaus Stöhr, in Amanns Worten „so ein Corona-Verharmloser“. Die „Spiegel“-Chefredaktion bestätigte gegenüber „Nius“ sogar, dass man eine digitale Durchsuchung der Mails tatsächlich erwogen, sich aber dagegen entscheiden habe.

„Das dienstliche E-Mail-Postfach der ehemaligen Mitarbeiterin wurde nicht geöffnet und nicht ausgewertet. Wegen erhobener Vorwürfe zur Offenlegung von Recherchen wurde damals zwar eine Untersuchung kurzzeitig geprüft. Die Verantwortlichen, auch die gesamte Chefredaktion, entschieden sich jedoch dagegen, weil ein solcher Schritt unverhältnismäßig sei. Die Berichterstattung des Spiegel über die Corona-Pandemie spiegelt bis heute unterschiedliche Perspektiven in Gesellschaft und Wissenschaft wider“, behauptete man mit unglaublicher Dreistigkeit. Auch dieser Vorgang bestätigt, um was für einen zutiefst fragwürdigen Charakter es sich bei Amann handelt. Sie ist nichts als eine autoritäre, abgehobene Blasenjournalisten ohne jedes Berufsethos. Amann und ihre viel zu vielen ähnlich tickenden Kollegen wurden einfach zu spät geboren. Im Dritten Reich wäre diese journalistische Matrone als Hauptschriftleiterin eine Zierde der Reichspressekamer gewesen. Heute reagieren solche “Journalisten” ihre faschistoiden Instinkte an Gegnern des Linksstaates ab und inszenieren sich dabei auch noch als Retter der Demokratie.