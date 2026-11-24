Rechts wird man nicht, so heißt es, indem man den Rechten zuhört, sondern den Linken. Da ist was dran. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass das, was Linke erzählen, so widersprüchlich und inkonsistent ist, dass sie offensichtlich nicht einmal selbst davon überzeugt sind. In der vorliegenden dreiteiligen Serie soll dieser verleugnete Selbstbetrug am Beispiel zentraler politischer Streitthemen herausgearbeitet werden. Im ersten Teil ging es um Gewalt, Terrorismus und Antisemitismus. Der vorliegende zweite Teil widmet sich dabei dem Komplex Zusammenleben, Frauen und Alltagskonflikte.

Wie sah die Willkommenskultur eigentlich in der Praxis aus? Dazu gab es ein amüsantes Experiment aus Schweden. Ein rechter Journalist befragte Passanten, ob sie einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnehmen würden. Wenn dies bejaht wurde, trat augenblicklich ein „Ali“ ins Bild und die rein hypothetische Frage wurde schnell zu einem konkreten Szenario. Plötzlich war dann doch kein Zimmer mehr frei, ein Urlaub stand bevor oder ein Familienmitglied war erkrankt… In Deutschland wurde das Experiment übrigens von Michelle Gollan wiederholt, Feroz Khan spielte dabei seine Rolle als „Omar“. Dass das Ergebnis ähnlich ausfiel, muss wohl nicht eigens betont werden.

Da die Flüchtlingsheime 2015 schnell überlastet waren, baten einige Organisationen die Bevölkerung, Gästezimmer oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen. Viele Deutsche waren damals grundsätzlich bereit, Syrer privat aufzunehmen – allerdings mit einer Einschränkung: Sie wollten Frauen mit Kindern aufnehmen, aber keine Männer. Die Leiterin von „Flüchtlinge willkommen“ klagte: „Das ist kein Wunschkonzert!” Lediglich eine bereits bestehende reine Frauen-WG, erklärte sie, dürfe eine solche Anforderung stellen. Hilfe für besonders schutzbedürftige Gruppen wie Frauen und Kinder gilt als besonders tugendhaft. Offenbar war vielen Vertretern der Willkommenskultur zugleich klar, dass ein Mann im Zweifelsfall mehr Stress machen kann als eine Frau. Und wenn ein 50-jähriger Rudolf oder Günther seine Dachgeschosswohnung einer 19-jährigen Syrerin anbot, hatte er vielleicht noch ganz andere Gedanken. Das zeigt: Wenn selbst besonders hilfsbereite Menschen ausdrücklich Frauen und Kinder aufnehmen wollten, alleinstehende Männer aber nicht, muss ihnen klar gewesen sein, dass die Fernsehbilder nur einen Teil der Wirklichkeit zeigten. Und das taten sie ja auch nicht.

Akteure statt Beobachter

Kai Gniffke, späterer Vorsitzender der ARD, räumte schon kurze Zeit nach der Grenzöffnung offen ein: “Wenn Kameraleute Flüchtlinge filmen, suchen sie sich Familien mit kleinen Kindern und großen Kulleraugen aus. Tatsache ist aber, dass 80 Prozent der Flüchtlinge junge, kräftig gebaute alleinstehende Männer sind. Wir müssen sensibel sein, damit die Bildauswahl nicht allzu sehr auf Kinder fokussiert wird.” Die dpa-Korrespondentin Kristina Dunz gestand 2017: “Viele von uns, ich gehöre auch dazu, haben 2015 vor lauter Begeisterung über eine nicht für möglich gehaltene Willkommenskultur in Deutschland mehr die Bilder von geflohenen Frauen und Kindern gesehen und nicht zugleich das Verhältnis zu der viel größeren Zahl der männlichen Flüchtlinge dargestellt und die daraus folgenden Anforderungen und Probleme erkannt.” Auch Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der “Zeit“, blickt selbstkritisch auf diese Phase zurück: “Wir haben uns nicht nur zu Beobachtern, sondern auch zu Akteuren dieser ‚Refugees Welcome‘-Bewegung gemacht. […] Wir waren aber zumindest in der Anfangszeit geradezu beseelt von der historischen Aufgabe.” Über so klare Worte könnte man sich freuen; doch leiteten sie in irgendeiner Form eine Kehrtwende ein? Eben!

In vielen Schwimmbädern häuften sich nach 2015 sexuelle Übergriffe. Auch in München: Um die Belästigungen einzudämmen, entstand dort eine Broschüre, die unter anderem auf Arabisch, Somalisch, Dari und Paschtu erschien (die beiden letztgenannten Sprachen werden in Afghanistan gesprochen). Herausgegeben wurde sie von den Münchner Stadtwerken, den Betreibern der städtischen Schwimmbäder. Verfasst wurde die Broschüre jedoch von der Gleichstellungsstelle, der Antidiskriminierungsstelle und der Stelle für Interkulturelle Zusammenarbeit; also nicht von Rechten, sondern ausdrücklich von Linken. Und gerade deshalb ist diese Broschüre in mehrerlei Hinsicht so verräterisch. Denn ganz Offensichtlich gibt sie zu, dass viele Flüchtlinge Frauen nicht respektieren und zudem nicht ausreichend Deutsch sprechen. Auch der geringe Textanteil und die dominierende Bildsprache sind ein Eingeständnis, dass die Flüchtlinge nicht einmal in ihrer eigenen Sprache lesen können. Denkt man ein wenig nach, stößt man sogar auf eine weitere, letzte Ebene: Damals sprachen die meisten Flüchtlinge Arabisch. Afghanen bildeten dagegen eine vergleichsweise kleine Gruppe. Dari und Paschtu sind die beiden wichtigsten Sprachen Afghanistans; viele Afghanen sprechen jedoch beide. Nur etwa 2 Prozent der damaligen Flüchtlinge waren Afghanen, die ausschließlich Paschtu und kein Dari sprachen. Eine Übersetzung ist gleich aufwändig, unabhängig davon, wie viele Menschen sie erreicht. Die Tatsache, dass man selbst die letzten 2 Prozent noch erreichen wollte, spricht dafür, dass man wohl erahnte, dass auch innerhalb der Gruppe der Flüchtlinge Afghanen durch ihr traditionelles Frauenbild bei der Zahl der sexuellen Belästigungen besonders herausragten.

”Karim, ich muss dich abschieben!“

Die Vielzahl der Flüchtlinge wurde in mehreren Einrichtungen im ganzen Land untergebracht. Dabei waren viele Bürger schnell zur Stelle, um bei den kleinen Problemen im Alltag oder bei Behördengängen et cetera zu helfen. Man darf annehmen, dass viele dieser Helfer selbst eher dem linken Spektrum entstammen. Umso mehr haben es ihre Schilderungen in sich. Eine Flüchtlingshelferin aus Bremen hielt fest: “Manchmal, wenn ich ein T-Shirt anhabe, ertappe ich mich dabei, wie ich im Spiegel schaue, ob man vielleicht die Brustwarzen sieht. Dann zieh ich noch was drüber. Ist das jetzt Respekt vor der anderen Kultur oder bereits ein Zurückweichen in die alten Muster?” Eine Kollegin aus Hamburg hatte ähnliche Erfahrungen gemacht: “Wenn ich ehrlich bin, dann ist die Zusammenarbeit mit 90 Prozent der Flüchtlinge, die ich treffe, eher unangenehm und leider nicht so, wie ich mir das vorher gedacht habe. […] Für uns Frauen haben sie oft nur verächtliche Blicke übrig – oder eben aufdringliche. Sie pfeifen einem laut hinterher, rufen einem dann noch etwas in einer fremden Sprache nach, was ich und die meisten meiner Kolleginnen nicht verstehen, lachen. […] Ich habe begonnen, mich anders anzuziehen. Ich bin eigentlich jemand, der gern auch mal etwas engere Sachen trägt – aber jetzt nicht mehr. Ich ziehe ausschließlich weit geschnittene Hosen und hochgeschlossene Oberteile an.“

Im Herbst 2015 wurden etwa 100 Flüchtlinge in der Turnhalle eines brandenburgischen Gymnasiums untergebracht. Der Direktor riet seinen Schülerinnen von Blickkontakt ab und empfahl ihnen, keine Miniröcke mehr zu tragen. In einem ähnlich gelagerten Fall in Bayern verfasste der örtliche Direktor ein Schreiben an die Eltern: “Die Asylbewerber sind von ihrer eigenen Kultur geprägt. Da unsere Schule in direkter Nachbarschaft ist, sollte eine zurückhaltende Alltagskleidung angemessen sein, um Diskrepanzen zu vermeiden. Durchsichtige Tops oder Blusen, kurze Shorts oder Miniröcke könnten zu Missverständnissen führen.” Ein “taz”-Autor nahm einen Flüchtling bei sich zu Hause auf. Sein genervtes Fazit nach einem Jahr: “Karim, ich muss dich abschieben.” In Hamburg wollte eine Flüchtlingshelferin feministische Themen wie Verhütung, Scheidung und häusliche Gewalt ansprechen. Weil sie erheblichen Widerstand erwartete, tarnte sie dieses Angebot als Häkelkurs: “Der Häkelbüddelklub ist unverdächtig, dorthin lassen die Männer die Frauen gehen.”

Offenbarung im Flirtkurs

In Bremen dolmetschten häufig männliche Flüchtlinge für geflüchtete Frauen. Die Frauen scheuten sich jedoch, ihre Probleme offen anzusprechen. Deshalb pochte die Gleichstellungsbeauftragte darauf, gezielt Dolmetscherinnen anzuwerben. Ähnliche Bedenken äußerte der Lesben- und Schwulenverband: Auch Flüchtlinge, die einer sexuellen Minderheit angehörten, hätten Schwierigkeiten, sich anzuvertrauen, weil viele der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestellten Dolmetscher homophobe Ansichten verträten. Die traditionell SPD-nahe Arbeiterwohlfahrt (AWO) Essen veranstaltete 2016 einen “Flirtkurs”, den vor allem Syrer und Afghanen besuchten. Der Coach vermittelte neben üblichen Flirttipps vor allem klare Grenzen: „Sie müssen begreifen, dass nicht jeder Blick einer Frau gleich ein Flirt ist. Sie müssen lernen, wo die Grenzen sind.“ Vertreter von SPD, Grünen und Linken forderten in Bremen, Hamburg und Berlin eigene Flüchtlingsunterkünfte oder zumindest getrennte Bereiche, um Frauen und sexuelle Minderheiten vor Übergriffen anderer Bewohner zu schützen. Berichten zufolge gingen manche Frauen nur noch gemeinsam in die Duschräume. Die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping nahm sogar zwei schwule Flüchtlinge bei sich zuhause auf, weil sie in ihrer Unterkunft körperliche Bedrohungen erfahren hatten. Dennoch betonte sie in den folgenden Jahren immer wieder, wie wichtig Flüchtlinge für die deutsche Wirtschaft seien.

Im Frühjahr 2016 erarbeitete die rot-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalens eine “Demokratie-Broschüre” in mehreren Sprachen, darunter Arabisch. Dort hieß es unter anderem: “Frauen müssen ihren Ehemann, ihre Eltern oder andere Familienmitglieder nicht um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten, ein Konto eröffnen oder Verträge schließen möchten.” Und: „Frauen dürfen sich so kleiden wie sie möchten.“ Über sexuelle Kontakte stand darin zu lesen: “Ein ‚Stop‘ oder ‚Nein‘ ist unbedingt zu respektieren.” Den Grünen ist natürlich absolut klar, dass die Mehrzahl der Afghanen patriarchale Wertvorstellungen vertreten. Das betonen sie immer wieder, wenn es um die Abschiebung von Frauen nach Afghanistan geht. Dass ebendiese Männer in Deutschland zum Problem werden könnten, scheint der Partei wiederum auf wundersame Weise nicht einzuleuchten.

Wehe, es betrifft dich selbst

Schon 2010 veröffentlichte “Radio Berlin Brandenburg“ (rbb) die Reportage “Klassenkampf in Kreuzberg – Eltern gegen Multikulti”. Akademiker lebten gern in dem linksalternativen, multikulturellen Stadtteil, schickten ihre Kinder jedoch lieber auf Privatschulen oder in andere Stadtteile. Die “Zeit“-Redakteurin Verena Friederike Hasel berichtet, als ihre Tochter eingeschult werden sollte, sie habe sich zuvor zwei mögliche Schulen angesehen. Auf einem der Schulhöfe wurde kaum Deutsch gesprochen; das beeinflusste ihre Entscheidung: „Kann ich mich noch links nennen, obwohl ich für meine Tochter Homogenität statt Vielfalt gewählt habe?“ Die “Welt” berichtete über einen Mitbegründer der “taz”, der in Kreuzberg lebte und das Pech hatte, etwas zu nah an einer Grundschule mit 95 Prozent Migrantenanteil zu wohnen. Er klagte erfolglos gegen die Zuweisung: “Wir wollten ja keine Eliteschule. Wir wollten nur, dass unsere Tochter normale Startchancen hat. Wir merkten, dass Jette viel später flüssig lesen und schreiben lernte als Kinder von befreundeten Familien. Das hat sich locker um ein ganzes Jahr verschoben.” Er wandte sich sogar an Cem Özdemir, der ihm lediglich ausrichten ließ, er verstehe das Problem. Im gleichen Artikel äußerte sich auch der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit: “Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, dass er da seine Kinder nicht hinschickt.” Kleines Detail am Rande: Keiner der Fraktionsvorsitzenden des Kreuzberger Bezirksparlaments ließ seine Kinder eine Schule im eigenen Stadtteil besuchen.

Einige dieser Fälle liegen schon vor 2015. Man darf also annehmen, dass sich die Situation seither verschärft hat. Ein Dauerbrenner unter den linken Themen sind Mietpreise. Einerseits beklagen Politiker immer wieder den Wohnungsmangel; andererseits erklären dieselben bei der Aufnahme von Flüchtlingen: “Wir haben Platz!” Vor allem Grüne heißen Flüchtlinge gern willkommen – solange sie nicht in die eigene Nachbarschaft ziehen. Das zeigte sich 2013 im links-alternativen Bremer Stadtteil Ostertor. Die “taz” berichtete: „Natürlich heiße man Flüchtlinge willkommen. Woanders sei es aber besser für sie.“ Im örtlichen Beirat fürchtete man Drogenhandel und Ruhestörungen. Auch das Wort von den „Wirtschaftsflüchtlingen“ fiel. Manche Bewohner befürchteten zudem, zu viele Flüchtlinge könnten Fremdenfeindlichkeit schüren. Einen ähnlichen Fall schilderte der damalige SPD-Bezirksamtsleiter von Eppendorf, Harald Rösler: „Die Mehrheit in Eppendorf will bei der Unterbringung von Flüchtlingen mitwirken, aber sobald es um einen konkreten Standort geht, formiert sich Widerstand.“ Im betroffenen Stadtteil erzielte die AfD bei der Bürgerschaftswahl im letzten Jahr übrigens gerade einmal 2.9 Prozent.

Erhebliche Herausforderungen

Olaf Scholz, damals noch Bürgermeister, sagte gegenüber dem Hamburger Abendblatt: “Es kann doch nicht sein, dass überall, wo die Einkommensverhältnisse etwas besser sind, schnell beauftragte Anwälte gegen die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften vorgehen.” Ein “taz”-Redakteur sprach es offen aus und ließ seine Leser an einem inneren Monolog teilhaben: “Willst du offene Grenzen? Möchtest du, dass noch viele Millionen Flüchtlinge kommen? All die Müden, Armen und Heimatlosen, die Ausgebombten und Verzweifelten aus dem Nahen Osten? Es schmerzt, das zuzugeben. Aber die Antwort auf diese Fragen ist: Nein, lieber nicht. Ich würde ja gern behaupten, dass dieses Land problemlos fünf, zehn oder fünfzehn Millionen Geflüchtete aufnehmen könnte. Aber ich glaube nicht daran.” Ein Grünen-Spitzenpolitiker habe ihm anvertraut: „Für viele Grünen-Wähler hört der Spaß auf, wenn neben ihrer Tochter in der Grundschule zehn Arabisch sprechende Kinder sitzen.“

Vielerorts erwies sich das Zusammenleben mit Flüchtlingen als schwierig. Selbst vermeintlich einfache Alltagsfragen stellten die Beteiligten vor erhebliche Herausforderungen. Eine Lehrerin berichtete im “Deutschlandfunk”: “Die können keine Tabelle lesen, die können keinen Stundenplan lesen, die können nicht die Uhrzeit lesen.” In einer vom Bundesfamilienministerium geförderten Broschüre der AWO aus dem Juni 2015 war zu lesen: “Manche Flüchtlinge haben sehr gebrochene Bildungsbiografien. Sie haben einfach das Lernen nicht gelernt.” Und: „“Deutsche Pünktlichkeit‘ ist unser Maßstab – nicht unbedingt der Maßstab für Menschen aus anderen Ländern.“ Weiter hieß es da: “Auch unser Umweltbewusstsein, unsere Perfektion bei der Mülltrennung, unsere Art des Energiesparens – alles typisch deutsch und für die BewohnerInnen häufig völlig fremd.” Claudia Roth hatte bereits 2014 in der Bundestagszeitung „Das Parlament“ erklärt: “Syriens Nachbarländer sind mehr und mehr überfordert. Der Libanon mit 4,2 Millionen Einwohnern hat knapp zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die Türkei rund 1,8 Millionen. In Jordanien, einem der drei wasserärmsten Länder der Welt, sind Hunderttausende von Flüchtlingen angekommen. Das kann keine Infrastruktur, kein Staat lange durchhalten. Es droht eine Destabilisierung dieser Staaten, ein Kollaps. Die Gefahr ist ein weiterer Flächenbrand in einer Region, die eh schon brennt.“

Implosion aufgrund Völkervielfalt

Erwähnt man auf Social Media, dass die Geburtenraten der Nicht-Weißen stetig ansteigen, weiße Geburten in Frankreich bereits in der Minderheit sind und England bald folgen wird, müsste man von linker Seite eine von zwei Reaktionen erhalten. Entweder müssten sie sich darüber freuen: Wer Migration befürwortet, sollte sie demnach auch dann begrüßen, wenn die weiße Bevölkerung langfristig verdrängt wird. Oder sie müssten es mit einem Schulterzucken hinnehmen. Denn alle Menschen sind gleich. Und eine Gesellschaft würde mit 100 Prozent Japanern ebenso gut funktionieren wie mit 100 Prozent Deutschen oder mit 100 Prozent Afghanen. Tatsächlich aber heißt es bei ihnen, solche Überlegungen seien “Angstmache”, ein “Horrorszenario”, “rechte Verschwörungstheorien”. Damit geben Linke zu, dass man vor manchen Migranten eben doch Angst haben muss. Die gleichen Zahlen, die von links vehement abgelehnt werden, können aber ebenso auf ihren Applaus stoßen, wenn denn das Framing stimmt. Die Migrationsforscherin Naika Foroutan hatte 2010 unter dem Titel “Sarrazins Thesen auf dem Prüfstand” dessen Annahme, Deutschland würde “durch die stetige Zuwanderung bald in seinen Strukturen nicht mehr erkennbar sein und zukünftig mehrheitlich aus arabisch- und türkischsprechenden muslimischen Menschen bestehen“, noch klar zurückgewiesen. Später klang das deutlich anders. 2024 sprach Foroutan im Willy-Brandt-Haus zu migrantischen Politikern aus den linksgrünen Parteien. Sie erklärte, dass bereits im Jahr 2030 eine Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben werde: “Dieser demografische Wandel ist nicht einfach nur demografischer Wandel, sondern auch Machtwandel in allen Positionen.”

Während der Corona-“Pandemie” entstand auch der Begriff der “Patienten mit Kommunikationsbarriere”. Sind damit taubstumme Menschen gemeint oder etwa Behinderte? Nein, es geht dabei um Muslime. Die Ärzte wollten offenbar nicht offen sagen, dass Muslime häufiger auf der Intensivstation landeten, und vermieden das böse M-Wort, um sich nicht rassistisch zu äußern. Was sie dann aber irgendwie doch taten, weil sie damit Muslimen pauschal unterstellten, nicht richtig Deutsch sprechen zu können. Von linker Seite hört man außerdem häufig, koloniale Grenzziehungen hätten vor allem in Afrika verschiedene Ethnien in künstlich geschaffene Staaten gezwungen, deren Grenzen mit dem Lineal gezogen worden seien – was unweigerlich zu Konflikten führe. Oder sie verweisen auf Vielvölkerstaaten wie Österreich-Ungarn oder Jugoslawien, die aufgrund Völkervielfalt implodierten. In Deutschland hingegen gilt diese Logik plötzlich nicht mehr. Dann heißt es: “Vielfalt ist unsere Stärke.”

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Der dritte und letzte Teil dieses Beitrags erscheint in Kürze und befasst sich mit dem Themenkomplex Bildung, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Folgen.