Rechts wird man nicht, so heißt es, indem man den Rechten zuhört, sondern den Linken. Da ist was dran. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass das, was Linke erzählen, so widersprüchlich und inkonsistent ist, dass sie offensichtlich nicht einmal selbst davon überzeugt sind. In einer dreiteiligen Serie soll dieser verleugnete Selbstbetrug am Beispiel zentraler politischer Streitthemen herausgearbeitet werden. Der vorliegende ersten Teil widmet sich dabei dem Komplex Gewalt, Terror und Antisemitismus.

Sag mal… glauben die das wirklich? Das hat sich jeder wohl schon mal gefragt, wenn er auf Social Media mit einem Vertreter der “Willkommenskultur“ diskutiert hat. Flüchtlinge retten die Rente, retten das Pflegesystem, retten die Geburtenrate und sind ganz bestimmt nicht für Messerattacken oder „Unfälle“ auf Weihnachtsmärkten verantwortlich. Das kann man doch gar nicht glauben… oder? Stimmt! Denn Linke glauben es tatsächlich nicht. Zumindest unterbewusst wissen sie, dass all die Probleme, die das rechte Lager benennt, tatsächlich existieren, wenn es ihnen nur als Freudscher Versprecher herausrutscht. Oder wenn sie den jahrtausendealten Grundsatz „Wasser predigen, Wein trinken“ befolgen. Und manchmal geben sie es sogar offen zu! Vielleicht glauben sie, dass sich das Problem der Kriminalität mit genügend Sozialarbeitern lösen ließe. Doch so vehement sie es auch abstreiten: Insgeheim wissen sie, dass Migranten – zumindest der Durchschnitt derer, die Deutschland aufgenommen hat – deutlich gewaltbereiter als die Autochthonen sind. Glauben Linke also wirklich dass, es hier keinen Unterschied gebe? Die Antwort lautet: Nein, tun sie nicht. Wenn die Linken jeden, der eine Remigration fordert, als Rassisten und rechten Scharfmacher bezeichnen, wissen sie, dass all die Probleme, die er anspricht, der Wahrheit entsprechen. Aber der Reihe nach.

“Hoffentlich war es kein Kanake!”

Ein kürzlich bekannt gewordener Kommunikationsfehler gegenüber dem “Spiegel“ offenbarte, dass die Berliner Spitzenlinke Elif Eralp Angst vor dem Terrorsympathisanten Ibrahim Ibrahim hat, der in ihrem eigenen Landesverband bestens vernetzt ist. Öffentlich wollte sie das allerdings nie zugeben. Das zeigt: Linke wissen, dass der Islam gefährlich ist, sie möchten das Thema aber lieber totschweigen. Ein anderes Beispiel: Als vor einigen Monaten beim Terroranschlag auf den Berliner Christopher-Street-Day eine Frau starb, machten viele Linke reflexartig die AfD verantwortlich, die schließlich stets gegen Homosexuelle und Transsexuelle “hetze”. Der Täter Abdul Ballout war allerdings – Überraschung! – ein islamistischer Libanese. Damit standen die Linken vor jedem normal denkenden Menschen wie Volltrottel da. Aber das kann ihnen egal sein – schließlich können sie sich ja in der eigenen Bubble als aufrechte Kämpfer gegen Rechts inszenieren. Dabei wissen sie genau, dass die Wahrscheinlichkeit eines arabischen Täters deutlich höher ist. Die Popsängerin Nyya stand am Tag nach dem Anschlag auf einer Bühne unweit des Tatorts und sagte: „Das Erste, was ich gedacht habe, war: ‚Hoffentlich war es kein Kanake, hoffentlich war es eine christliche, weiße Person.‘“

In der “taz” wurde eine Freundin der ermordeten Maria Ladenburger vorgestellt, die sich darüber ärgert, dass die AfD deren Tod “instrumentalisiert” habe. Sie lasse sich nicht davon beeindrucken, dass Marias Mörder Flüchtling war: “Ich hatte gehofft, dass es nicht so ist, aber für mein Sicherheitsgefühl ändert das nichts.” Ganz so eindeutig war das aber offenbar nicht: Seit dem Vorfall trage sie stets Pfefferspray bei sich, bekennt sie. Der „Think Tank Migrationspolitik“ räumte ein, dass viele Linke nach jedem neuen Vorfall als erstes dächten: „Bitte lass es ein Rechtsextremer sein“. Ein verräterischer Reflex: Würden aber Rechtsextreme tatsächlich in einem solchen Ausmaß morden, müsste der Gedanke eigentlich lauten: „Es war bestimmt schon wieder ein Rechtsextremer.“ Kurz nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz, der sich in wenigen Wochen zum bereits zehnten Mal jährt, berichtete Redakteurin Lara Fritzsche in der “Süddeutschen Zeitung” über die Reaktionen in ihrem Freundeskreis: „Fast alle sagten gleich, sie hätten so sehr gehofft, dass der Attentäter kein Flüchtling sei.“

Nur instrumentalisierbare Opfer zählen

Wenn Terroranschläge und Messerattacken nichts mit dem Islam zu tun hätten, wären sie insgesamt sehr viel seltener. Und man würde eben nicht darauf hoffen, dass der Täter nicht muslimisch sei, weil dies in 92 Prozent der Fälle ohnehin zuträfe … und aus den gerade einmal 8 Prozent muslimischen Tätern würde man auch kein Pauschalurteil ableiten. 2016 ereignete sich im bayerischen Grafing eine Messerattacke mit einem Toten, bei der der Täter trotz erster Anhaltspunkte eben doch kein Islamist war. Die grüne Bürgermeisterin Angelika Obermayr meldete sich zu Wort: „Ich bin erleichtert, dass es ein deutscher Täter war. Und dass er nicht aus Grafing kommt.“ Ähnlich reagierte 2018 der heutige “Spiegel”-Journalist Jonas Schaible, als sich herausstellte, dass der Amokfahrer von Münster ein psychisch kranker Deutscher war. Um erleichtert auf den Tod eines unschuldigen Menschen zu reagieren, muss man wohl grün sein. Und es zeigt sich: Viele Linke interessieren sich nur dann für Opfer von Gewalt, wenn sie sich im “Kampf gegen Rechts” instrumentalisieren lassen. Man könnte auch einfach die Probe aufs Exempel machen. Wenn Linke wirklich glauben, dass der Täter ein Deutscher war, müssten sie unmittelbar nach einem „Vorfall“, solange der Täter noch unbekannt ist, bereit sein, darauf eine große Summe Geld zu wetten. Oder etwa nicht?

Nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz ließ der damalige Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel neue Anti-Terror-Poller installieren. Seine Begründung: „Diese Poller sind sicher, auf lange Sicht wahrscheinlich billiger und auf jeden Fall schöner im Stadtbild als etwa Bauschutt-Container.“ In Gütersloh wurden die Betonklötze wie Weihnachtsgeschenke verpackt: „Ohne die Schleifen sehen die Betonklötze bedrohlich aus. Mit den Schleifen wirken sie wenigstens schön weihnachtlich.“ Beim Augsburger Christkindlesmarkt werden die neu angeschafften Stahlblöcke mit Kräutern bepflanzt; Stadtverwaltung und Lokalpresse feiern die “einladende Begrünung” als ästhetischen Zugewinn. In Uelzen wurde über versenkbare Poller für die Innenstadt diskutiert. Der SPD-Politiker Klaus Knust verteidigte die zusätzlichen Schutzvorkehrungen: „Wir lassen uns die Fröhlichkeit nicht nehmen.“ Als ein örtlicher AfD-Politiker in der Sitzung entgegnete, solche Maßnahmen wären ohne die anhaltende„Durchlässigkeit unserer Grenzen“ gar nicht nötig, entgegnete die SPD, es sei „unlauter und schändlich“, sich in diesem Zusammenhang auf die Migration zu konzentrieren. Vielmehr seien „psychische Ausnahmesituationen“ die Ursache für die Anschläge. Die gleichen Politiker, die stets betonen, dass es keine Zunahme der Terrorgefahr gegeben habe, bemühen sich also, eben diese Terrorgefahr selbstieder einzudämmen – aber wollen dabei keinen Täterkreis benennen. Stattdessen loben sie sich noch für ihre städtebaulichen Maßnahmen.

Mehr Migration – mehr Kriminalität

Bereits 2015 wusste die Bundesregierung, dass sich die Flüchtlingswelle negativ auf Deutschland auswirken würde. CDU und SPD befürchteten mehr Terrorismus und Kriminalität sowie eine Belastung der Sozialsysteme. Das berichtet der Journalist Robin Alexander in seinem Buch “Die Getriebenen”. Wenn unsere Politiker es wussten – warum taten sie es dann trotzdem? Weil sie negative Presseberichte fürchteten, falls die Bundespolizei Flüchtlinge an der Grenze notfalls mit aller Härte abweisen würde. Merkel wollte keine “hässlichen Bilder“ an den Grenzen. Dafür gab – und gibt es weiterhin – diese hässlichen Bilder eben in unseren Städten. Niemand wollte damals, im Herbst 2015, der Schuldige sein; jeder versuchte, die Verantwortung auf den anderen abzuwälzen. Tagelang geschah nichts, während die Menschenmassen anwuchsen – bis es zu spät war. Als dann die Flüchtlinge „halt da“ waren, machte man aus der Not eine Tugend und erklärte das totale Scheitern zur humanitären Geste. Die Flüchtlingskanzlerin mit Selfies und “Wir schaffen das“ war geboren.

Das Ifo-Institut bescherte uns im vergangenen Jahr die eindrucksvolle Erkenntnis, dass Kriminalität durch Migration unter Berücksichtigung verschiedener Kontrollfaktoren nicht steigen würde. Was aber im Umkehrschluss heißt: Berücksichtigt man diese Faktoren nicht, steigt die Kriminalität eben doch. Ein Blick in die Studie zeigt die Grafik ohne Berücksichtigung dieser Kontrollfaktoren. Eine ansteigende Linie, die klar sagt: Mehr Migration – mehr Kriminalität. Dieser Zusammenhang hängt nicht mit der Migration als solcher, sondern mit der Qualität der Migranten zusammen. 2015 bis teilweise noch 2016 dominierte noch das Narrativ, es kämen vor allem Frauen mit Kindern sowie Ärzte und Ingenieure über die Grenze. Dass diese Darstellung nicht stimmt, gestehen viele Linke indirekt ein, indem sie Migrantengewalt verharmlosen: Weist man auf eine Messerattacke oder eine Vergewaltigung hin, heißt es dann reflexartig, es läge eben daran, dass viele der Flüchtlinge bildungsferne junge Männer seien. Mit etwa zeitlichem Abstand ist dann doch etwas Ehrlichkeit möglich. Der Bremer SPD-Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte 2025: “Hätten wir mehr Frauen und Kinder und nicht junge Männer aufgenommen, hätten wir jetzt viele Probleme nicht. Dann würden wir uns vielleicht eher über Kitaplätze statt über Kriminalität unterhalten.”

“Das Problem sind Männer” – oder eben doch nicht

In England trieben pakistanische “Grooming-Gangs” jahrzehntelang ihr Unwesen und vergewaltigten zahlreiche englische Teenagerinnen. Wie viele genau? Rechte Politiker sprechen von ungefähr 250.000. Dabei gibt es keine solide Zahl. Stattdessen wurden in der am stärksten betroffenen Stadt Rotherham alle gesicherten Fälle und eine angenommene Dunkelziffer zusammengeworfen und dann auf ganz England hochgerechnet. Dieser Ansatz kann stimmen – oder auch nicht. Auffällig ist: Linke Politiker wiesen diese Zahlen als unrealistisch hoch zurück. Dabei liegen die Zahlen ungefähr in einer Größenordnung, die feministische Organisationen über vergewaltigte Frauen ungeachtet der Herkunft des Täters annehmen. Oder andersrum gesagt: Geht es um Migranten, sind die Zahlen angeblich viel zu hoch; geht es aber um Männer insgesamt, können die Zahlen gar nicht hoch genug sein. Dabei muss man bei nüchterner Betrachtung feststellen, dass sowohl die rechten wie auch die feministischen Zahlenangaben auf wackeligen Methoden beruhen. Man kann nicht eine Schätzung reflexartig ablehnen und gleichzeitig mit ähnlich hohen Zahlen argumentieren.

Linke Frauen behaupten oft, sich nachts nicht von Flüchtlingen, sondern von Männern generell, ungeachtet der Herkunft, bedroht zu fühlen. Aber auch das stimmt nicht. Die bereits zitierte Lara Fritzsche von der “Süddeutschen Zeitung” berichtet, wie sie sich direkt nach der Kölner Silvesternacht fühlte: „Ich erinnere mich, wie ich am Abend des 5. Januar 2016 am Kölner Hauptbahnhof aus dem ICE stieg. Ich hatte ein Pfefferspray in der Jackentasche. Wenn man es genau nimmt, hatte ich es in der Hand in der Jackentasche, und das beinahe den ganzen Weg zu meiner Unterkunft. Sobald ich hinter mir junge Männer lachen hörte, drehte ich mich abrupt um. Jede grölende Gruppe war mir verdächtig, Ausländer gleich doppelt.“ Steffi Unsleber von der “taz” erzählte zur damaligen Zeit, dass sie ihre blonden Haare am liebsten unter einer dicken Kapuze verstecke. Sie fühle sich nicht mehr sicher: „Meist sind es arabisch oder türkisch aussehende Männer, deren Blicke an mir kleben.“ Selin Gören war Mitglied im Bundessprecherkreis der linken Parteijugend und selbst in der Flüchtlingshilfe aktiv. 2016 wurde sie von drei Männern vergewaltigt. Es dauerte allerdings, bis sie die Tat bei der Polizei anzeigte; schließlich wollte sie der AfD keinen Anlass zur Hetze bieten. Nach der Tat reagierte sie verängstigt auf einen arabischen Freund, der sie äußerlich an ihre Vergewaltiger erinnerte.

Das “Stadtbild” und andere Verlegenheiten

Monika Herrmann, damals grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, hatte sich auf die Seite der Dealer-Szene im Görlitzer Park gestellt. Auf die Frage, ob sie sich selbst dorthin trauen würde, antwortete sie: „Ich gehe in Berlin durch gar keine Parks. Ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich.“ Im Sommerinterview 2023 wurde die damalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang gefragt: „Würden Sie nachts alleine durch den Görlitzer Park gehen?“ Ihre prompte Antwort: „Im Moment nicht. Nein.“ Güner Balcı berichtete von einer grünen Spitzenpolitikerin, die unweit des Berliner Hermannplatzes wohnte und sich dort aufgrund der Belästigung durch Migranten nicht mehr sicher fühlte. Sie zog daraufhin in einen anderen Stadtteil. Gleichzeitig gehörte sie aber zu den Teilnehmern einer Demonstration gegen die “Stadtbild”-Aussage des Friedrich Merz. Überhaupt Stadtbild: Als Merz gebeten wurde, sein Schlagwort zu präzisieren, erwiderte er, dass der Journalist, der ihn konfrontiert hatte, ja mal seine Tochter befragen könne. In der woken Bubble wurden daraufhin Kleinkinder präsentiert, die natürlich nicht Sinnvolles zu der Angelegenheit beitragen konnten. Dabei war aus dem Alter des Journalisten natürlich zu erschließen, dass Merz eine Tochter etwa in ihren Zwanzigern gemeint hatte. Dass die woke Gegenbewegung die Aussagen des Kanzlers so ausdrücklich missverstand, beweist eben, dass sie insgeheim eben doch sehr genau wusste, worum es ging.

Das Szenezentrum “Conne Island” im linksalternativen Stadtteil Leipzig-Connewitz hatte 2016 Flüchtlingen ermäßigten Eintritt zu ihren Partyveranstaltungen gewährt, um sie besser in die Gesellschaft zu integrieren. Das Zentrum bezeichnete dieses Vorhaben später als “recht naiv”, da sich schnell sexuelle Belästigungen auf der Tanzfläche häuften. Mehrfach wurden Hausverbote ausgesprochen oder die Polizei gerufen. In einer Stellungnahme, die das Problem klar ansprach, hieß es aber auch: “Uns zur Problemlage so explizit zu äußern, fällt uns schwer, da wir nicht in die rassistische Kerbe von AfD und CDU/CSU schlagen wollen.” In einem Interview befürwortete der frühere niedersächsische SPD-Justizminister Christian Pfeiffer den Familiennachzug, weil dieser die Zahl der Sexualdelikte senken könne. Die höhere Zahl an Übergriffen diente somit als Argument, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. 2016 besuchte SPD-Politikerin Franziska Giffey eine Berliner Moschee, die der Muslimbruderschaft nahesteht, und zog damit Kritik auf sich. Ihre Entschuldigung macht es jedoch nicht gerade besser: „Allerdings hat nahezu jede arabische Moschee in Berlin Verbindungen zur Muslimbruderschaft.“

Lockvogel mit Kippa

Der Selbstbetrug der Linken erstreckt sich auch auf den Problembereich Antisemitismus. Die jüdisch-muslimische Initiative “Salaam-Shalom” wollte 2014 dem Eindruck entgegentreten, Berlin-Neukölln sei für Juden gefährlich. Ihr Gründer Armin Langer erklärte, er habe selbst noch nie Probleme gehabt. Er fügte jedoch hinzu: „Allerdings trage ich auch keine Kippa.“ Ein weiteres Mitglied erklärte, Neukölln zu lieben und dort keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben. Auf die Frage nach sichtbarer jüdischer Symbolik gab es eine verdrückste Antwort: “Meine Freunde würden mir bestimmt davon abraten.” Die Gruppe bestand hauptsächlich aus jungen linken Hauptstadtjuden, hatte aber auch gewissermaßen einen Quoten-Palästinenser an Bord. Dieser wollte aus Angst vor Gewalt jedoch nicht seinen vollen Namen nennen. Nach dem großen Hamas-Massaker 2023 schickte der ”Norddeutsche Rundfunk“ (NDR) ein Kamerateam auf den Hamburger Steindamm und befragte dort Passanten zu ihrer Haltung gegenüber dem Verbrechen. Tatsächlich gab es dort sogar ausdrückliche Unterstützung für den Massenmord. Wohl an keinem anderen Ort in Hamburg findet man so treffend das, was Friedrich Merz als “Stadtbild” bezeichnete, wie am Steindamm. Der NDR wird also genau gewusst haben, dass er dort die gewünschten Reaktionen quasi auf Knopfdruck, frei Haus bekommen würde. In ganz ähnlicher Machart hatte schon 2007 “taz” ein Experiment durchgeführt und einen Lockvogel mit Kippa durch Neukölln und Lichtenberg geschickt, weil sie dort arabischen und biodeutschen Antisemitismus erwartete. Aber: Beleidigungen erhielt der Redakteur nur von arabischer Seite. Sein Fazit: “In Neukölln habe ich mich stellenweise unsicher gefühlt, in Lichtenberg unwohl.”

In den USA wissen Schwarze übrigens selbst sehr gut, dass ihre Bevölkerungsgruppe krimineller ist als die weiße: Wer als Schwarzer zu Geld kommt, zieht am liebsten in einen mehrheitlich weißen Stadtteil. Dort sind die Mieten zwar höher, aber das Risiko, einer Strafttat zum Opfer zu fallen, ist deutlich geringer. Ganz so schlimm kann der Rassismus in den USA also nicht sein. Ausgerechnet der Bürgerrechtler Jesse Jackson sagte es selbst; der Mitstreiter von Martin Luther King war an dessen Seite, als dieser 1968 (mutmaßlich) von dem weißen Attentäter James Earl Ray in Memphis erschossen wurde. Dennoch prangerte Jackson später die Gewalt unter Schwarzen schonungslos an: „Es gibt für mich kaum etwas Schmerzlicheres, als eine Straße entlangzugehen, hinter mir Schritte zu hören und an einen Raubüberfall zu denken – um mich dann umzudrehen, einen Weißen zu sehen und erleichtert zu sein.“

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Im zweiten Teil dieser Serie geht es um den Bereich Zusammenleben, Frauen und Alltagskonflikte.