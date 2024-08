Gleich zum Ligaauftakt: BVB-Fans laufen Sturm gegen Rheinmetall-Rüstungsdeal

“Sports is war minus the shooting” schrieb George Orwell einst. Diese Weisheit hat der Bundesligist Borussia Dortmund für obsolet erklärt: Der Versuch des BVB, die in Deutschland um sich greifende Normalisierung des Krieges durch einen Werbedeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall kommerziell auszuschlachten, sorgt für anhaltenden Unmut bei den Fans, die damit mehr Gewissen und politische Umsicht zeigen als die Vereinsführung wie auch die gesamte deutsche Politik. Gleich beim Spiel der neuen Bundesliga-Saison am Samstag setzen sich die Proteste gegen die BVB-Sponsorenpolitik fort. Schon vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt waren vor dem Stadion ein riesiger Kopf von Rheinmetall-Chef Armin Papperger und viele kritische Plakate zu sehen. Während der Partie setzten sich die Proteste auf den Rängen fort. In der Halbzeitpause wurden Plakate mit Aufschriften wie „Wir lassen uns nicht vor einen Panzer spannen“, „Scheiß Rheinmetall-Deal“, „Kohle first, Werte second“ oder „Dann lieber den Helm lackieren“ präsentiert.

Vor der Aktion hatte das „Bündnis Südtribüne“ in einem von 88 Fanklubs und Gruppen unterzeichneten offenen Brief „jeden einzelnen Borussen und jeden Fanclub“ dazu aufgerufen, “seinen Unmut über den Deal mit Rheinmetall ins Stadion zu tragen“. Das Bündnis beklagt, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Beteiligung von Fanvertretern an der hochumstrittenen Sponsoring-Entscheidung gegeben habe. Zudem wurden die Art der Kommunikation sowie der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Partnerschaft bemängelt. Beides zeuge von einem “ausgeprägtem Kalkül auf Seiten der Vereinsverantwortlichen“. Weiter hieß es: „Dass sich die Verantwortlichen des BVB und all seine Gremien dazu bereiterklärt haben, die Strahlkraft von Borussia Dortmund dafür einzusetzen, das öffentliche Ansehen eines Rüstungskonzerns zu verbessern und dabei die eigenen Werte über Bord zu werfen, lehnen wir entschieden ab.“

Plumpes Kalkül

Man werde den Verantwortlichen nicht den Gefallen tun und die Sache auf sich beruhen lassen, heißt es weiter in dem Brief. Michael Schulze von Glaßer, der Geschäftsführer der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“, die sich an den Protesten am Samstag beteiligte, erklärte: „Wir finden, dass ein Rüstungskonzern kein Sponsor eines Fußballvereins sein sollte.“ Er erinnerte daran, dass Borussia Dortmund vor einigen Jahren einen Grundwertekodex verabschiedet habe, der sich gegen Gewalt positioniere. Panzer seien „pure Gewalt” und Rheinmetall nun mal ein Panzerbauer. „Und dieser will im Stadion die Leute dafür begeistern, dass Panzer und Waffen etwas Gutes sind… das finden wir nicht gut”, kritisierte er.

In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten Borussia Dortmund und Rheinmetall die bei solchen Anlässen üblichen Banalitäten abgesondert: Der Rüstungskonzern, so hieß es darin, sei es gewohnt, „Bestandteil von öffentlichen Debatten zu sein“, und ein Verein mit mehr als 200.000 Mitgliedern und 1.000 Fanklubs decke „jedwede gesellschaftliche Strömung ab“ (ein interessanter Standpunkt übrigens angesichts der ansonsten gegenüber der AfD geübten Ausgrenzung). Man stelle sich „gemeinsam in jedem etablierten Dialogformat der Diskussion mit BVB-Fans”. Daran dürfte der Großteil der Fans jedoch gar kein Interesse haben, denn deren Wut schwelt seit Monaten. Der Deal wurde Ende Mai, kurz vor dem Champions-League-Finale, bekanntgegeben, das Dortmund gegen Real Madrid verlor. Offensichtlich war der Zeitpunkt bewusst gewählt worden, um die erwarteten Proteste durch die öffentliche Fokussierung auf das Spiel zu überdecken. Dieses plumpe Kalkül ging jedoch nicht auf. Der anhaltende Protest zeigt, dass die Kriegsbereitschaft in Deutschland und die Verharmlosung von Rheinmetall noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, wie die treibenden Kräfte glauben. Der BVB hat sich mit dem Deal schon jetzt ein folgenreiches Eigentor geschossen.