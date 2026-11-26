Manchmal genügt ein einziger Gesetzentwurf, um die Widersprüchlichkeit einer ganzen Weltanschauung offenzulegen. Seit Jahren wird uns erklärt, Geschlecht sei eine gesellschaftliche Konstruktion, die Unterscheidung zwischen Mann und Frau Ausdruck eines überkommenen binären Denkens und die Berufung auf biologische Tatsachen zumindest ideologisch verdächtig. Universitäten beschäftigen sich mit der Dekonstruktion geschlechtlicher Identitäten, Behörden überarbeiten ihre Formulare, und wer das Frausein ausschließlich anhand körperlicher Merkmale bestimmen möchte, gerät schnell in den Verdacht mangelnder gesellschaftlicher Sensibilität. Doch sobald sich aus der weiblichen Biologie zusätzliche Ansprüche ableiten lassen, erlebt sie eine geradezu triumphale Wiederauferstehung.

Die Linksfraktion im Thüringer Landtag hat einen Gesetzentwurf zur Freistellung während der Menstruation sowie der Prä-, Peri- und Menopause eingebracht. Zwei freie Tage pro Zyklus stehen zur Diskussion. Plötzlich besitzt das Geschlecht wieder eine erstaunlich konkrete körperliche Grundlage. Die Gebärmutter, deren Bedeutung für die Definition des Frauseins andernorts vehement relativiert wird, avanciert zum sozialpolitischen Anspruchstitel. Was gestern noch als biologistische Verkürzung galt, soll morgen arbeitsrechtliche Konsequenzen begründen. Man muss diese Entwicklung nicht einmal antifeministisch kommentieren. Es genügt, die verschiedenen feministischen Forderungen nebeneinanderzustellen. Die Widersprüche ergeben sich von selbst. Denn offenbar soll das Geschlecht dort bedeutungslos werden, wo seine Berücksichtigung Frauen Nachteile bereiten könnte, und dort besondere Bedeutung gewinnen, wo sich aus ihm Vorteile ergeben. Die Biologie wird nicht überwunden – sie wird nach politischer Ertragslage aktiviert.

Die Biologie nach Kassenlage

Die Genderdebatte hat beträchtliche intellektuelle Anstrengungen unternommen, um das biologische Geschlecht von der gesellschaftlichen Geschlechtsidentität zu unterscheiden. Die Frau sollte nicht länger durch ihre Fortpflanzungsorgane definiert werden. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz hat diese Entwicklung rechtliche Konsequenzen erhalten: Der Geschlechtseintrag kann unter bestimmten Voraussetzungen unabhängig von körperlichen Veränderungen geändert werden. Nun wäre interessant, wie sich diese Errungenschaft mit einem menstruationsbezogenen Freistellungsanspruch verträgt. Soll eine Transfrau, die nicht menstruiert, von einer Regelung profitieren, die mit weiblichen körperlichen Belastungen begründet wird? Soll ein Transmann, der weiterhin menstruiert, einen Anspruch besitzen, obwohl er rechtlich dem männlichen Geschlecht angehört? Und was bedeutet es für das politische Verständnis des Frauseins, wenn ausgerechnet die körperlichen Merkmale wieder entscheidend werden, deren konstitutive Bedeutung man zuvor bestritten hat?

Gewiss lassen sich solche Fragen juristisch durch eine geschlechtsunabhängige, an körperliche Vorgänge anknüpfende Formulierung lösen. Dann allerdings wäre ein bemerkenswertes Eingeständnis erfolgt: Die gesellschaftliche Selbstbeschreibung eines Menschen und seine biologische Konstitution sind zwei verschiedene Dinge, und für bestimmte Rechtsansprüche ist die biologische Wirklichkeit entscheidend. Wir wären nach erheblichen akademischen und politischen Umwegen bei einer Erkenntnis angekommen, die bis vor wenigen Jahren keiner besonderen Erläuterung bedurfte. Vielleicht benötigt die Gleichstellungspolitik künftig zwei verschiedene Geschlechtsbegriffe: einen dekonstruktivistischen für gesellschaftliche Debatten und einen biologischen für die Beantragung zusätzlicher Leistungen. Zwischen beiden könnte je nach politischer Zweckmäßigkeit gewechselt werden.

Die Wiederentdeckung des schwachen Geschlechts

Die historische Frauenemanzipation richtete sich gegen die Vorstellung, Frauen seien aufgrund ihrer körperlichen Konstitution weniger leistungsfähig und deshalb für bestimmte gesellschaftliche Aufgaben weniger geeignet. Die Frau wollte nicht länger als besonders schutzbedürftiges Wesen betrachtet werden. Sie verlangte Zugang zu denselben Berufen, Ämtern und Verantwortlichkeiten. Heute arbeitet ein Teil der Gleichstellungspolitik an der Wiederherstellung jener Differenz, gegen deren gesellschaftliche Folgen die Frauenbewegung einst angetreten ist. Die körperliche Besonderheit der Frau soll zwar nicht mehr ihren Ausschluss von bestimmten Tätigkeiten begründen, wohl aber zusätzliche Ansprüche innerhalb derselben Tätigkeiten. Aus der einst bekämpften Sonderstellung wird ein sozialpolitischer Besitzstand.

Wer erhebliche Menstruationsbeschwerden hat, soll selbstverständlich nicht zur Arbeit gezwungen werden. Endometriose und andere Erkrankungen können mit schweren Schmerzen verbunden sein. Doch dafür existiert bereits eine Rechtslage, deren zivilisatorische Qualität gerade in ihrer Geschlechtsneutralität besteht: die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Sie fragt nicht danach, welchem Geschlecht ein Mensch angehört, sondern ob er seine Arbeit verrichten kann. Weshalb sollte man hinter diese Errungenschaft zurückfallen?

Gleiches Leid, ungleiches Recht

Man stelle sich zwei Beschäftigte vor, die unter vergleichbar schweren, regelmäßig wiederkehrenden Schmerzen leiden. Die Frau hat Menstruationsbeschwerden, der Mann eine chronische Schmerzerkrankung. Beide schlafen schlecht, beide können sich nur eingeschränkt konzentrieren, beide würden von einem zusätzlichen Ruhetag profitieren. Weshalb sollte die Ursache ihrer Beschwerden darüber entscheiden, welche arbeitsrechtlichen Ansprüche ihnen zustehen? Wenn beide arbeitsunfähig sind, können beide krankgeschrieben werden. Soll jedoch einer von ihnen auch unterhalb der Schwelle zur Arbeitsunfähigkeit einen besonderen Freistellungsanspruch erhalten, entsteht eine Hierarchie des Leidens. Die körperliche Belastung des einen wird zum Gegenstand besonderer gesetzlicher Fürsorge, diejenige des anderen bleibt eine private Angelegenheit.

Damit verschiebt sich der Maßstab des Rechts von der individuellen Beeinträchtigung zur biologischen Gruppenzugehörigkeit. Artikel 3 des Grundgesetzes bestimmt, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Ein Sonderrecht muss sachlich begründet und verhältnismäßig sein. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Frauen menstruieren und Männer gewöhnlich nicht. Sie lautet, weshalb menstruationsbedingte Beschwerden gegenüber vergleichbaren Beschwerden anderer Ursache einen besonderen Anspruch begründen sollen.

Die Andropause als parlamentarische Herausforderung

Vielleicht sollte die Thüringer Linksfraktion ihre Initiative um ein Gesetz zur Freistellung während der männlichen Hormonumstellung ergänzen. Der altersbedingte Rückgang des Testosteronspiegels kann mit Müdigkeit, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen verbunden sein. Ergänzend ließen sich ein Prostatafreistellungstag, ein testosteronsensibler Regenerationsurlaub und ein bundesweites Förderprogramm zur Erforschung strukturell unterschätzter männlicher Erschöpfung diskutieren. Unternehmen könnten verpflichtet werden, andropausengerechte Dienstpläne zu erstellen. Die Empörung über eine solche Forderung wäre vermutlich beträchtlich. Man würde auf die bestehenden Möglichkeiten der Krankschreibung verweisen, die wirtschaftlichen Folgen erörtern und den Verdacht äußern, hier solle eine biologische Besonderheit zur Erlangung ungerechtfertigter Vorteile instrumentalisiert werden. Eben.

Die Satire besteht lediglich darin, ein politisches Argument auf das jeweils andere Geschlecht anzuwenden. Was dort als groteske Anspruchsinflation erscheint, soll hier Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts sein. Der Perspektivwechsel legt offen, wie wenig universal das Gerechtigkeitsverständnis ist, das sich in solchen Forderungen artikuliert.

Die Asymmetrie des Mitgefühls

Der Mann wird in der gegenwärtigen Gleichstellungsdebatte bevorzugt dort als Angehöriger seines Geschlechts wahrgenommen, wo seine statistischen Vorteile zur Sprache kommen. Wo er unter Nachteilen leidet, erscheint er dagegen häufig als Individuum, dessen Lebensumstände mit seiner Geschlechtszugehörigkeit wenig zu tun haben sollen. Sind Männer in Vorstandsetagen überrepräsentiert, gilt dies als strukturelles Problem. Sind sie unter den tödlich Verunglückten am Arbeitsplatz überrepräsentiert, entwickelt sich daraus kaum eine vergleichbare gleichstellungspolitische Bewegung. Der geringe Frauenanteil in technischen Studiengängen beschäftigt Förderprogramme. Die Bildungsprobleme von Jungen besitzen eine wesentlich geringere politische Symbolkraft. Auch die höhere Suizidalität und die geringere durchschnittliche Lebenserwartung von Männern haben keine annähernd vergleichbare Stellung im öffentlichen Diskurs.

Nicht jede statistische Ungleichheit ist Diskriminierung. Aber gerade dieser Grundsatz müsste für beide Geschlechter gelten. Wer bei weiblichen Nachteilen nach gesellschaftlichen Ursachen sucht, sollte männliche Nachteile nicht vorschnell auf individuelle Entscheidungen zurückführen. Der erfolgreiche Mann gilt als Nutznießer gesellschaftlicher Strukturen, der gescheiterte Mann als Verantwortlicher seiner Biographie. Die erfolgreiche Frau hat gesellschaftliche Widerstände überwunden, die gescheiterte Frau leidet unter ihnen. In dieser asymmetrischen Betrachtung steckt ein bemerkenswertes Maß an moralischer Vorentscheidung.

Das Frausein als Anspruchstitel

Der Begriff des Privilegs bezeichnete ursprünglich ein Sonderrecht. Die bürgerliche Rechtsordnung entstand aus dem Anspruch, solche geburtsbedingten Unterschiede zu überwinden. Nicht der Stand, die Herkunft oder das Geschlecht sollten über die Rechte eines Menschen entscheiden. Die moderne Identitätspolitik kehrt dieses Prinzip schrittweise um. Sie entdeckt immer neue Eigenschaften, aus denen sich besondere Ansprüche ableiten lassen.

Das Frausein gewinnt dabei eine eigentümliche Doppelbedeutung. Einerseits soll es für die Beurteilung beruflicher Fähigkeiten irrelevant sein. Andererseits soll es bei der Vergabe von Fördermitteln, der Besetzung bestimmter Positionen und nun auch bei zusätzlichen Freistellungsansprüchen Berücksichtigung finden. Das Geschlecht wird zum unzulässigen Auswahlkriterium, wenn es Nachteile begründet, und zum erwünschten Auswahlkriterium, wenn es Vorteile vermittelt.

Das bedeutet nicht, dass jede geschlechtsspezifische Schutzregelung ungerechtfertigt wäre: der Mutterschutz etwa besitzt eine konkrete medizinische Begründung. Doch gerade die Existenz gerechtfertigter Ausnahmen macht es notwendig, zwischen sachlich erforderlichem Nachteilsausgleich und politisch erwünschter Privilegierung zu unterscheiden. Wer das Frausein von gesellschaftlichen Zuschreibungen befreien möchte, sollte vorsichtig damit sein, es zum Ausgangspunkt immer neuer rechtlicher Sonderstellungen zu machen.

Die Gleichstellung als Wettbewerbsnachteil

Zwei zusätzliche freie Tage pro Monat ergäben bei vollständiger Inanspruchnahme rechnerisch 24 Arbeitstage im Jahr. Das entspräche beinahe einem weiteren regulären Jahresurlaub. Unternehmen müssen Personalverfügbarkeit und organisatorischen Aufwand berücksichtigen. Besonders in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Schulen verschwindet die Arbeit nicht mit der Freistellung eines Beschäftigten. Andere müssen sie übernehmen. Ein geschlechtsspezifisches Sonderrecht könnte ausgerechnet jene Vorbehalte verstärken, gegen die sich die Frauenemanzipation ursprünglich richtete.

Wenn die Beschäftigung von Frauen mit zusätzlichen gesetzlich begründeten Ausfallrisiken verbunden wird, schafft der Gesetzgeber selbst einen möglichen wirtschaftlichen Anreiz zur Ungleichbehandlung. Anschließend müsste vermutlich ein weiteres Gleichstellungsprogramm aufgelegt werden, um die unerwünschten Folgen des vorherigen zu korrigieren. So entsteht ein politischer Kreislauf von bemerkenswerter Selbsterhaltungsfähigkeit. Die Gleichstellungspolitik schafft eine Differenz, entdeckt deren Folgen als Diskriminierung und legitimiert damit weitere gleichstellungspolitische Eingriffe.

Die Pflicht zur männlichen Robustheit

Über Jahrhunderte gehörte es zum männlichen Rollenverständnis, Belastungen auszuhalten und eigene Bedürfnisse im Interesse anderer zurückzustellen. Die zeitgenössische Geschlechterpolitik kritisiert solche Erwartungen gern als Ausdruck toxischer Männlichkeit. Der Mann soll lernen, seine Verletzlichkeit anzuerkennen. Sobald jedoch aus dieser Verletzlichkeit konkrete gesellschaftliche Ansprüche abgeleitet werden könnten, scheint die Begeisterung für ihre Entdeckung deutlich nachzulassen. Der Mann soll seine traditionellen Privilegien aufgeben, seine traditionellen Pflichten aber möglichst behalten. Er soll sich von der Erwartung körperlicher und seelischer Unverwundbarkeit emanzipieren, ohne dass seine tatsächliche Verwundbarkeit vergleichbare politische Aufmerksamkeit beansprucht. Er soll sensibler werden, während die Gesellschaft ihm gegenüber keineswegs im selben Maße sensibler werden muss.

Gerade darin liegt eine Form männlicher Benachteiligung: Weibliche Belastungen werden leichter kollektiviert und politisiert, männliche häufiger individualisiert. Die Frau besitzt ein Recht auf die Anerkennung ihrer besonderen körperlichen Voraussetzungen. Der Mann besitzt vor allem die Pflicht, mit seinen zurechtzukommen.

Die Gleichberechtigung nach der Gleichstellung

Vielleicht wäre es an der Zeit, die Gleichberechtigung gegen ihre selbsternannten Vollstrecker zu verteidigen. Nicht durch die Leugnung biologischer Unterschiede, sondern durch die Weigerung, aus ihnen ein System einseitiger Ansprüche abzuleiten. Nicht durch die Bagatellisierung weiblicher Beschwerden, sondern durch die gleichwertige Anerkennung männlicher. Nicht durch die Forderung nach immer neuen Sonderrechten für Männer, sondern durch die Rückkehr zu allgemeinen Regeln, die beiden Geschlechtern gerecht werden. Wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, benötigt Hilfe. Wer arbeitsunfähig ist, muss sich erholen können. Der Maßstab müsste die tatsächliche Beeinträchtigung des Menschen sein, nicht die politische Attraktivität seiner Geschlechtszugehörigkeit.

Die Thüringer Initiative ist deshalb auch ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Genderdebatte. Wer das Geschlecht als gesellschaftliche Konstruktion behandelt, kann nicht ohne Weiteres seine biologische Grundlage zum Gegenstand besonderer Leistungsansprüche machen. Wer die Gleichberechtigung zum Ziel erklärt, muss begründen, weshalb vergleichbare Belastungen unterschiedliche Rechte auslösen sollen. Und wer traditionelle Geschlechterrollen überwinden möchte, darf männliche Belastbarkeit nicht weiterhin als kostenlose gesellschaftliche Ressource voraussetzen.

Rechte aufgrund von Gleichheit, nicht Verschiedenheit

Die eigentliche Absurdität besteht darin, dass ausgerechnet eine Politik, die den Menschen von der Bedeutung seines Geschlechts befreien wollte, ihn immer stärker über dieses Geschlecht definiert. Das Frausein soll weder berufliche Möglichkeiten begrenzen noch gesellschaftliche Erwartungen begründen, aber es soll zusätzliche Ansprüche vermitteln können. Das Mannsein hingegen erscheint vor allem dort als politisch relevante Kategorie, wo es um Verantwortung, Verzicht und den Abbau vermeintlicher Privilegien geht.

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Die konsequenteste Antwort wäre eine Rückbesinnung auf jenen schlichten Gedanken, mit dem die Emanzipation einst begonnen hat: Der Mensch besitzt seine Rechte nicht aufgrund seines Geschlechts, sondern unabhängig davon. Denn Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass Frauen dieselben Rechte wie Männer und darüber hinaus jene Rechte erhalten, die sich aus ihrer Verschiedenheit begründen lassen, während Männer ihre Verschiedenheit möglichst folgenlos ertragen sollen. Sie bedeutet auch, dass ein Mann nicht erst sein Geschlecht dekonstruieren muss, damit sein Leiden als gesellschaftlich relevant anerkannt wird. Und dass das Frausein weder ein Makel noch ein Verdienst ist, das der Staat zu belohnen hätte.