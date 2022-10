Gleicher Preis, weniger drin: Shrinkflation im Supermarkt

Immer mehr Menschen begeben sich mit zittrigen Händen und klappernden Zähnen in den Supermarkt und das nicht nur, weil es draußen immer kälter wird, sondern auch weil die Preise momentan nur eine Richtung kennen – steil nach oben. Entdeckt man dann doch mal den ein oder anderen Artikel, dessen Preis sich nicht geändert hat, stößt man oft einen Seufzer der Erleichterung aus und greift ob das vermeintlichen Schnäppchens freudig zu. Gerne kauft man dann auch etwas Vorrat, der Preis könnte ja jederzeit doch noch steigen oder andere Kunden schnappen einem sonst die noch vorhandene Ware weg, so dass nichts mehr da ist, wenn man Nachschub benötigt.

Doch leider ist nicht alles Gold was glänzt und nicht alles günstig, was günstig aussieht – ganz im Gegenteil. Denn immer mehr Hersteller bedienen sich eines perfiden Tricks, um doch ordentlich die Kasse klingeln zu lassen: Sie bieten ihre Ware zwar zum herkömmlichen Preis an, verringern aber den Inhalt. Hier haben wir es also mit einer versteckten Inflation zu tun. Der „Mitteldeutsche Rundfunk“ spricht hier denn auch von einer „Shrinkflation”. Die große Crux an dieser Sache ist natürlich, dass den meisten Kunden dies gar nicht auffällt, zumal sie auch überhaupt nicht damit rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Käufer noch nicht einmal die herkömmliche Menge oder den früheren Preis kennen. So können sie freilich nicht wissen, ob der Inhalt verringert wurde oder nicht.

Heimliche Inflation aus Angst vor Umsatzeinbußen

Normalerweise sollte man Nachrichten aus dem Mainstream mit Vorsicht genießen, doch hier ist der kurze MDR-Clip Gold wert: So erfahren wir beispielsweise, dass seit einiger Zeit in der „Rama„-Margarine statt den bisherigen 500 Gramm nur noch 400 Gramm drin sind; im Bio-Müsli von Rewe sind es anstelle von 1.000 Gramm lediglich noch 750 Gramm die „Pringles“-Chips wurden von 200 Gramm auf 185 Gramm „reduziert”. Dies verschweigen die Hersteller dem Kunden jedoch mit Absicht, denn die Verpackungsgröße ist gleich geblieben. Eine ältere Dame macht ihrem Ärger freie Luft: „Ich finde schon, dass das eine Verarsche ist. Der Verbraucher wird einfach hinters Licht geführt.“ Auch zwei andere Herren, die im Video zu Wort kommen, sind sehr verärgert.

Damit konfrontiert, antwortete Rama, man habe keine andere Wahl gehabt, die Produktionskosten seien stark gestiegen. Das mag ja stimmen und natürlich muss ein Unternehmen noch gewinnbringend produzieren – doch dann sollte man auch ehrlich sein und mit offenen Karten spielen. Hier werden jedoch die Kunden auf gut Deutsch gesagt verarscht, denn die jeweiligen Hersteller hoffen natürlich darauf, dass es der Käufer nicht bemerkt. Handelsexperte Martin Fassnacht erläutert ebenfalls das Kalkül der Firmen, die ihre Preise heimlich erhöhen: „Unternehmen tun sich immer schwer, Preiserhöhungen offensiv zu kommunizieren. Sie befürchten sonst, dass die Nachfrage einbricht.“ Weiter verweist Fassnacht auf Studien, welche gezeigt hätten, dass Kunden einer Ware eher abgeneigt sind, wenn diese offiziell einen deutlich höheren Preis hat anstatt eine geringere Menge bei gleichbleibendem oder geringfügig höherem Preis.

Etikettenschwindel auf Basis veralteter Grundpreise

Zu allem Überfluss bekommen die Hersteller bei ihrer unverschämten Masche auch noch Schützenhilfe von den Supermärkten: In der Regel steht am Regal bei der Ware nicht bloß der Kaufpreis, sondern auch der Preis pro Kilogramm oder pro 100 Gramm oder pro Liter, auf den viele achten – zum einen, um Preissteigerungen und deren Höhe besser ausfindig machen zu können, zum anderen auch, um die Kosten mit denen der Konkurrenz zu vergleichen. Doch viele dieser Grundpreise wurden einfach nicht geändert. Am Regal steht oft noch der alte Grundpreis mit herkömmlicher Inhaltsmenge, obwohl diese nun gar nicht mehr aktuell ist. So sind die „Haribo„-Goldbären noch immer mit einem Etikett versehen, welches einen Kilopreis von 4,95 Euro angibt; tatsächlich beträgt dieser nun jedoch 5,66 Euro, da der Inhalt von 200 Gramm auf 175 Gramm geschrumpft wurde. Die Kilopreis-Differenz zwischen bisherigem und neuem Preis bei den „Pringles”-Chips beträgt nun sogar über einen Euro.

Auf diesen Etikettenschwindel vom MDR-Team angesprochen, schweigen sich die verschiedensten Supermärkte aus. „Das dürfte eigentlich nicht passieren„, so Handelsexperte Fassnacht: „Ich gehe davon aus, dass das Ausnahmen sind.“ Fair wäre es, wenn bei einem geringeren Inhalt die Packung auch entsprechend kleiner wäre, so dass aus der verdeckten wenigstens eine offene Inflation würde; doch dies ist ja gar nicht erwünscht, sonst könnte man ja auch gleich nur den Preis erhöhen. Allerdings geht diese Mogelpackung immer seltener auf, denn mittlerweile hat sich die versteckte Inflation herumgesprochen.

Doppelte Inflation auch noch schlecht für die Umwelt

Manche Hersteller sind ganz besonders dreist und verringern nicht bloß den Inhalt, sondern erhöhen zusätzlich noch den Preis, so dass wir es quasi mit einer doppelten Inflation zu tun haben. Dies betrifft etwa die „Naturgut„-Bio-Holzofen-Pizza der Sorte Mozzarella, Spinat und Feta: Sie kostet neuerdings 2,99 Euro statt 2,49 Euro. Das Gewicht beträgt jetzt aber nur noch 410 Gramm statt 460 Gramm – was in Summe eine Preiserhöhung von satten 35 Prozent ergibt. Und „Olivano´s Linsen-Bulgursalat Pikant“ von Netto kostet nun 99 statt 89 Cent, hat jedoch lediglich 200 Gramm Inhaltsgewicht anstelle von zuvor 250 Gramm. Darüber hinaus ist diese Kundenverarsche auch umweltschädlich: Laut Verbraucherzentrale werden bei weniger Inhalt mehr Becher für die gleiche Menge benötigt. Im Fall Rama müssen für 1.000 Tonnen nun eine halbe Million mehr Plastikdosen abgefüllt werden. Ähnlich verfährt der Rama-Hersteller Upfield, der zum US-Finanzinvestor KKR gehört. Auch bei anderen Konzernmarken wie Sanella, Becel und Lätta haben die Verbraucherschützer Ähnliches festgestellt. Zudem sei es sehr wahrscheinlich, dass die erhöhten Preise auch dann beibehalten werden, wenn die Inflation zurückgeht. Schließlich hat sich der Kunde an den höheren Preis gewöhnt – und wenn die Konkurrenz ebenfalls nicht wesentlich günstiger ist, hat man sowieso keine billigere Alternative, sofern man auf den Artikel nicht ganz verzichten möchte.

Als Fazit lässt sich ziehen, dass es zur Zeit kaum noch Artikel im Supermarkt (oder anderswo) gibt, welche nicht teurer geworden sind, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Dies ist verständlich, denn die Hersteller haben in der Regel auch mit höheren Produktions- und Mitarbeiterkosten zu kämpfen und müssen schließlich noch Gewinn erwirtschaften. Schöner wäre es jedoch, wenn man die Nöte und Notwendigkeiten der Industrie offen kommunizieren würde… denn ehrlich währt bekanntermaßen am längsten.