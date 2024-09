Globale Ideologie statt regionaler Hilfe: Warum das mit der “Rettung des Planeten” nichts werden kann

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die derzeitige Hochwasserlage bei Klimaaktivisten ein gewisses Triumphgeheul ausbrechen lässt: “Nehmt das, ihr Klimaleugner! Haben wir es nicht schon immer gesagt?!?” Dabei schwingt stets der Vorwurf mit, eine gewisse Partei trage die Schuld an der derzeitigen Misere; allein befand sich diese bislang nicht in Regierungsverantwortung – und wird auch kaum über die Macht verfügen, durch tribalistische Regentänze die Sintflut auf Europa herabzufluchen. Ist jenseits ideologischer Vorträge politische Tatkraft gefordert, hat sich die etablierte Politik bekanntlich nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Wir erinnern uns an die grüne rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel, welche es nicht für nötig erachtete, auf Warnungen der Behörden einzugehen, welche die Überflutung des Ahrtals prognostizierten, nachdem schon die ersten Campingplätze in der Region unterspült worden waren. Zwar hätte es auch nicht in der Macht von Frau Spiegel gelegen, die Katastrophe abzuwenden – aber es wäre ihr möglich gewesen, den betroffenen Bürgern etwas Zeit zu verschaffen, sich und einige Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Träumte sie vielleicht lieber von der Rettung der Welt, anstatt sich erst einmal um die ihr anvertrauten Gemeinden Sorgen zu machen?

Es ist eine Katastrophe, die gerade passiert, ohne Frage. “Hochwasser” ist dabei noch eine freundliche Umschreibung der Dreckbrühen-Apokalypse, welche die Bürger in den betroffenen Gebieten heimsucht; denn mit Wasser hat das, was in die Häuser läuft, nur noch bedingt etwas zu tun. Nach Starkregen-Ereignissen stand meine eigene Wohnung bereits zweimal wadentief unter Wasser und Schlamm und konnte nur durch hilfsbereite Nachbarn mit einigem Aufwand wieder bewohnbar gemacht werden. Liebgewonnene Bücher verrotten, Schimmel überall und unter den Fußleisten wuchsen sogar noch Tage nach der ersten Reinigung Pilze hervor. Ein Albtraum. Aber immerhin konnte die Wohnung gerettet werden – während die Betroffenen damals im Ahrtal – und aktuell in der Oder-Region – vor dem Nichts stehen. Überflutet zu werden zählt zu den Urängsten des Menschen… was zugleich verrät, dass es sich eben nicht um ein neues Naturphänomen handelt. Deshalb leugnen auch die meisten Kritiker der lautstarken Aktivisten nicht den Wandel des Klimas, der die Erdgeschichte seit jeher begleitet, sondern zweifeln (neben der Bedeutung des menschlichen Einflusses) lediglich an, ob die von den Aktivisten geforderten Maßnahmen tatsächlich etwas dagegen etwas ausrichten können oder doch eher von einem ökologischen Größenwahn geprägt sind. Wird tatsächlich alles gut, wenn wir auf Flugreisen verzichten und vom Auto auf das Lastenfahrrad umsteigen?

Scheitern an der Lebenspraxis

Auch ohne Wissenschaftler zu sein, kann man getrost prognostizieren, wie realitätsfremd dieser Plan ist. Selbst wenn wir einmal – rein hypothetisch – davon ausgehen, die Klimaaktivisten wären auf der richtigen Spur, so werden sie den Beweis für die Wirksamkeit ihres Plans schon aus rein praktischen Gründen auf ewig schuldig bleiben müssen. Denn rasch bis mittelfristig Umsetzbares in Risikogebieten ziehen sie erst gar nicht in Erwägung: So etwa die Renaturierung von Flussufern oder das Anlegen von Flutwiesen. Wo der klassische Umweltschützer die Möglichkeit sieht, Hochwasser erst einmal in einer Flussaue wie in einem Schwamm “abzusaugen”, rechnet ein Klimaaktivist wahrscheinlich erst einmal aus, wie viele Windräder – inklusive eines ausladenden Betonfundaments – man dort errichten könnte. Und während weltweit Architekten, Erfinder und Wissenschaftler daran tüfteln, mit den neuen Gegebenheiten besser umgehen zu können, basteln die Grünen und ihr Vorfeld an einer Utopie, in der “alle mitmachen” und auf böse Dinge wie Autos und Flugzeuge verzichten. Einmal ganz abgesehen davon, dass ihre Oberschicht selbst nicht mit gutem Beispiel vorangeht, stellt sich die Frage, wie dieser Traum umgesetzt werden soll. Vielleicht bringt man in Deutschland einige Überzeugte dazu, sich an diese Vorgaben zu halten, aber schon hierzulande scheitern sie an der Lebenspraxis der Bürger.

Es riecht verdächtig nach Totalitarismus, wenn derlei Ideen in Umlauf gebracht werden. Denn Ideologen – egal welchem “-ismus” sie nun anhängen – werden stets verdächtig still, wenn es um die Umsetzung dieses “alle müssen mitmachen” geht. Klar ist nur eins: Wenn die Erfolge der eingesetzten Maßnahmen ausbleiben, ist geklärt, wem man bequem die Schuld dafür in die Schuhe schieben kann: Dem “Verweigerer” –egal, welchen Anteil der nun tatsächlich am Misserfolg der Kampagne hat. Die Auswirkungen auf die internationale Forschung zeigen sich bereits jetzt: Zwar wird niemandem verboten, auch an alternativen Klimamodellen zu arbeiten, aber man muss demjenigen einfach nur den Geldhahn zudrehen. Ohne Mittel keine Forschung.

Traum von der globalen Klimadiktatur

Auch der Rest der Welt wird bei der Deindustrialisierungskampagne nicht mitspielen. Das ist ein weiterer blinder Fleck der Klimaaktivisten: Meist sind sie Brüder im Geiste der Vertreter der postkolonialen und “critical whiteness”-Theoretiker. Sie sprechen viel über “Klimagerechtigkeit” und die Erderwärmung als Fluchtursache. Man könnte es sogar eine neue Form des Kolonialismus nennen, denn Schwellenländer und Länder der dritten Welt werden von ihnen nicht als Partner im Kampf um eine “bessere Welt” wahrgenommen, sondern als Opfer, derer man sich annehmen muss, um sie zu erretten. Es hat schon seinen Grund, warum sich prominente Klimaaktivisten nur selten nach Indien oder China wagen. Dort wird man ihr Anliegen wahrscheinlich als Luxusproblem definieren – und zwar nicht, weil man sich der durch die eigene Industrie verursachten Umweltprobleme nicht bewusst wäre, sondern weil man denn eigenen Fokus eher auf das eigene Wirtschaftswachstum richtet. Auch hier könnten klassische Umweltschutzmaßnahmen die Lebensqualität in den betroffenen Regionen verbessern… aber das ist eine Frage von technischem Fortschritt und nicht von Ideologie. Vor allem die Chinesen werden das sicherlich auch ganz ohne die Hilfe der deutschen Grünen schaffen, überholen sie Deutschland technologisch doch schon seit vielen Jahren. Ein ideologisches Überlegenheitsgefühl unserer Klimafreunde dürfte dort eher auf Befremden stoßen.

Bäume für die eigene Region pflanzen, an konkreten Lösungen für flutgefährdete Landstriche arbeiten oder einfach mal anpacken, wo es derzeit Not tut: Das ist nicht so das Ding der “modernen” Grünen. In der letzten Konsequenz muss man ihnen daher unterstellen, von einer globalen Klimadiktatur zu träumen, in der sich keiner mehr ihren Plänen entgegenstellt. Aber was tun, wenn selbst dann der Erfolg ausbleibt? Wird man der Menschheit dann vorschreiben, sich selbst in Wohlgefallen aufzulösen? Erste Ansätze sind auch dazu schon vorhanden: Die Medien rechnen uns vor, wie klimaschädlich es sei, Kinder zu bekommen. Man kann von Glück reden, dass sich auch diesen Ideen nur eine Minderheit der Bürger beugen wird. Und dann gerät auch der Klimawahn hoffentlich bald in Vergessenheit.