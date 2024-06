Globaler Hitzetod: Absurde Klima-Panikmache auch im “Handelsblatt”

Das „Handelsblatt“ galt einmal als Inbegriff von seriösem, sachlichem und nüchternem Wirtschaftsjournalismus. Inzwischen ist man auch hier – wie bei den meisten anderen Medien im deutschsprachigen Raum, die ihre kritische Distanz zur politischen Globalagenda an der weltanschaulichen Garderobe abgegeben haben – zu weiten Teilen auf den Kurs eingeschwenkt, erwünschte offizielle Narrative weiterzugeben und zu bedienen. So widmete die Zeitung gestern einem neuen Panikreport über die angeblich immer schlimmer werdende menschengemachte Erderwärmung einen besonders drohungsvollen schwarzseherischen Beitrag: Laut einem Forscherteam der Universität Leeds sei die Temperatur zwischen 2014 und 2023 um rund 0,26 Grad gestiegen, und damit so schnell wie noch nie seit Beginn der instrumentellen Aufzeichnungen. Es sei sogar ein Rekord bei der Aufzeichnung mit Messgeräten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Im Jahrzehnt zuvor habe die Erwärmung bei rund 0,20 Grad gelegen.

Im Jahr 2023 habe die allein durch menschliche Aktivitäten verursachte Erhöhung der Erdtemperatur den Berechnungen zufolge 1,31 Grad im Vergleich zu 1850 bis 1900 erreicht. Das sei weniger als die gesamte Erwärmung desselben Jahres von 1,43 Grad, was darauf hindeute, dass auch natürliche Klimaschwankungen bei der Rekordtemperatur in dem Jahr eine Rolle gespielt haben, insbesondere das Klimaphänomen El Niño. Laut dem Report dürfe der Mensch nun nur noch 200 Milliarden Tonnen CO2 produzieren, bevor eine globale Erwärmung auf 1,5 Grad erreicht wird. Das entspreche etwa den aktuellen Emissionen von fünf Jahren. Allerdings reicht das Spektrum der Schätzung von 100 bis 450 Milliarden Tonnen.

Geliefert wie bestellt

Der Bericht, der eindeutig der hofwissenschaftlichen Kategorie “geliefert wie bestellt” zuzuordnen ist, wird natürlich in sämtlichen westlichen Medien umgehend nachgebetet. Vielerorts war er die Topmeldung, um die Klimahysterie erneut anzuheizen. Selbstverständlich wurde er auch von UN-Generalsekretär António Guterres umgehend aufgegriffen, der in seiner gestrigen Rede erneut alle Register der Klimaapokalypse zog – und den Bogen zu dem spannte, worum es hier eigentlich geht: Um die große Wirtschaftstransformation, anderen Ende ein globaler Ökosozialismus mit nie gesehener Umverteilung von unten nach oben stehen soll. Den Anfang machen soll ein dirigistisches Verbotsregime. So forderte Guterres nicht nur einen Finanzierungs- und Werbeboykott jener Industrien, die “Profite mit fossilen Brennstoffen” wie Gas, Öl und Kohle macht, sondern gleich noch ein komplettes Verbot von Werbung der Branche ähnlich der Tabakwerbung. Guterres faselte dabei von den „Paten des Klimachaos“, die jahrzehntelang Fortschritte in Richtung klimafreundliche Energie blockieren würden. „Milliarden von Dollar wurden dafür aufgewendet, die Wahrheit zu verdrehen, die Öffentlichkeit zu täuschen und Zweifel zu säen“, behauptete er in seiner üblichen Mischung aus sozialistischem Agitator und Endzeitprediger.

In Wahrheit trifft dieser Vorwurf haarklein auf die Klimalobby zu, als deren Handlanger Guterres seit Jahren auftritt – obwohl derartige ideologische Parteinahme in keiner Weise mit seinen Amtspflichten vereinbar ist. Im Zuge der damit einhergehenden realen Verdrehung der Wahrheit forderte er etwa eine Sondersteuer auf Gewinne der “Fossil-Industrie“, um damit “Klimaschutzprojekte” zu finanzieren (sprich: linke NGOs und Nutznießer der Klimasekte sowie deren Subventionsindustrie reicher zu machen, Stichwort Umverteilung!) und rief Finanzinstitute dazu auf, in “erneuerbare Energien” zu investieren – offenbar in Unkenntnis der sich in Deutschland bereits abzeichnenden riesigen Probleme mit diesem Konzept.

Alles teurer, alle werden ärmer

Und schließlich verlangte Guterres auch noch die Einführung von Abgaben bei Schifffahrt, Luftverkehr und Brennstoffindustrie, um mehr Geld für die Transformation zu nachhaltiger Energie in ärmeren Ländern zu haben – mit dem Ziel, dass außer Privatflugzeugen und Jachten der Superreichen, die die ganze Klimaagenda finanzieren, bald nichts mehr fliegt und schwimmt und sich der gemeine Pöbel “klimaneutral” keine Reisen mehr leisten kann. Daher sollen laut dem UN-Chef die führenden Industrie- und Schwellenländer, wo es die meisten verhassten Reichen (die früher “Ausbeuter“, heute eben “Klimasünder” heißen) gibt und die 80 Prozent der weltweiten klimaschädlichen Emissionen erzeugen, die größten Einschnitte hinnehmen und am meisten zahlen. Außerdem sollen sie den ärmeren Ländern noch mehr Entwicklungshilfe leisten, ihnen Technologien als auch Finanzhilfen geben und vor allem ihre künftige “Klimaflüchtlinge” abnehmen. Man sieht, wohin hier die Reise geht: Den freien Westen als einstigen Zenit der Zivilisation, seinen technischem Fortschritt und vor allem Wohlstand endlich kaputtzuschlagen, damit 35 Jahre nach Zusammenbruch des Sozialismus das damalige “Siegersystem” Kapitalismus endlich kurz und kleingeschlagen werden kann. Das war und ist der Wunschtraum aller Sozialisten, die einst rot und heute klimagrün daherkommen.

Guterres’ Panikrede hätte direkt von der „Letzten Generation“ oder irgendeinem anderen der zahllosen Klimaextremistensprengel stammen können. Der Inhalt ist so gesehen auch gar nichts Neues. Neu ist, dass inzwischen sogar einst renommierte Blätter wie das „Handelsblatt“ solche durchschaubaren Untergangspredigten über die angeblich bevorstehende Klimakatastrophe völlig unkritisch verbreiten – ohne das Ganze auch nur im Geringsten zu hinterfragen oder den inzwischen zahllosen Wissenschaftlern und Stimmen eine Plattform zu geben, die dies tun. Vermutlich wird man bald auch in dieser vormaligen Stammlektüre von Managern und Marktwirtschaftlern lesen, dass uns nur noch massive Steuererhöhungen und massive Freiheitsbeschränkungen vor dem Weltuntergang bewahren können. Ein weiteres einstiges Qualitätsmedium hat sich in den Orkus geschossen.