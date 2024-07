Globaler Kulturkampf: Amerika hat den Westen delegitimiert

Westdeutsche saßen lange Zeit auf der Sonnenseite der Welt. Die USA hatten maßgeblichen Anteil an einer kulturellen Liberalisierung in den drei Westzonen der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Arschkarte der Geschichte ging in den Osten. Dort wurde eine kommunistische Plünderzone errichtet und von SED-Bonzen und Sozi-Kadern fette Beute gemacht. Über eine blutige Mauer aus Stacheldraht und mit Scharfschützen auf Hochsitzen hinweg konnten wir Wessis 28 Jahre lang beobachten, was für ein riesengroßer Bockmist der marxistische Lebensraum für den unterjochten SED-Stallbewohner darin doch war. Wir hingegen hatten statt sozialistischer Käfighaltung unter linker Apparatschik-Aufsicht Fun ohne Ende – mit Coca Cola, Barbecue, Nylons, Rock’n’Roll und Elvis, Cadillacs, Petticoats und Jukeboxen.

Ein Hauch des Liberalen strömte ab den 1950ern früh ins Land der NS-Spießer und Obrigkeitsgeilen. „Swing tanzen verboten“ respektive “Hier keine Negermusik erlaubt!” und „Entartete Kunst“ waren als einstige Dumpfparolen so sehr deutsch und übellaunig, dass man die anschließende Amerikanisierung durch Popkultur durchaus als Katharsis, als Reinwaschung zwecks Menschwerdung ohne Hackenknall und Kollektiv-Getrampel begreifen konnte. Wohlgemerkt, das galt für uns Wessis, leider aber nicht für jene armen Teufel, die aus dem Land der Mielkes, Honeckers und Merkels kamen und dort jahrzehntelang unter Verschluss im größten Freilaufgefängnis der Welt leben mussten.

Schnell zur Hassliebe geraten

Zeitenwende. Die DDR ist längst „angeschlossen“ – und heute, fast 35 Jahre später, dank einer unendlich langen Zeit unter einer Ostzonenkanzlerin Merkel, sind wir – und diesmal wir alle – mehr DDR und Realsozialismus, als es zur guten alten Zeit der BRD samt West-Berlin auf deutschem Boden DDR je gab. Doch auch die damaligen Licht- und Freiheitsbringer USA sind nicht mehr dasselbe, vor allem all das, was uns ältere Jahrgänge noch an ihnen faszinierte, ist dahin. Es ging wohl nicht anders; es musste schnell zur Hassliebe werden: Wir liebten den schwarzen Blues, wir waren Brüder im Geiste der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und verehrten Martin Luther King; wir sangen in Woodstock das „F.U.C.K.“ von Country Joe McDonald mit und demonstrierten gegen den kranken Vietnam-Krieg, gegen Agent Orange und Napalmbomben.

Unsere freie Liebe im freien Westen begann schnell zu mutieren, sie wuchs in Schizophrenie hinein; besonders psychisch Verhaltensauffällige fuhren einen französischen Renault, machten Urlaub an der italienischen Rivera, rauchten Gitanes, tranken einen spanischen Roten und trugen original Western-Jeans aus den USA, hatten den Schrank voller Vinyl-LPs sowie ein Bausparkonto – und forderten derweil die Abschaffung des Kapitalismus. Ergo: Mit einem Dachschaden lässt es sich schlecht offensiv, dynamisch und vorbildlich sein. Achtung, jetzt kommt’s: Wer sich auf dieser Welt so ein wenig über die Jahrzehnte hinweg herumgetrieben hat, der musste bald erkennen, dass die einstigen Attribute der Freiheit überall längst auf dem Rückzug waren. Für einen kulturellen Wandel, dem auch ein radikal machtpolitischer ebensolcher folgen sollte, gab es früh und haufenweise Indizien.

Cat Stevens als Sinnbild der Transformation

Wir erlebten im Westen eine popkulturelle Explosion, die auch tief in den damaligen Ostblock (noch unter sowjetisch-russischer Führung) eindrang und dort den beginnenden Zerfall des desaströsen „Realsozialismus“ beschleunigen half. „The Wind of Change“ sangen unsere Scorpions aus Hannover. Doch schon frühzeitig, und noch inmitten dieser kulturellen Dynamik, konvertierte bereits 1977 ein weltberühmter Popstar zum Islam, nahm 1978 den Namen Yusuf Islam an und beendete schließlich mit nur 29 (!) Jahren schon seine vielversprechende und grandiose Musikkarriere. Kurz davor hieß dieser Mann noch Cat Stevens und hatte gigantische Hits für die Ewigkeit abgeliefert: „Lady D’Arbanville“, „Moonshadow“ und „Morning Has Broken“, um nur einige wenige zu nennen. Als dann aber „Cat Allah Islam“ Jahre später dennoch mal wieder gelegentlich sang und beim deutschen „Echo Schallplattenpreis“ eingeladen wurde und dort auftrat (er brauchte wohl Geld für seinen Harem), gab dieser gefallene Engel der freiheitlichen Popkultur vor Ort demonstrativ dem weiblichen Personal und den Künstlerinnen weder die Hand, noch blickte er sie an.

Es war Frauenverachtung, ein Gruß aus seiner neuen Heimat, welche den Rest verachtete. Einen Verräter der Freiheit könnte man diesen schrecklichen Sympathisanten von Geschlechter-Apartheid und Frauenunterdrückung auch nennen. Die Mutation Cat Stevens steht sinnbildlich für eine sich schon damals abzeichnende Entwicklung; sie war bereits Teil einer Erosion, die vom krankhaften, einseitigen Kampf der Linken “gegen den US-Imperialismus“ begleitet und begünstigt wurde. Und kein Einzelfall. Der Rückzug des freien Westens begann schon zu einer Zeit, als der Sozialismus noch stark war, bevor er dann (scheinbar) besiegt wurde.

Remember Beirut…

Beispiel Beirut: Vor Beginn des fürchterlichen Bürgerkriegs im Libanon 1975 wurde die libanesische Metropole als „Paris des Orients“ gefeiert. Ein Ort der Freiheit, der Künste, zahlloser Verlage und Universitäten. Dort sah man einst aufgeklärte Menschen flanieren und in Straßencafés diskutieren, Jazz war sehr beliebt, Frauen trugen kurze Röcke und schminkten sich, Männer bunte Hemden und rauchten Marlboro. Doch diese Kultur der Freiheit wurde zerschossen und zerbombt von lumpigen Allah-Kriegern. Binnen weniger Jahre entstand ein islamisches Geisterreich neben tiefen Bombenkratern in den Städten, eine schwarzreligiöse Kloake wurde geschaffen.

Frauen sind dort keine Frauen mehr, sondern rennen als dieselben pervertierten Erscheinungen herum, die heute auch unsere deutschen Städte zunehmend prägen. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Ralph Giordano bezeichnete sie einst als „menschliche Pinguine“ bezeichnete – entstellt durch hässlich-islamische Ganzkörperverhüllung, gekennzeichnet als das Eigentum von Mullahs und Paschas und sonstigen Herrenmensch-Muslimen; im Westen oft im gehirngewaschenen Irrglauben vieler Verschleierter selbst, sie lebten diese mittelalterliche Entrechtung aus freien Stücken, ja gar als Ausdruck modern-selbstbestimmter Weiblichkeit. Scheußlich. Diabolisch. Es ist das Ergebnis des Anbetens der berüchtigten und sprichwörtlichen „Satanische Verse“ (Salman Rushdie).

Depperter Bruder

Auch in Afghanistan und – vor allem – dem Iran sowie in anderen Ländern wandelten sich vormals freizügig-westlichen Gesellschaften mit einem quietistischen, auf die spirituelle Dimension selbstbeschränkten Islam allmählich zu Hochburgen des politischen Islam. Die kulturelle Wahrnehmung intern wie extern befeuerte auch eine Außenwirkung: No more Rock’n’Roll. Was im Iran seit 1979 gilt, trifft seit der Machtübernahme der Taliban auch auf ganz Afghanistan zu; Dort werden inzwischen Musikinstrumente aufgetürmt und verbrannt. Frauen ist die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verwehrt, Ausbildung und Beruf sind ihnen weitgehend verboten. Ein satanische Hölle auf Erden. Wer erschuf die militärische Stärke der Taliban? Wer zur Hölle hat diese Barbaren so stark gemacht? Wenn mann solch einen depperten Bruder wie die USA hat, ist es dann nicht besser, gar keinen Bruder zu haben?

An dieser Stelle lohnt die Erinnerung an einen der besten, geistreichsten Liberalen, den die FDP hierzulande neben wenigen anderen aufzubieten hatte, der aber leider keine ernstzunehmenden Nacheiferer oder zumindest Epigonen hinterließ: An Guido Westerwelle. Der hatte das allzu oft zitierte Orakel-Zitat „Die Freiheit stirbt immer zentimeterweise“ in seiner denkwürdigen Rede von 2011 paraphrasiert, die man gewissermaßen als sein politisches Vermächtnis bezeichnen könnte. Westerwelle ahnte wohl, wohin sich der gesamte Westen und gerade auch Deutschland zentimeterweise bewegten. Dazu sagte er noch sinnigerweise: „Freiheit stirbt nicht durch Politiker“, die sterbe nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte einschränken wolle, sondern es werde dann „gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, das sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung“.“

Wind ins Suizidale gedreht

Daran gemessen leidet nicht nur unser Land an einer politisch-sozialen Autoimmunerkrankung. Unsere Freiheiten in Bezug auf Mitgestaltung von politischen Entscheidungsprozessen, auf die Freiheit der Rede und der Meinungsfreiheit, die Medien- und Pressefreiheit sowie die allgemeinen Bürgerrechte zerrinnen, gleich dem Dahinrinnen des Sandes in einer Sanduhr. Jüngste Schlagzeilen aus den USA künden von zwei Faktoren, die dieses Bild grell erleuchten: Punkt Eins, die einst hoch gerühmten amerikanischen Hochschulen und Universitäten verlieren gravierend an Attraktivität in der Welt. Und das liegt an Punkt Zwei: Der Öffnung der akademischen Flure für einen destruktiven Veitstanz linker Sektierer und durchgeknallter Minderheiten mit einem reinen Irrsinn als nicht mehr ganz neuem Zwangsbeglückungs-Programm mit stinkend altem Sozialismus-Touch.

Während die 1968er-Debatte auf den Campi der westlichen Hochschulen mit ihrem revolutionären Ansatz gegen verkrustete und verstaubte reaktionäre Strukturen verfolgte und den Sozialismus als damals noch nicht gründlich diskreditierten, insofern vermeintlich erfolgversprechenden Gegenansatz zum Kapitalismus pries, sind es heute ökolinke Nekrophilie und woke Wahnideen, die die Freiheit von Lehre, Forschung, Kultur und Rede schlimmer bedrohen denn je. Hier hat sich der Wind ins Suizidale geweht; ein eiskalter Hauch des Todes zieht durch unseren Lebensraum der Freiheit, so als ob jemand vergessen hätte Türen und Tore zu schließen. Reality sucks: Der Vorwurf der „Cultural Appropriation“ ist das neue „Entartete Kunst“ und markiert den Niedergang von dort aus, wo wir einst Black Music liebten, den Gospel, den Soul, den Blues. Jetzt sind wir schon „Neo-Kolonialisten“, wenn wir diese Musik und kulturellen Ausdrucksformen „der Anderen“ gut finden und als Musiker auch noch spielen (wollen).

Toxischer Kulturkampf

Alle Begegnungen mit stilistischen Einflüssen aus anderen Richtungen, alle inspirierenden und bereichernden interkulturellen Befruchtungen aus verschiedenen Quellen, Ethnien, die einst das Salz plus Tabasco in der Pop-Suppe waren, sollen fortan strikt verboten sein. Der fade Einheitsbrei markiert die neue geistige Todeszone, die aus den USA kommend weltweit ins intellektuelle Geschehen gebombt wurde. Musikalische und kulturelle Völkerverständigung mit Stil-Vereinigungen ist jetzt „Rassismus“. Das ist nicht verrückt, das ist tödlich, das ist pervers. Sogar ein inhumaner Hass auf „alte weiße Männer“ zerstört jetzt unsere Zusammengehörigkeit, serviert von jenen, die mit ihrem Woke-Fanatismus den alten Sozialismus in neuen, vermeintlich “bunten” Gewändern einfordern: Für „Gerechtigkeit“ und „gegen den Kolonialismus”.

Dieser gesamte woke Bullshit kommt also aus denselben USA, die uns einst den süßen Nektar der westlichen Libertinage und individuellen Freiheit brachten – und er wurde und wird von einflußreichen und finanzstarken Kräften gestützt, die ihn als pausenlosen, mehr oder minder subtilen Meinungsterror samt Zensurorgie unter dem Namen “political correctness” unters geschundene Volk bringen, abgestützt durch als “Kampf gegen Desinformation“, gegen “Delegitimierer” oder gegen “Hass und Hetze” verbrämte Gesetze, die auf EU- und Bundesebene durchgesetzt werden. Diese Hinweise sind im Kontext zum Nachfolgenden enorm wichtig, denn wir befinden uns am Rande eines realen Krieges, der uns wie ein Fegefeuer näher kommt, in einem toxischen Kulturkampf, einem Kampf ums Überleben und um frei gewählte Identität.

Außenpolitische US-Trampeltiere

Frage: Wie wollen wir stark sein und uns gegen die „Achsen des Bösen“ wehren, wenn unsere eigenen westlichen Anführer uns unter anderem mit Verhaltens-, Geschlechterrollen-, Minderheiten-, Konsum-, Reise- und Mobilitätsvorschriften traktieren? Die USA waren immer schon außenpolitische Trampeltiere. Beispiele des Grauens: Die bereits oben erwähnte fatale Unterstützung der Taliban (!), welche sie regelrecht aufgebaut und aufgerüstet hatten, um die Russen (!!) an der Macht in Afghanistan zu stürzen, was langfristig dann zur Dominanz dieser Bande führte, die nun das Land am Hindukusch im Dämmerzustand eines Steinzeit-Islam dahinvegetieren lässt. Der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Präsidenten Mossadegh am 19. August 1953 durch einen völkerrechtswidrigen Putsch der Nachrichtendienste der USA und Großbritanniens (Operation Ajax) – was nach der US-Installation des Schah dann im Gefolge zur Machtergreifung der blutrünstigen Mittelalter-Ayatollahs im Iran führte. Der völkerrechtswidrige Vietnamkrieg mit Massenmorden an der Zivilbevölkerung.

Und jetzt: Die politisch gesteuerte Verbreitung solcher Hirngespinste wie „Climate Crisis“ und „Gender Diversity“. Diese amerikanische Politik ist das Trampeltier im auch europäischen Porzellanladen – bei gleichzeitig fortgesetztem geopolitischem Versagen, permanenten Fehleinschätzungen und vollkommen falscher Prioritätensetzung. Die nun auf Rückzug befindlichen, einst glorreichen “westlichen Werte“, wie eingangs geschildert, werden inzwischen massiv durch linkische Pervertierungen als bizarre Heilsbotschaften in die westlichen Gesellschaften gehämmert, wo sich nur noch wenige Länder so standhaft wie etwa Ungarn zeigen. Wir haben also Kulturkampf neben den Kriegsschauplätzen – und bekommen für alle diplomatischen und politischen Fehler in Sachen Putin die Quittung.

Wladimir und seine Spießgesellen

Nicht nur, dass uns Putin jetzt den Gender-Quatsch demonstrativ vor den Latz mit ihm eigener Konsequenz knallt; nein, er gibt jetzt auch noch die knallharte Antwort auf das Mädchengeplärre einer Annalena Baerbock und all der anderen Bellizisten des Westens: Statt „Russland wird durch die Sanktionen geschwächt“ hängen wir selbst inzwischen ökonomisch am Tropf, während Russland boomt, die Bevölkerung dort äußerst geringe Lebenshaltungskosten hat und soviel Benziner fahren darf, sie will. Und Putin antwortet nun auch auf die angebliche „Isolation“ durch den Westen – indem er nicht weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung in einem Bündnis (re)präsentiert. Womit wir auf der Bühne der Weltpolitik angelangt sind.

Denn gerade erst präsentierte wieder ein immer stärker werdendes, dennoch noch relativ neues Bündnis, das vor Macht- und Selbstbewusstsein nur so strotzt. Unter der Führung von Peking und Moskau (!) kamen soeben in Kasachstan die Mitglieder des Sicherheitsbündnisses SCO (steht Deutsch für “Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit”) zusammen. Vor 22 Jahren gegründet und erst noch als relativ bedeutungslos vom Westen wahrgenommen, zählen zur SCO nun bereits zehn Staaten, welche etwa die Hälfte (!) der Weltbevölkerung repräsentieren. Zu den ständigen Mitgliedern gehören neben dem diesjährigen Gastgeber Kasachstan, Indien, China, Kirgistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan, der Iran und nun auch Belarus. Diese Gruppierung vereint somit interessanterweise auch die nachgefolgten Hauptabnehmer für russische Rohstoffe wie Öl und Gas, nachdem durch westliche Sanktionen und verordnete „Isolierung Russlands“ ihre Importe nach dem russischen Angriff auf die Ukraine massiv verringert wurden.

Gegengewicht zum Wertewesten

Dazu kommen noch 14 sogenannte “Dialogpartner” wie etwa auch das zwielichtige NATO-Mitglied Türkei und mehrere Golfstaaten. Wen wundert’s: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm ebenfalls an dem Gipfel in Kasachstan teil, wie die Presse meldete. Und den deutschen Grünen, US-Präsident Biden und der Brüsseler EU, winkte der russische Präsident von dort fröhlich zu: „Putin betonte, ‘neue Zentren’ politischer und wirtschaftlicher Macht seien auf dem Vormarsch und die ‘multipolare Welt’ sei nunmehr ‘Realität’. Zudem begrüßte er die zunehmende Verwendung nationaler Währungen – anstelle des Dollars – im Handel zwischen den SCO-Ländern und forderte die Schaffung eines neuen Zahlungssystems innerhalb der Gruppe“, berichtet “n-tv“.

Wie die BRICS-Staaten entwickelt sich auch hier ein totales Gegengewicht zum “Wertewesten“, der sich dessen ökonomisch und auch zunehmend auch militärisch manifestierter Moralisierungspolitik widersetzt und im übrigen auch dessen kulturmarxistische Transformation brüsk zurückweist, von “Menschenrechtsinterventionismus” bis hin zu Klima- und Gendertotalitarismus. Dass es ironischerweise Diktatoren und Autokraten sind, die sich hier der US-geführten Freiheitsbedrohung entgegenstellen, ist mehr als nur historische Dialektik. Die eine Unfreiheit kontert die andere. Die SCO steht – neben all den geopolitischen Verwerfungen und Machtspielen – für eine totale Abkehr von westlichen Werten und deren Spirit steht, wenn es diese vorerst zwar auch noch taktisch vereinzelt propagieren mag.

Zwischen allen Stühlen

Konzertierte Attacken auf den kulturell, sozial, ökonomisch und identitär langsam zerfallenden Westen werden garantiert noch folgen. Aber von den Wortführern des Bündnisses liegt durchaus schon einiges an Klartext vor, siehe etwa hier. Der Kulturkampf geht weiter. Dass Erdogan, der Islamofaschist und Graue-Wölfe-Versteher vorm Herrn, beim SCO-Herrentreffen auflief, kann wirklich keinen wundern. Anekdote am Rande: Schon am 25. Juni 2003 wurde “Cola Turka” in den türkischen Markt eingeführt – die türkische Antwort auf Coca Cola, den freien Westen und den Rock’n’Roll. Denn: „Durch den Irakkrieg und die dadurch entstandene anti-amerikanische Stimmung“ – wie Wikipedia anmerkt – wurde der Verkauf von “Cola Turka” gefördert. Heute hat die Türkenbrause einen Marktanteil von immerhin rund 19 Prozent des türkischen Cola-Marktes.

Was bleibt von der freien Welt mit dem Spirit der Popkultur also wohl noch erhalten? Der amerikanisch-armenische Popweltbürger Tonio K. hieß bürgerlich Vladimir Steven M. Krikorian und war so kosmopolitisch wie der ganze Westen, als es noch BRD und DDR in Reinkulturen gab. Er hatte die geniale Idee zu einem viel gecoverten Song namens „The Funky Western Civilization“. Den Song gibt es auch in einer herrlichen R’n’R-Pubrock-Fassung von der französischen Band Little Bob Story. Es ist eine fantastische Hymne auf den Lebensstil in der liberalen Freiheit, wo sich jeder um sich selbst kümmert und niemand von Kollektivherden gejagt wird. Es ist eine Erinnerung an die Zeit, als Beirut noch das Paris des Orients war, oder – mit aktuellerem Bezug – als Berlin, Paris und London noch westlich geprägte Metropolen der Freiheit waren. Und jetzt? Sitzen wir zwischen allen Stühlen. Aus den USA kommen zwittrige Umerziehungsprogramme und die Geschlechter werden zu Freaks geformt, die Familienidylle ist mit „Womens Lib“-Parolen beschmiert, die Grenzen sind offen und der Pöbel der unfreien Welt strömt herein. Babylon will fall. Dann ist es wohl so.