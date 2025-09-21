Globales Ranking der meisten Verhaftungen wegen unliebsamen Meinungsäußerungen im Netz: Deutschland auf Platz 3

Man sollte es nicht für möglich halten und es ist eine Schande: Im Länderranking der meisten Verhaftungen wegen Online-Posts und Meinungsäußerungen im Netz steht Deutschland auf dem dritten Platz, mit 3.500 Verhaftungen wegen „Hassrede“ oder „Volksverhetzung“. Noch schlimmer sind nur Weißrussland 6.205 Verhaftungen – und den unrühmlichen Spitzenplatz hält ausgerechnet das Heimatland George Orwells, das in den letzten Jahren zu einem linke Dystopia mutierte Großbritannien – mit 12.183 Verhaftungen. Kein Wunder, dass sich die Politik in Brüssel und Berlin in Sachen Verfolgung von Gedankenverbrechen anscheinend die Briten zum Vorbild genommen haben.

Denn wer auf der Insel den Islam auch nur zwischen den Zeilen kritisiert oder als Komiker einen Scherz über Transidentität macht, ist dort längst schon wegen Hassverbrechen dran. In Großbritannien ist dies inzwischen Usus, während in Deutschland die juristische Verfolgung von Netzkommentaren noch mit angezogener Handbremse abläuft, weil Artikel 5 Grundgesetz hier zumindest noch Restskrupel weckt; doch an deren Beseitigung wird bereits eifrig gearbeitet.

Russland und China weit abgeschlagen

Die genannten Zahlen sind übrigens von 2023, weshalb man also getrost davon ausgehen kann, dass sich die Lage auch in Deutschland seitdem nochmals verschärft hat – denn all die aufsehenerregenden großen Hausdurchsuchungen und Festnahmen im Zuge der massenhaften Strafanzeigen von Grünen (Stichwort “Schwachkopf Habeck”) sowie der als PR-Coups organisierten “Aktionstage gegen Hasskriminalität”, sowie die unrühmlichen Machenschaften der niedersächsischen “Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet” (ZHIN) – die mit den berüchtigten lachenden Staatsanwälten – gingen ja erst danach viral und so richtig durch die Decke.

Besonders aufschlussreich: China, Türkei, Russland und die arabischen Länder sind im Ranking weit abgeschlagen; das beste Deutschland aller Zeiten lässt sie alle weit hinter sich. Wer das nicht glauben will, kann es sich gerne von der KI inklusive Quellenanalyse bestätigen lassen. Wer weiß? Vielleicht schaffen wir es ja im Ranking für 2025 schon auf Platz 1. Dann wäre Deutschland endlich mal wieder in irgendetwas Spitzenreiter…