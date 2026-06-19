Göring für Arme: Luftwaffeninspekteur Neumann und der „Fight tonight“ gegen Russland

Welche gemeingefährlichen Größenwahnsinnigen leiten da eigentlich unsere Luftwaffe? 2026 heißt der zuständige Hermann Göring für Arme Holger Neumann – und er nennt sich selbst “Chief of the German Air Force”. Dieser Clown ist zwar eigentlich nur Inspekteur der Luftwaffe – aber er ist mehr als Göring weiland, denn ihm untersteht zudem noch das “Weltraumkommando der Bundeswehr” (WRKdoBw). Das ist kein Scherz. Captain Kirk und die Enterprise salutieren vor Neumann.

Dieser geistige Tiefflieger hat sich nun entblödet, konkrete Angriffsziele der deutschen Luftwaffe zu nennen: Kaliningrad, den Raum Sankt Petersburg, die Kola-Halbinsel (einschließlich des Raums Murmansk) und die russische Schwarzmeerflotte. Ein Originalzitat von Neumann, natürlich auch auf Englisch, lautet: „Fight tonight means if someone calls me now and says we have the following situation here, we have to be ready now — and we are ready” (deutsch: “‚Fight tonight‘ bedeutet: Wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, wir haben hier die folgende Situation, dann müssen wir sofort bereit sein – und das sind wir”). Und ein anderes: “We will go in with everything we have in Germany, the air force, but also in NATO, to defend our country, our values, our population, and our alliance!” (deutsch: “Wir werden mit allem, was wir haben, vorgehen – in Deutschland, mit der Luftwaffe, aber auch in der NATO –, um unser Land, unsere Werte, unsere Bevölkerung und unser Bündnis zu verteidigen!”).

Ein Fall für den nächsten Kriegsverbrecherprozess

Für so manchen kritischen Zeitgenossen lassen solche Äußerungen eine Einschätzung Neumanns als zumindest potenzieller Kriegsverbrecher zu. Göring ist an Zyankali gestorben, sonst hätte man das Schwein aufgehängt. Aus guten Gründen. Sollte es 2030 zu einem neuen Nürnberger Kriegsverbrecherprozess kommen, werde ich eine harte Aburteilung solcher furchtbarer Militärs ebenfalls fordern. Warum? Weil ein Angriff oder punktuelle Gefechte durch oder mit Russland nicht zwingend den Krieg aller NATO-Staaten gegen Russland bedeuten. Die Mechanik folgt diesen Stufen:

Angriff auf einen NATO-Staat: Ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied gilt nach Artikel 5 des NATO-Vertrags als Angriff auf alle. Politische Feststellung durch den NATO-Rat: Der Nordatlantikrat entscheidet grundsätzlich im Konsens, ob der Bündnisfall nach Artikel 5 ausgelöst ist. Hilfe nach eigenem Ermessen: Sodann entscheidet jeder Staat selbst über Art und Umfang der Bündnishilfe; Artikel 5 verpflichtet zwar zur Unterstützung, aber nur mit Maßnahmen, die der jeweilige Staat „ für erforderlich erachtet “ — ausdrücklich zur auch, aber eben nicht zwingend, mit Waffengewalt. Kein Automatismus zu Angriffen auf russisches Kernland: Selbst im Bündnisfall ist ein Angriff auf Kaliningrad, St. Petersburg oder Murmansk eine politische Eskalationsentscheidung – und wäre weder geboten noch schlau.

Mit Hurra in den Dritten Weltkrieg

Welcher Träumer glaubt ernsthaft, dass Trump einen Angriff auf russisches Kernland befiehlt, wenn etwa Litauen beschossen wird? Trump mag irre sein – aber er schützt primär die USA, nicht das Baltikum. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die USA derzeit aus der EU allmählich zurückziehen. Vor diesem Hintergrund wäre jeder direkte Angriff durch die deutsche Luftwaffe auf Russland – selbst im Fall einer hypothetischen Beschießung Litauens – ein Kriegsverbrechen! Abgesehen davon: Die Bundeswehr verfügt zwar am ersten Kriegstag über 70 bis maximal 100 einsatzfähige Eurofighter und 40 bis 60 Tornados, doch nach einer Woche würde die Einsatzfähigkeit bei weniger als der Hälfte liegen, und zwar unabhängig von Abschüssen. Hat sich noch keiner der Blitzmerker in der Kriegstreiberfront und auch in Neumanns Stab gefragt, warum es wohl noch keine nennenswerten Kampfflugzeug-Einsätze der sonst so todesmutigen Ukraine über Russland gegeben hat?

Neumann ist wahnsinnig. Er möchte offenbar Auslöser des Dritten Weltkrieges sein. Daher: Beseitigen wir diesen Störfall – und zwar sofort, bevor es zu spät ist. Rauswurf jetzt!