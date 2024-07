Götterdämmerung auf dem Olymp

Zur Eröffnung hätte ich den Franzosen Sonne gewünscht. Und mir auch. Schöne Bilder. Fröhliche Sportler. Ein Stück heile Welt. Eine der seltenen, aber immer mal wieder erhofften Zeitreisen. Eigentlich war vieles dafür gerichtet. Die Franzosen können sowas. Sie haben tolle Sportler, ein Faible für starke Bilder, keine Angst vor nationalem Gestus und gigantischen Inszenierungen. Die Eröffnungsfeier für die Winterspiele in Albertville 1992 war ein weltweit bestauntes Spektakel mit überdimensionalen Alphörnern um ein riesiges Kettenkarussell herum, wundervoll skurrilen Interpretationen der Sportarten und einer im Hintergrund hinter Bergen verschwindenden Sonne. 1998 gab es zu Beginn der Fußball-WM eine eindrucksvolle Pyro-Show mit Fluggerät, Ballons und überall spürbarer Begeisterung.

Auch der Eröffnungsfeier vom Samstag hat es nicht an Aufwand, Mut zum Pathos und kreativen Ideen gemangelt. Den Fluss zur Bühne, die Stadt zur stimmungsvoll beleuchteten Kulisse zu machen, die Delegationen auf Schiffen „einlaufen“ zu lassen, statt die endlosen Stadioneinmärsche zu wiederholen, und auch die Verflechtung mit kurzweiligen informativen Einspielern waren durchaus geeignet, nachhaltige Eindrücke zu hinterlassen. Ob es irgendwann der konzentrischen Strahlenkränze, aufsteigenden Feuer und von ganz weit oben ertönenden lyrischen Gesänge zuviel wurde, mag jeder für sich beurteilen.

Gigantomanische Zugeständnisse an den Zeitgeist

Es wäre wirklich unfair, Frankreichs Bemühungen, der Welt etwas zu bieten, nun in Bausch und Bogen zu verdammen. Aber der Versuch, die olympische Gigantomanie, einen französischen Werbefeldzug mit ironischen Brechungen und Zugeständnissen an den Zeitgeist zu einem überzeugenden Ganzen zu vereinen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ein fröhliches, weltoffenes Fest im olympischen Geist, in einem (aus schlechten Gründen durch einen von 55.000 Sicherheitskräften hermetisch abgeriegelten, von einem erklecklichen Teil der Bewohner verlassenen) Hochsicherheitstrakt ist eben kein fröhliches und schon gar kein weltoffenes Fest mehr, sondern ein Selbstbetrug.

Wahrscheinlich ist es nur besonderen Frohnaturen und den sich auf ihre Leistung konzentrierenden Sportlern selbst gegeben, Zäune, Gewehre, den über ganz Frankreich gesperrten Luftraum und Meldungen über koordinierte Anschläge auf die französische Bahninfrastruktur auszublenden. Wie wenig es um Sportler ging, zeigte sich an den fast vollständig fehlenden Versuchen der Kameraleute, die Gesichter der Athleten in Nahaufnahme einzufangen. Die ziemlich durchgefrorenen Protagonisten – so hörte man – wurden von Sicherheitsleuten sogar mit Nachdruck auf dem Oberdeck der Boote festgehalten, um die erwünschten Winkelemente fernsehgerecht in Bewegung zu halten.

Selbst “gewählte” Misere

Dass es durchgängig wie aus Kübeln schüttete, dass die gesamtstädtische Scheiße buchstäblich in die mit Irrsinnsaufwand bereinigte und gerade eben von der Bürgermeisterin demonstrativ beschwommene Seine gespült wurde, so dass die Trainingseinheiten für Triathleten nun auf unbestimmte Zeit verschoben sind, mag man noch als Unglück einordnen. Pech, sagen die einen. Karma die anderen. Dass allerdings die von einer “Allianz der Vernunft” gerade eben an die Regierungsspitze entsandte extreme Linke in Gestalt ihrer keineswegs autonomen, sondern direkt gefütterten Anhängerschaft dafür sorgte, dass sämtliche Bahntrassen lahmgelegt wurden, fast eine Million Besucher nicht nach Paris kamen – darunter zahlreiche Sportler, die sich auf dieses einmalige Ereignis in ihrer Karriere gefreut hatten –, war dann eher eine, durchaus im Wortsinn von den Franzosen selbst “gewählte”, Misere. Da nehmen sich Franzosen und Deutsche nicht viel. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wen sie wählen.

Der Versuch der Regisseure, aus dem christlichen Abendmal eine hedonistische Orgie zu machen, sprengte dann aber nicht nur irgendwelche Grenzen des guten Geschmacks oder zeugte von verzeihlicher Instinktlosigkeit, sondern wird sich der übrigen Welt als Zeichen des geistigen Absturzes einbrennen, bei dem nichts, aber auch gar nichts mehr heilig ist. Die inszenierten Settings des Abends folgten nicht nur keinem werteorientierten roten Faden, sondern mieden diesen wie die Pest und nahmen sich so selbst ihre Wirkung. Der Tribut, den die Regisseure mit dümmlich-sexualisierten Klischees und ironischen Anspielungen auf die abendländische Kultur entrichten zu müssen glaubten, entlarvte die kurz vorher für Frauen errichteten goldenen Denkmäler und die im Delacroix-Style intonierte Marseillaise als hohle Effekthascherei.

Apokalyptischer Reiter

Die an sich grandiose Idee, einen Reiter mit Umhang und Kapuze auf einem metallischen Gaul majestätisch die Seine entlang galoppieren zu lassen, geriet – missverständlich oder gewollt, Letzteres ist wahrscheinlicher – zum apokalyptischen Reiter. Ein Bild, bei dem einer ohnehin verängstigten Welt am Rande eines neuen globalen Krieges und vor dem Hintergrund täglicher Metzeleien eher der Atem stockt, als dass sie hierin irgendeinen Beweis ironisch verklausulierter Selbstsicherheit zu entdecken vermag. Was die Anspielung auf das Goldene Kalb in einer olympischen Eröffnungszeremonie zu suchen hatte, bleibt Gegenstand wildester Spekulationen.

Sollte es die Absicht gewesen sein, einer Kultur den pädagogischen Holzhammer entgegenzuhalten, die umgekehrt natürlich niemals auf die Idee gekommen wäre, die Fußball-WM in Doha mit Mohammed-Karikaturen und satanischen Versen zu eröffnen, dann muss man in Macronscher Diktion diagnostizieren: Eine Gesellschaft, der nichts mehr heilig ist, ist hirntot. Sollte es hingegen das Ansinnen gewesen sein, ein ikonisches Endzeitbild für die Geschichtsbücher zu schaffen, dann muss man wohl gratulieren.