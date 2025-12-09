Gold gab ich für Merkel: Kretschmann verleiht der Altkanzlerin die Staufermedaille

Wenn der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute um 18 Uhr im Stuttgarter Neuen Schloss Angela Merkel die Staufermedaille verleiht, treffen sich zwei alte Bekannte: Der erste und bisher einzige grüne Ministerpräsident verkörperte den Prototyp des grünen Führungsanspruchs in einem einstmals konservativen Bundesland. Kretschmann regierte zu Beginn noch gemeinsam mit der SPD und ab 2016 mit der CDU als Juniorpartner. Zum Höhenflug setzte Kretschmann im Zuge der Bürgerproteste rund um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 vor 15 Jahren an. Insbesondere das brutale Polizeivorgehen am 30. September 2010, dem “Schwarzen Donnerstag”, demontierte den damals amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Stefan Mappus.

Das von Merkel ausdrücklich unterstützte DB-Mammutvorhaben hat sich mittlerweile zu einem surrealen Milliardengrab entwickelt, dessen Ausgang offen ist und die schlimmsten Befürchtungen der Kritiker übertreffen dürfte. Durch eine vom Merkel-Vertrauten Heiner Geißler clever inszenierte Schlichtung wurde das auf der Kippe stehende Projekt 2011 fortgeführt. Damit war hinter vorgehaltener Hand vermutlich auch der neue grüne Ministerpräsident Kretschmann einverstanden. Eine unter dem Eindruck von nachweislich geschönten Zahlen abgehaltene Volksabstimmung ging zugunsten Stuttgart 21 aus.

Vom wirtschaftlichen Musterland zum Sanierungsfall

Ähnlich behutsam wie Merkel in ganz Deutschland ging auch Kretschmann seinen politischen Umbau an: Fast unmerklich wandelte sich Baden-Württemberg unter seiner Regierung von einem wirtschaftlichen Musterland zu einem Sanierungsfall, inklusive Absturz bei Bildung und innerer Sicherheit. Zwischen Göppingen und Feuerbach tobt seit Jahren ein Krieg zweier Multi-Kulti-Banden ums Drogengeschäft – Handgranaten und Maschinenpistolen inklusive. Dieses Wochenende gab es auf einem Spielplatz im Vorort Weilimdorf eine Schießerei mit mindestens einem Verletzten; der übliche Täterkreis. Der bereits erwähnte, im ewigen Bau befindliche Hauptbahnhof ist ein Kriminalitätsschwerpunkt, an dem die einschlägigen Männerrudel leichtes Spiel haben. Letzten Sommer wurde eine Passantin in Begleitung ihres Partners am frühen Abend von vier Männern angefallen. Einer biss ihr dabei den Ohrring heraus, was ein weiterer offenbar dreist auf Video festhielt.

In und um Stuttgart entlassen die großen Namen der Automobilindustrie gegenwärtig massenweise hochqualifizierte Mitarbeiter, viele Zulieferer gehen pleite oder verlagern ins Ausland. Das “grüne Wirtschaftswunder” entfaltet seine vernichtende Wirkung allerdings nicht nur in der einstigen deutschen Musterbranche, sondern quer durch alle Industriezweige – weil es ohne preiswerte Energie keine wettbewerbsfähige Industrie geben kann. Selbst den eingefleischten Merkel-Unterstützern im schwäbischen Mittelstand geht langsam ein Licht auf. Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller, in deren Unternehmen Merkel gleich zweimal zu Besuch war, stellt fest, dass Deutschland mittlerweile international “beinahe bemitleidet und belächelt” wird. Unter dem Druck des Niedergangs und einem herben Verlustjahr hat die in Ohio geborene Mitherausgeberin der “Zeit” jüngst beschlossen, die hauseigenen Lasertechnik statt nur zum Schweißen zukünftig auch für die Drohnenabwehr dienstbar zu machen. Man geht mit der Zeit.

Der Mao-Verehrer und die Propagandasekretärin

Aber zurück zum Duo Merkel-Kretschmann: In den jeweiligen Entscheidungsphasen von Merkels Kanzlerschaft ergänzten sich die beiden stets vorzüglich. Das begann mit dem Ausstieg aus der Kernkraft, einem Anliegen, das einst zur Gründung der Grünen führte. Es ging weiter mit der Grenzöffnung, als der Minister angeblich jeden Tag für die Gesundheit der Kanzlerin betete. Im Jahr 2016 gab es dann auch Gerüchte um eine Kandidatur Kretschmanns für das Amt des Bundespräsidenten von Merkels Gnaden. Selbst in den vergangenen Wochen musste Kretschmann das nochmals ausdrücklich dementieren. Vollends zueinandergefunden haben die beiden jedoch während der Corona-Plandemie, als Merkel vor den “letzten Weihnachten mit den Großeltern” warnte und Kretschmann zum “Durchimpfen” blies. Selbst der “Südwestrundfunk” als Stuttgarter Haussender dokumentierte später Jugendliche mit schweren Impfschäden.

Nicht von ungefähr wurzelt die politische Entwicklung Kretschmanns im straff geführten, maoistisch orientierten Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW). Dort wurden neben dem Massenmörder Mao auch Menschenfreunde wie Pol Pot und Idi Amin verehrt. Angela Merkel war von der Grundschule bis zum dreißigsten Lebensjahr zunächst Mitglied bei den DDR-Pionieren und danach bei der FDJ, zuletzt als Sekretärin für Agitation und Propaganda an ihrem Forschungsinstitut. Mit 27 Jahren stand sie am Grab des Mao-Verehrers Robert Havemann.

Begründet wird die Verleihung der Stauffermedaille an Merkel übrigens weiter trotzig mit deren “herausragendem politischen Einsatz während der Corona-Pandemie”. Allerdings empfinden dies selbst in den Reihen der Altparteien einige als zu provokativ – schließlich stehen Anfang März 2026 Landtagswahlen in Baden-Württemberg an. Deswegen wird die heutige Laudatio vermutlich etwas allgemeiner ausfallen, etwa im Stile von Kretschmanns Merkel-Lob aus dem Jahr 2021: “Sie hat das Land als Lotsin erfolgreich durch die Untiefen der Zeit gesteuert. Das allein ist eine große Leistung, mit der sie eine Ära geprägt hat.” Ersetzt man darin “durch” mit “in”, würde es sogar passen.