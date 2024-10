Gottschalk & Co. werden zu Wutbürgern: Die alten wei(s)en Männer rechnen mit dem linken Zeitungeist ab

Seit Tagen hat die deutsche Linksjournaille in Thomas Gottschalk einen Prügelknaben gefunden, an dem sie ihren Hass auf die Stereotype „alte weißer Mann“ stellvertretend abarbeiten kann. Vorwand dafür ist sein neues Buch „Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann“. Maßgeblich betrieben vom zunehmend verschrobenen, notorischen Dauernörgler und Meteorologen Jörg Kachelmann setzte vorgestern eine Dauerverleumdung Gottschalks als „Kindesmisshandler“ ein – weil er in dem Buch schreibt, seinen Kindern bei zwei Gelegenheiten ein paar Ohrfeigen verpasst zu haben; für Superheuchler und Pharisäer Kachelmann, der offenbar bestrebt ist, sein kümmerliches Altenteil als hasszerfressener geschworener AfD-Todfeind zu vollenden, ein gefundenes Fressen. Wenn man die Kommentare auf die unterirdischen Statements über Gottschalk liest, könnte man meinen, der legendäre Ex-“Wetten, dass?“-Moderator stünde auf einer Stufe mit Josef Fritzl. Gerade Kachelmann (der aus der Hetzjagd, die vor 14 Jahren auf ihn veranstaltet wurde, als er fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wurde, offenbar nur das vermeintliche Recht abgeleitet hat, nun selbst als hysterischer Hetzer gegen deutsche „Kartoffeln“ auftreten zu müssen) inszeniert sich als Gralshüter von Wokeness und Klimawahn und überbietet sich mit immer neuen Verleumdungen gegen Gottschalk.

Zuvor hatte bereits der Systemlakai Micky Beisenherz Gottschalk in der Sendung „Kölner Treff“ von vergangenem Freitag beschuldigt, rückwärtsgewandt und ignorant zu sein, weil er sich sogenannter “inklusiver Sprache” verweigere. Dabei halte doch „Neugierde“ jung, faselte Beisenherz, der für jeden Zeitgeistbullshit zu haben ist. Das spüre er bei Gottschalk „leider zu selten“. Gottschalk gekonterte prompt: „Warum soll ich plötzlich Dinge weglassen, nur damit Micky Beisenherz glücklich ist in seiner Sendung. Und deine Wachhunde, die da sitzen vor den Monitoren?“ Genau das ist der Punkt, den Gottschalk auch in seinem Buch vertritt. Darin rechnet er mit den Sprachverboten und dem neuen woken Puritanismus ab, der inzwischen ganze Gesellschaften vergiftet. Natürlich Das wollen das die Jünger dieser Ideologie wie immer nicht wahrhaben – und schießen seither aus allen Rohren.

Das Aufwachen der alten weißen Männer

Dabei darf natürlich auch der obligatorische Vorwurf nicht fehlen, Gottschalk bewege sich am „rechten Rand“. Dieser weist das mit dem Hinweis zurück, es gehe „hier ja nicht nur um ein paar Wörter, die man nicht mehr sagen darf oder ums Gendern“. Vielmehr beschreibe der ganze Komplex „eher eine gesellschaftliche Entwicklung als eine politische Frage – und es ist nicht Ausdruck einer stramm rechten Gesinnung, wenn man sich gegen Sprachregelungen und Genderwahn postiert“. Außerhalb der links-woken Blase ist dies auch jedem bewusst, weshalb Gottschalk auch hier wieder die überwältigende Mehrheit der Menschen auf seiner Seite haben dürfte. Bereits vor einem knappen Jahr hatte er seinen endgültigen Abschied von „Wetten dass…“ damit begründet, dass er nicht mehr frei reden dürfe. „Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt ‚Du hast wieder einen Shitstorm hergelabert‘, dann sage ich lieber gar nichts mehr“, so sein damaliges resigniertes Fazit.

Mit dieser Einschätzung ist Gottschalk nicht alleine, denn offenbar haben immer mehr „alte weiße Männer“ endgültig genug davon, was in diesem Land vor sich geht. Der Ex-“Spiegel“-Chefredakteur und heutige “Welt”-Herausgeber Stefan Aust etwas lässt keine Gelegenheit aus, der politischen und journalistische Kaste die Hauptschuld am Frust der Bürger zu geben. Und vor einigen Monaten beschuldigte etwa der ehemalige führende „Stern“-Journalist Hans-Ulrich Jörges Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, das „düstere Reich des autoritären Staates“ zu betreten und sich „selbst in die Tradition der Gestapo“ zu stellen. „Ein Geheimdienst, der sich über Grenzen der Meinungsfreiheit auslässt, droht und schüchtert ein, lässt verstummen. Überleg‘ dir genau, was du sagst!“, so Jörges. Leider kommt solche klare und dringend notwendige Kritik meist erst dann, wenn man nichts mehr zu verlieren hat und aufs Altenteil abgeschoben wurde. Tatsächlich ist Jörges’ früherer Arbeitgeber langst zu einem der schlimmsten links-woken Hetzorgane geworden. Im März wurde etwa die Kabarettistin Monika Gruber vom “Stern” wegen ihres harmlosen Spotts über eine Bloggering mit indischem Namen beschuldigt, „tiefbraunen Dreck“ zu verbreiten. Dieselbe “Stern”-Autorin bagatellisierte drei Monate später in skandalöser Weise die Ermordung des Polizisten Rouven Laur, der in Mannheim sein Leben gab, um den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger vor einem fanatischen Afghanen zu schützen – indem sie behauptete, Bauarbeiter würden gefährlicher als Polizisten leben. Die Befunde von Gottschalk und Jörges über den Zustand des Landes und seiner Medien sind also mehr als berechtigt, wie das laute Bellen der getroffenen Hunde beweist.