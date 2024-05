Graf Dracula bei den Leipziger Verkehrsbetrieben

Weil wir gerade beim Zeichensetzen waren: Da war ich doch gestern arglos auf der Suche nach Möglichkeiten, meinen dunklen Machenschaften nachzugehen und die Demokratie zu beschädigen – und prompt fährt mir doch ein Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe unverrichteter Dinge übers Display. Was mir ins Auge sprang: Da hatte sich offenbar eine jungdynamische Werbeagentur hingesetzt und eine wirklich revolutionäre Marketingidee im Sinne des Guten geboren. Nachdem der demokratische Sektor die nichtsahnende, einheitsblasse deutsche Bevölkerung (und mit ihr natürlich die ganze Welt) über Jahre erfolgreich mit Millionen von Regenbögen auf Kapitäninnen-, Kapitäns- und Monatsbinden, Unter- und Überhosen, auf Panzern, Kirchtürmen, Gräbern und Gurkengläsern darüber unterrichtet hatte, dass die Realität zwar prinzipiell aus Klimareizgas, Viren und Rechtsradikalen besteht, aber darüber hinaus doch überaus vielfältig ist, waren sie auf den Mobilitätstrichter gekommen und hatten… einen ihrer Busse in Regenbogenfarben lackiert! Einfach so.

Da stand er nun prominent, bunt und tolerant – wie Busse nunmal sind – auf der Website, und die „Top-Fans“ waren außer sich vor Freude über den Einfall. Da muss es einen als Vertreter umfassender Dunkelheit und Intoleranz doch umhauen, oder? Nachdem ich kurz versucht war, die frohe, aber reichlich unkreative Botschaft auf dem Display nach unten und damit aus den Augen zu wischen, stellte sich bei mir ein ähnlicher Effekt ein, wie wenn einem die Oma den hundertsten Löffel Möhrenbrei verabreicht, während man im Kinderstuhl mit Sabberlatz vor der Tischkante festgeschnallt sitzt. „Und noch einen für den Opa! Weil, Möhre macht schön braun!” Unerträglich. Weil, braun will man ja schließlich von alleine werden! Den abgestellten Bus konnt ich irgendwie so nicht stehen lassen. Ich hinterließ also meinen latent gefühlten Übergriff beim bunten Dieselfahrzeugsstützpunkt – getarnt als Kommentar aus dem Volk.

Konspirative Kämpfer für kategorische Einfalt

Mit meinem Trojaner blieb ich im Nazi-Notstandsgebiet Facebook natürlich nicht lange allein. Nachdem sich eine überraschende Anzahl gleichgesinnter Undemokraten, Orbanisten, Autori- und Libertärer unter meiner Wortmeldung mit einem Like verewigt hatten, begann es erwartungsgemäß in Connewitz zu schäumen. Nachdem sich die Progressiven formiert hatten, ging man zum Gegenangriff über: „Heulsuse! Armer alter weißer Mann! Nicht wir Patrioten, Toleranten, Antifaschisten müssen uns ändern“ (Anmerkung des Autors: O nein, bitte nicht!), sondern Ihr!“ waren noch die zurückhaltendsten Attacken. Das progressive Grüppchen versuchte mittels gegenseitig gelieferter Daumen eine Übermacht zu simulieren, blieb den konspirativ vorgehenden Kämpfern für kategorische Einfalt und nationale Reinheit aber sichtlich unterlegen. Daraufhin riss die Kette wütender digitaler Kommentardrohnen gar nicht mehr ab. Trotz alledem: Die notorischen Regenbogenverweigerer bildeten auch nach Stunden noch konstant die Übermacht. Erst nachdem mir diverse Krankheiten an den Hals gewünscht oder diagnostiziert und alsdann Arztbesuche empfohlen wurden, schloss der demokratische Kampfverband mit einem verräterisch-Freud’schen „Heil leise!“ und zog sich erschöpft in eine Feuerpause zurück.

Mordor meldet: Vielfalt, Toleranz und Sonnenschein konnte von den Menschenfeinden erfolgreich Einhalt geboten werden! Eine Schlacht ist gewonnen. Über den Krieg reden die Fürsten der Finsternis noch!