Grassierender Russenhass: Merkt ihr noch irgendwas?

Der heutige Russenhass in Deutschland, 80 Jahre, nachdem in einem durch die Nationalsozialisten losgetretenen Weltkrieg alleine rund 27 Millionen Russen getötet wurden, kann nicht allein an Wladimir Putin festgemacht werden. Da muss mehr dahinter stecken. Hitler und seine Schergen haben damals Russland überfallen – nicht umgekehrt. Das scheinen viele Deutsche vergessen zu haben. Der inzwischen 77-jährige grüne Ex-Außenminister Joschka Fischer (“Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch”) besteht indes – ebenso wie viele weitere offensichtlich mental beschränkte und geschichtsblinde “Kriegsstrategen” – auf der absurden These, dass Russland nach der Ukraine auch Europa angreifen werde, wenn man ihm keinen Einhalt gebiete.

Was für ein hochspekulativer, in jeder Hinsicht logikbefreiter und scharfmachender Schwachsinn! Der gute Deutsche schreit auch schon wieder nach einer deutschen Führungsrolle im militärischen Europa.

“Ungediente” mit dem lautesten Kriegsgeheul

Und gleichzeitig werden jene, die sich gegen eine unsinnige Aufrüstung stellen, als “Putinzäpfchen” und in anderen Bereichen gleich (wie üblich) als “Nazis” diffamiert. Merkt Ihr eigentlich noch irgendwas? Ein “großer Krieg”, auf den sich Deutschland angeblich vorbereiten soll, birgt für alle Parteien ob der vorhandenen Atomwaffen ein viel zu großes Risiko. Davon redet aber keiner. Wenn VW oder Audi heute auf Rüstungsindustrie umstellen wollen, dann müssten eigentlich alle wissen, was die Uhr geschlagen hat.

Eines muss leider auch mal gesagt werden: Meistens sind es weichgespülte, dickliche Couch-Potatoes oder verhärmte alte Weiber, die das lauteste Kriegsgeheul vom Stapel lassen. Noch nicht mal einen Tag Wehrdienst im Leben geleistet – aber die größte Klappe haben! Wäre es nicht so irre und traurig,

könnte man zu Tode lachen. Und das ganz ohne russisches Zutun.

Bitte, hört endlich mit diesem widerwärtigen Kriegsgeheul auf!