Gratulation im Voraus: Habeck zu Merkels Siebzigstem

Im” Rolling Stone” lässt sich dieser Tage lesen, was Robert Habeck von der besten Grünen Kanzlerin aller Zeiten hält. Er leitet damit einen Reigen an Grußadressen, Glückwünschen und Lobeshymnen ein, den wir in den kommenden Wochen in Hinblick auf Merkels 70. Geburtstag am 17. Juli ertragen werden müssen. Unbestreitbarer Höhepunkt des Huldigungsmarathons, der einer Pensionärin entgegengebracht wird, die das Land wie sonst kein Politiker nach 1945 geschädigt hat, wird dabei die Laudatio des Kunsthistorikers Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Bredekamp sein, die dieser bei einem Empfang der CDU Ende September halten wird. Bredekamp tritt seit Jahren als eine Art männliche Anstandsdame auf, wenn Merkel mit ihrer Freundin Annette Schavan unterwegs ist, sei es in Berlin oder Florenz. In der neuen, vom Autor dieses Beitrags herausgegebenen Merkel-Biografie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam” wird auch auf besagten vortrefflichen Professor Bredekamp näher eingegangen.

Über diesen heißt es dort: “In seinem Schlussbeitrag zum Schavans Sammelband zur ‚Hohen Kunst der Politik‘ läuft Bredekamp abermalig zu höchster Sprachkunst auf. Er beschreibt den Abend des 30. September 2020, den er zusammen mit Angela und Annette in einem der besseren Restaurants der Hauptstadt verbringt. Auf dem Tablet-Computer von Frau Schavan wurde gemeinsam Merkels berühmtes Interview mit Günther Gaus vom Oktober des Jahres 1991 verfolgt. Im Spiel zwischen der wiedergegebenen 37-jährigen und der anwesenden 66-jährigen Angela fühlt er sich an nichts weniger erinnert als ‘an Michelangelos Fresken in der Sixtina’ – wenn schon, denn schon! Über Leonardo da Vinci geht es danach weiter zu Leibniz, dem Bredekamp zwar keine ‘denkende Hand’, doch immerhin einen ‘sehenden Finger’ zuschreibt. Coup d’oeil ist bei Leibniz das Motto des Augenblicks, das uns dann über den französischen Mathematiker Lambert bis zu Husserls Phänomenologie trägt. Wir lesen weiter, dass sich ‘in diesem Motiv das Charakteristikum Angela Merkel verdichtet’.”

De facto die erste grüne Kanzlerin

Und weiter: “Bredekamp gönnt uns nach dem coup d’oeil jedoch keinerlei intellektuelle Verschnaufpause. Es geht hinfort zum Begriff des subito, mit dem uns der Gelehrte die Plötzlichkeit der Fukushima-Kehrtwende der Bewunderten messerscharf erklärt. Man dachte ja immer, es wäre dabei um die anstehende Wahl im Ländle gegangen und um das Anschmiegen an die Grünen, doch weit gefehlt! Ein kunsthistorisches subito aus dem Maltraktat Leonardos, herbeizitiert von Bredekamp, gibt uns hier nun endgültige Einsicht in diese Entscheidung, die dafür sorgt, dass eineinhalb Jahre nach jenem fröhlichen Plausch beim Abendmahl die deutsche Energieversorgung vollends ins Taumeln kommt und damit die Deindustrialisierung des Landes einleitet. Damit ist indes noch lange nicht das Ende der Fahnenstange Bredekampscher Deutungsakrobatik erreicht: Aus Merkels profanem ‘Wir schaffen das!’ von 2015 extrahiert Bredekamp, einem mittelalterlichen Alchemisten gleich, ein ‘Zeichen von voraussetzungslosem Mut und geradezu unpolitischer Weitsicht’, sofern aus dem ‘historischem Abstand’ betrachtet und bestaunt. Die Frauen von der Kölner Domplatte werden in Hinblick auf derlei geschliffene Ausführungen und mit einer Armlänge ‘historischem Abstand’ sicher einsehen, wozu ihre Pein gut war. Die Toten vom Breitscheidplatz haben dazu in dieser Welt leider keine Gelegenheit mehr.”

Doch nach dieser Abschweifung zurück zu Gratulant Habeck: Die Huldigung kommt nicht von ungefähr, sondern gilt der de facto ersten grünen Kanzlerin, deren Wirken als Vollendung der zunächst jäh unterbrochenen rot-grünen Projekte der Jahre 1998 bis 2005 gesehen werden muss.

Auch darauf wird in “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam” detailliert eingegangen.

Schiefes Weltbild des Neuen Deutschlands

Zitat aus der Biographie: “Mit etwas Abstand betrachtet, bringt die Regierung Merkel ab dem Jahr 2010 die wichtigsten Projekte der Rot-Grünen-Koalition von Schröder und Fischer in Vollendung zur Vollendung. Hier nun einige Beispiele:

Energiepolitik: Merkel steigt 2011 nicht nur aus der Kernkraft aus, sondern im Jahr 2020 zusätzlich auch noch aus der Kohleverstromung. Das im Jahr 2000 beschlossene unsägliche ‘Erneuerbare Energie Gesetz’ (EEG) bleibt, trotz gut begründeter Forderungen für dessen Abschaffung, in Kraft.

Merkel steigt 2011 nicht nur aus der Kernkraft aus, sondern im Jahr 2020 zusätzlich auch noch aus der Kohleverstromung. Das im Jahr 2000 beschlossene unsägliche ‘Erneuerbare Energie Gesetz’ (EEG) bleibt, trotz gut begründeter Forderungen für dessen Abschaffung, in Kraft. Familienpolitik: Sie überführt 2017 die eingetragene Lebenspartnerschaft in die ‚Ehe für alle‘, stimmt in der Abstimmung allerdings, um den Schein zu wahren, dagegen.

Sie überführt 2017 die eingetragene Lebenspartnerschaft in die ‚Ehe für alle‘, stimmt in der Abstimmung allerdings, um den Schein zu wahren, dagegen. Einwanderungspolitik I : Sie erweitert 2014 die doppelte Staatsbürgerschaft durch Abschaffung der Optionspflicht und ignoriert im Jahr 2016 dreist einen gegenläufigen CDU-Parteitagsbeschluss.

: Sie erweitert 2014 die doppelte Staatsbürgerschaft durch Abschaffung der Optionspflicht und ignoriert im Jahr 2016 dreist einen gegenläufigen CDU-Parteitagsbeschluss. Einwanderungspolitik II: Sie macht 2015 aus einer erleichterter Einwanderung der Regierung Schröder unter Bruch des Grundgesetzes eine faktisch bedingungslose Grenzöffnung ‚für alle‘ und setzt damit im Alleingang die Dublin-Regelung außer Kraft.

Auch das gleich in den ersten Monaten ihrer Kanzlerschaft beschlossene ‚Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz’ trägt die Handschrift von Rot-Grün, wie die ‘”Frankfurter Allgemeine Zeitung’ damals feststellt. Mit diesem Gesetz wird auch gleich eine ‚Antidiskriminierungsstelle’ unter der Leitung einer ‚Antidiskriminierungsbeauftragten‘ eingerichtet. Bis heute stand übrigens kein Mann dieser Stelle vor. Im Jahr 2022 übernimmt mit Ferda Ataman ausgerechnet eine Frau dieses Amt, die sich mehrfach diskriminierend über Deutsche geäußert hat. Das hat aber alles seine Richtigkeit, denn im schiefen Weltbild des Neuen Deutschlands gibt es offenbar eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die problemlos und zu jeder Zeit diskriminiert werden dürfen, selbst von einer ‚Antidiskriminierungsbeauftragten‘: Deutsche deutscher Herkunft.”

Wie? Man gratuliert nicht vor dem Gebutstag? Doch, der grüne Wirtschaftsminister kann das. Er kann alles. Außer Wirtschaft.