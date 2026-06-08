Grenzen der Verschmelzung: Mannheimer Studie wundert sich, dass mehr männliche Flüchtlinge Beziehungen mit deutschen Frauen eingehen würden als umgekehrt

Es gibt Studien, die bestätigen, was ohnehin jeder weiß. Und es gibt Studien, die bestätigen, was zwar viele ahnen, aber kaum jemand auszusprechen wagt. Die Untersuchung des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES) über Partnerschaftspräferenzen von syrischen und afghanischen Flüchtlingen einerseits sowie den Frauen der deutschen Mehrheitsgesellschaft andererseits gehört zur letztere Kategorie. Stefanie Heyne und Irena Kogan stellen eine bemerkenswerte Asymmetrie fest: Viele junge männliche Flüchtlinge können sich eine Beziehung mit deutschen Frauen vorstellen.

Deutsche Frauen hingegen zeigen eine deutlich geringere Bereitschaft, entsprechende Beziehungen einzugehen. Die Autorinnen führen dies vor allem auf Unterschiede bei Religion, kultureller Prägung und Wertvorstellungen zurück. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine eher akademische Beobachtung. Tatsächlich berührt sie jedoch eine der zentralen Fragen unserer Zeit: Wie realistisch sind die gesellschaftlichen Erwartungen, die seit 2015 an die Masseneinwanderung geknüpft wurden?

Die große Illusion der Austauschbarkeit

Die Migrationsdebatte der vergangenen Jahre war von einer bemerkenswerten Annahme geprägt. Kultur erschien darin häufig als eine Art austauschbares Zubehör des Menschen. Herkunft, Religion, Traditionen und historische Erfahrungen galten bestenfalls als vorübergehende Unterschiede, die sich unter den Bedingungen moderner Gesellschaften rasch auflösen würden.

Die politische Sprache jener Jahre war voller Optimismus. Vielfalt werde zur Stärke, Verschiedenheit zur Ressource, Integration sei letztlich eine Frage ausreichender Offenheit. Die Gesellschaft erschien wie ein Puzzle, dessen Teile sich nur richtig zusammenfügen müssten.

Die Mannheimer Studie legt nun nahe, dass die Wirklichkeit komplizierter ist. Denn ausgerechnet dort, wo Menschen die intimsten Entscheidungen ihres Lebens treffen, zeigen sich kulturelle Unterschiede weiterhin als erstaunlich stabil. Menschen wählen ihre Partner eben nicht zufällig aus.

Soziologie der Nähe

Dabei ist das Ergebnis keineswegs überraschend. Seit Jahrzehnten kennt die Soziologie das Phänomen der Homophilie. Menschen suchen bevorzugt die Nähe von Menschen, die ihnen ähnlich sind. Das betrifft vor allem Faktoren wie Bildung, Sprache, Religion, soziale Herkunft oder kulturelle Prägung bzw. Kompatibilität der Vorstellungen von Familie, Geschlechterrollen und Zukunftserwartungen, aber natürlich auch persönliche Anziehung. Normalerweise empfindet das niemand als problematisch. Wenn ein Akademiker eher eine Akademikerin heiratet als eine Fabrikarbeiterin, spricht niemand von Diskriminierung.

Wenn Katholiken häufiger Katholiken heiraten oder Muslime häufiger Muslime, gilt dies als normale Folge sozialer Bindungen. Warum sollte das plötzlich anders sein, wenn Deutsche bei der Partnerwahl kulturelle Nähe bevorzugen? Gerade hierin liegt eine bemerkenswerte Doppelmoral westlicher Debatten. Migrantische Gemeinschaften dürfen ihre Traditionen bewahren, ihre kulturellen Räume verteidigen und ihre eigenen Heiratsmärkte pflegen. Die Mehrheitsgesellschaft dagegen gerät rasch unter Verdacht, sobald sie ähnliche Präferenzen äußert.

Die Frage, die niemand stellen möchte

Interessant ist weniger die Studie selbst als die Frage, die aus ihr folgt. Was geschieht eigentlich, wenn politische Systeme über Jahrzehnte hinweg kulturell sehr unterschiedliche Gruppen zusammenführen, deren Vorstellungen von Familie, Religion, Geschlechterrollen und sozialem Leben teilweise erheblich voneinander abweichen? Die herrschende Integrationspolitik beantwortete diese Frage meist mit moralischen Appellen. Man müsse offen sein, tolerant sein, Vielfalt als Bereicherung begreifen. Doch Appelle ersetzen weder Lebenspraxis noch Lebensverständnis.

Wir erinnern uns: Europa betreibe, so erklärte der Publizist Yascha Mounk im ZDF schon 2018, „ein historisch einzigartiges Experiment“, nämlich die Umwandlung monoethnischer Nationalstaaten in multiethnische Gesellschaften. Bemerkenswert war dabei weniger die Beschreibung selbst als die normative Selbstverständlichkeit dahinter. Die kulturelle Identität eines Volkes erscheint nicht länger als schützenswertes Gut, sondern als veränderbare Variable politischer Gestaltung. Wenn aber kulturelle Unterschiede selbst bei jungen Menschen, die bereits in Deutschland leben, weiterhin eine erhebliche Rolle spielen, dann lässt sich die Frage nach gesellschaftlicher Kohäsion nicht dauerhaft durch pädagogische Formeln beantworten. Von „Präferenzasymmetrie“ spricht die Wissenschaft.

Die politische Dimension

Dabei wäre es falsch, die Ergebnisse ausschließlich aus deutscher Perspektive zu betrachten. Auch viele syrische und afghanische Männer dürften die Situation als Spannungsverhältnis erleben. Sie bewegen sich zwischen traditionellen Herkunftsmilieus und westlichen Gesellschaften. Die Erwartungen ihrer Familien kollidieren nicht selten mit den Normen des Aufnahmelandes. Die Studie dokumentiert insofern, dass Integration ein wechselseitiger und konfliktreicher Prozess ist. Das eigentliche Problem entsteht dort, wo politische Eliten diese Konflikte leugnen. Genau an diesem Punkt setzt die Kritik des wissenschaftspolitischen Sprechers der AfD-Fraktion Baden-Württemberg, Dr. Bernhard Pepperl, an: „Die Ergebnisse der Mannheimer Studie sind politisch brisant. Sie zeigen, dass die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen großen Teilen der Zuwanderergruppen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft weit größer sind, als uns die Integrationsromantiker seit 2015 glauben machen wollten.“

Man kann diese Einschätzung nicht von der Hand weisen, da die Studie eine verbreitete politische Erzählung infrage stellt. Denn sie verweist darauf, dass Gesellschaften nicht nur aus Individuen, sondern auch aus kulturellen Bindungen bestehen; dass Menschen nicht im luftleeren Raum leben, sondern Geschichte, Traditionen und Wertvorstellungen mitbringen – etwas, das in den vergangenen Jahren oft ausgeblendet oder geradezu verniedlicht wurde, obwohl die Fallzahlen und Fälle der PKS-Kategorien “Gewaltkriminalität, Mord/Totschlag” sowie “Vergewaltigung/sexuelle Nötigung/sexueller Übergriff gegen deutsche Frauen” eine andere Sprache sprechen. Afghanistan und Syrien sind dabei in den Top 10 der Täter-Herkunftsländer.

Der blinde Fleck des Multikulturalismus

Die eigentliche Schwäche vieler multikulturalistischer Konzepte besteht darin, dass sie Unterschiede gleichzeitig betonen und verharmlosen. Einerseits wird Vielfalt gefeiert, andererseits erwartet, dass sie gesellschaftlich folgenlos bleibt. Doch genau das ist ein Trugschluss. Ihn störe, schreibt Jan Karon auf X, „das Gefühl der Fremdheit und des Verlorenseins angesichts einer demografischen Veränderung, die man sich nie ausgesucht hat und die dennoch Realität geworden ist: die Tatsache, dass der öffentliche Raum in der Wahrnehmung vieler inzwischen zu einem Abbild migrantischer Veränderungen geworden ist, welche die Einheimischen zur Minderheit im eigenen Land macht.”

Kulturelle Unterschiede sind weder grundsätzlich schlecht noch grundsätzlich gut, sondern schlicht real. Wer sie ignoriert, produziert nicht Harmonie, sondern mindestens Enttäuschung, schlimmstenfalls Hass. Die Mannheimer Studie erinnert deshalb an eine banale Wahrheit: Menschen sind keine Verwaltungsobjekte. Man kann sie umsiedeln, fördern, integrieren. Man kann sie aber nicht beliebig umformen.

Unterschiede benennen, statt sie zu tabuisieren

Und genau deshalb wirken Formulierungen wie das „Einheitsbraun“ von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas inzwischen so explosiv. Sie verdichten ein Lebensgefühl vieler Bürger: Dass die politische Klasse dem eigenen Volk zunehmend mit Misstrauen begegnet, während sie kulturelle Fragmentierung als Fortschritt feiert. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Deutsche oder Flüchtlinge „schuld“ an den beobachteten Präferenzen sind. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob die deutsche Regierungspolitik endlich bereit ist, die Realität kultureller Unterschiede anzuerkennen und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Eine erfolgreiche Integrationspolitik müsste genau dort ansetzen. Sie müsste Unterschiede benennen, statt sie zu tabuisieren. Sie müsste Erwartungen realistisch formulieren, statt utopische Verschmelzungsphantasien zu verbreiten.

Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis der Mannheimer Studie deshalb gar keine migrationspolitische, sondern vielleicht erinnert sie lediglich daran, dass Gesellschaften nicht durch politische Beschlüsse entstehen. Sie entstehen durch Vertrauen, gemeinsame Erfahrungen und kulturelle Nähe. Und genau diese Faktoren lassen sich weder verordnen noch herbeireden. Die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen. Die Menschen aber entscheiden am Ende immer noch selbst, wie nah sie einander kommen wollen.